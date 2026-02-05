Οι συνειρμοί μονομιάς. Να βλέπεις τον Ντάνιελ Ποντένσε στο χορτάρι και να λες «τύφλα να έχει ο Ινγκεμαρ Στένμαρκ». Ναι, ο χιονοδρόμος του παρελθόντος που άλλαζε κατευθύνσεις στα σλάλομ του με την ευκολία που ο άλλος κάνει βόλτες στον δρόμο. Ο δε Ποντένσε, με τον τρόπο που λειτούργησε και δημιούργησε το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, έδειξε ικανότητες σκιέρ! Λες και είναι πανέτοιμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!

Υπερβολή; Ισως. Αλλά ποιος αμφιβάλλει πως μόνο ένας κλασάτος εξτρέμ όπως ο Πορτογάλος μπορούσε με τέτοιον τρόπο να βγάλει «εκτός παιχνιδιού» τους Δεληγιαννίδη και Αλάγκμπε, προτού μοιράσει ένα γκολ «πάρε-βάλε» στον Ζέλσον Μαρτίνς; Λες και ήθελε να κάνει δώρο στον συμπαίκτη του ο Ποντένσε για την πρόσφατη επιμήκυνση του συμβολαίου του.

Όταν ο Ποντένσε είναι σε τοπ κατάσταση, σίγουρα δεν έχει ταίρι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι από τους πλέον καυτούς ακραίους σε διεθνές επίπεδο και επιβεβαιώνει τους λόγους που έκανε ηχηρές μετακινήσεις στο παρελθόν. Το πώς κρατά ή «μαζεύει» τη μπάλα, το στυλ που τη μοιράζει στον συμπαίκτη του, αυτόν που ο ίδιος έχει …ελευθερώσει, είναι μια γοητευτική ιεροτελεστία και ένα μάθημα ποδοσφαίρου.

Οντως, με τον Ποντένσε από τη μία πλευρά και τον Μαρτίνς από την άλλη, ο Ολυμπιακός αποκτά πλάτος στην επίθεση και απειλεί κάθε αντίπαλη άμυνα. Γιατί αμφότεροι οι εξτρέμ έχουν στο ρεπερτόριό τους και το όπλο της ταχύτητας. Τον αιφνιδιασμό, επίσης. Και καλά, γερά πόδια. Ο Ζέλσον Μαρτίνς το έδειξε και εφέτος στην ευρωπαϊκή διαδρομή του Ολυμπιακού. Αν επανέλθει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (και) ο Ποντένσε, ποιος λέει πως δεν θα χρειαστούν ασπιρίνες στη Λεβερκούζεν με τις τόσες ντρίμπλες που μπορεί να σκαρώσει αυτό το δίδυμο κρούσης;