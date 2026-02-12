Ηταν το πρόσωπο της ημέρας χθες στον Ρέντη. Και όπως ήρθαν τα πράγματα; Εάν και εφόσον θα γίνει και το πρόσωπο της επόμενης ανακοίνωσης αποστολής από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Διότι ο – περί ου ο λόγος – Λορέντσο Πιρόλα κατάφερε να βγάλει δίχως πρόβλημα το πρόγραμμα της προπόνησης. Και αν συνεχίσει έτσι σήμερα και αύριο, τότε θα μπει στο λεωφορείο για το ταξίδι στη Λιβαδειά.

Ναι, πήγε καλά το χθεσινό τεστ του 24χρονου ιταλού αριστεροπόδαρου στόπερ που η περίπτωσή του εξελίχθηκε σε δύσκολη ερώτηση, trivial ερυθρόλευκης απόχρωσης. Θα μπορούσε η διατύπωσή της μάλιστα να είναι κάπως έτσι: «Ποιος βασικός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού δεν έχει καταφέρει να δηλώσει ετοιμοπόλεμος σε κανένα από τα επτά παιχνίδια της ομάδας στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά έχει αγωνιστεί στο ίδιο διάστημα σε δύο παρτίδες Champions League». Παράξενο; Ναι, αλλά και πραγματικό. Ο Πιρόλα τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς του 2025, την 1-1 ισοπαλία με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ηταν 20 Δεκεμβρίου, έπαιξε ξανά 20 Ιανουαρίου για 74΄ στην αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν από την οποία αποχώρησε με ενοχλήσεις. Μπήκε και στην 11άδα του Αμστερνταμ για την αναμέτρηση με τον Αγιαξ (28/1) αλλά εκεί άντεξε μόλις

26 λεπτά. Κατά τα άλλα; Εχασε τον τελικό του Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ (3/1). Τα ματς της Super League με Ατρόμητο (10/1), Βόλο (24/1), ΑΕΚ (1/2), Αστέρα Τρίπολης (4/2), Παναθηναϊκό (8/2). Τον νοκάουτ προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ (14/1).

Από τέλη Νοεμβρίου

Αν λοιπόν ο Ιταλός δεν έχει ενοχλήσεις σήμερα και αύριο τότε θα μπει στην αποστολή για την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Λεβαδειακό (14/2). Και με έναν τρόπο θα βάλει το όνομά του και στη λίστα των ετοιμοπόλεμων για το ματς της Τετάρτης (18/2) με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης». Σε ένα ιδανικό σενάριο ένταξης; Ισως στη Λιβαδειά να μπορούσε να έρθει από τον πάγκο σαν αλλαγή για μερικά λεπτά συμμετοχής ώστε να είναι ακόμη πιο έτοιμος για το Champions League.

Τι κάνει αυτή την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα; Οτι ακριβώς πριν από τον τραυματισμό του Λορέντσο Πιρόλα στις 20 Δεκεμβρίου ήταν τραυματίας ο παρτενέρ του στην καρδιά της ερυθρόλευκης άμυνας. Ο Παναγιώτης Ρέτσος που έχασε τις αναμετρήσεις με ΟΦΗ (6/12) και Αρη (14/12) για το πρωτάθλημα και ανάμεσά τους εκείνη με την Καϊράτ στην Αστάνα για το Champions League. Οπως ήταν τραυματίας και στο ματς Κυπέλλου με την Ελλάδα Σύρου (3/12). Ουσιαστικά δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ το βασικό του δίδυμο στόπερ έχει να το διαχειριστεί δίχως τραυματισμούς από τα τέλη Νοεμβρίου. «Γεμάτοι» δυόμισι μήνες.

Οι… άλλοι

Χρειάστηκε να κάνουν ένα βήμα πιο μπροστά σε αυτό το διάστημα ο Ζουλιάν Μπιανκόν και ο Αλέξης Καλογερόπουλος. Ο Γάλλος έχει φτάσει ήδη φέτος τις 19 συμμετοχές, ο 21χρονος Ελληνας στις 12. Και σε γενικές γραμμές η άμυνα του Ολυμπιακού δεν φάνηκε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, παρότι πέρασε ένα διάστημα με συνεχόμενα παιχνίδια σε διαφορετικές διοργανώσεις. Με την ευκαιρία; Είναι σε τροχιά ανανέωσης ο Αλέξης Καλογερόπουλος και αναμένονται εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Οπως φυσικά αναμένονται νεότερα και για την περίπτωση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.