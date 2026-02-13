Ας μη μπούμε σε θεωρίες του τύπου «καλή ή κακή η κλήρωση» για τους αγώνες του Nations League. Οταν μπαίνεις στη θάλασσα με τους καρχαρίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, πάει να πει ότι μετέχεις στην τοπ κατηγορία, θέλεις να επιπλεύσεις. Να σωθείς. Να σταθείς. Και εν τέλει να διαπιστώσεις τι βήματα έχεις κάνει προς τα εμπρός.

Η εθνική ομάδα άλλαξε αθλητική εταιρεία και μένει να φανεί αν άλλαξε και ρότα! Γιατί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προφανώς και απέτυχε οικτρά. Τώρα, όμως, έρχεται το… Τσάμπιονς Λιγκ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Θα καταφέρει ο προπονητής να ακολουθήσει το παράδειγμα των ελληνικών ΠΑΕ, να πάει καλά σε διοργάνωση και να τα βάλει με τους δυνατούς; Ο Ολυμπιακός προχωρά στο Τσάμπιονς Λιγκ και κοιτά κατάματα την πρόκληση με τη Λεβερκούζεν. Κάτι αντίστοιχο κάνουν στα δικά τους Κύπελλα και στις δικές τους διοργανώσεις, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.

Ολοι μετέχουν, όλοι θα εμφανιστούν στο χορτάρινο παλκοσένικο μαζί με άλλα αστέρια της μπάλας. Γιατί πρόοδος παρατηρείται και είναι φανερό αυτό. Οπως εξελίσσονται και οι έλληνες ποδοσφαιριστές, καθόσον συνεχώς απασχολούν κλαμπ από το εξωτερικό.

Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, άραγε, πρόκειται να βιώσουμε συγκίνηση και επιτυχία όπως στο παρελθόν; Ιδού το στοίχημα πρώτα για τον Ιβάν και μετά για τους ποδοσφαιριστές που στελεχώνουν μια διψασμένη, αλλά όχι επιτυχημένη στην τελευταία διοργάνωση ομάδα.

Ποιος ξέρει. Ισως αυτή η πίστα να ταιριάζει στο σύνολο το γαλανόλευκο. Υπό την έννοια πως δεν υπάρχει το «πρέπει» και η αναγκαιότητα της νίκης, ούτε η απαίτηση μιας πρόκρισης. Ο πήχης μετά τον πικρό αποκλεισμό, έπεσε και μάλιστα πολύ. Μειώθηκαν οι προσδοκίες. Κόντρα στη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία (του Ζίβκοβιτς) έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε με το… πατροπαράδοτο ελληνικό στυλ. Να περιμένουμε και να χτυπήσουμε στην κόντρα όταν μας δοθεί η ευκαιρία. Να απειλήσουμε στο… ξέφωτο και όχι κατ’ ανάγκη να κάνουμε παιχνίδι κατοχής. Με τα μεγαθήρια ενίοτε απαιτείται προσαρμογή στα δεδομένα.

Αυτά τα ραντεβού μοιάζουν με σελίδα εξετάσεων. Θα φανεί αν η εθνική ομάδα του Ιβάν δώσει «λευκή κόλλα» ή αν πείσει πως όλα όσα έδειξε τους προηγούμενους μήνες υπήρξαν μια θλιβερή παρένθεση. Ο λόγος στους πρωταγωνιστές. Και ο Γιοβάνοβιτς που είπε χθες το τυπικό «είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας του Nations League», πρόσθεσε πως «στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας. Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Το τελευταίο, ας το πάρουμε και ως δέσμευση.