Τα μεγάλα ποδοσφαιρικά ευρωπαϊκά ραντεβού δίνονται στο γήπεδο του MEGA.

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00, οι προβολείς στρέφονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, την πρώτη αναμέτρηση στο πλαίσιο των νοκ άουτ του UEFA Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι», με σύμμαχο τους φιλάθλους στην εξέδρα και μετά την πρόσφατη νίκη με 2-0 επί των Γερμανών τον Ιανουάριο στο Φάληρο, στοχεύουν σε ένα αποτέλεσμα-βάση για την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το ελληνικό ενδιαφέρον κορυφώνεται και το MEGA, το κανάλι που είναι πάντα παρόν στα μεγάλα αθλητικά ραντεβού, φέρνει το γήπεδο στο σπίτι σας.

Στην περιγραφή θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση συνεχίζεται στο Post-Game, με λεπτομερείς αναλύσεις και τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Παράλληλα, η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού θα μεταδίδει τα αποτελέσματα και τις σημαντικότερες στιγμές από τα υπόλοιπα παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης των πλέι οφ.

Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 22:00, το MEGA θα μεταδώσει ζωντανά και τη ρεβάνς από τη Γερμανία.