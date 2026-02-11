Με σαφείς θέσεις για τη μία διαφορά με την Τουρκία, που δεν είναι άλλη από τον καθορισμό υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και με ξεκάθαρη «κόκκινη γραμμή» τα ζητήματα κυριαρχίας που δεν τίθενται προς συζήτηση, η δεκαμελής υπουργική αποστολή με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό μεταβαίνει σήμερα από την Αθήνα στην Αγκυρα για την πραγματοποίηση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, η «χορογραφία» του ελληνοτουρκικού ΑΣΣ ξεκινά το μεσημέρι (15.15) με τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, όπου παρόντες θα είναι και οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν. Κατά τη συνάντηση κορυφής είναι δεδομένο πως ο Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα της άρσης του casus belli στον τούρκο πρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του έχει προϊδεάσει πως θα προτείνει συνεργασία αμοιβαία επωφελή σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Πέραν του Πρωθυπουργού και του τούρκου προέδρου, καθώς και των επικεφαλής της ελληνικής και τουρκικής διπλωματίας, στο ΑΣΣ, από πλευράς Ελλάδας, θα συμμετέχουν ακόμη εννιά υπουργοί στη βάση των τομέων της διμερούς συνεργασίας.

Το ενδιαφέρον όλων αναμφίβολα θα είναι στραμμένο στις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών (17.00) καθώς και στο δείπνο Ερντογάν προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας, όπου έχει προσκληθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από όπου ίσως προκύψουν νέα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Με φόντο την έμφαση που έχουν επιλέξει να δώσουν Αθήνα και Αγκυρα στην αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών με στόχο τα 10 δισ. ευρώ, βαρύνουσα σημασία αποκτά η συμμετοχή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη διευρυμένη διυπουργική συνεδρίαση του ΑΣΣ, ο οποίος είναι πλέον και πρόεδρος του Eurogroup.

Στην Αγκυρα επίσης σήμερα θα βρίσκονται από το υπουργείο Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος, από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η Σοφία Ζαχαράκη, από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Θάνος Πλεύρης, από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, από το υπουργείο Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη, από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Χρίστος Δήμας και από τους αρμόδιους υφυπουργούς του ΥΠΕΞ μόνο ο Χάρης Θεοχάρης καθώς η αρμόδια για τον Πολιτικό Διάλογο Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου διεγνώσθη με γρίπη Α και χρειάστηκε για προληπτικούς λόγους να νοσηλευθεί.

Ως προς τα διμερή, το ΑΣΣ θα εστιάσει στο μεταναστευτικό, στην πολιτική προστασία, στην οικονομία και τις εμπορικές συναλλαγές, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και σε θεματικές πολιτισμού.

Πρόκειται για πεδία «χαμηλής ατζέντας», επί των οποίων αναμένεται να υπογραφούν νέες συνεργασίες ή και να επιμηκυνθούν ήδη υπάρχουσες. Στο τερέν των περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων, Ελλάδα και Τουρκία έχουν συμφωνήσει να επικεντρωθούν στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Σταθερή ενότητα στο πλαίσιο ελληνοτουρκικών τετ α τετ αποτελεί και το Κυπριακό, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό με τη Λευκωσία, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, ενώ ανταλλαγή απόψεων για το θέμα είχαν πρόσφατα στη Νέα Υόρκη και οι Γεραπετρίτης – Γκουτέρες.

Φιντάν κατά Δένδια

Σε ό,τι αφορά το κάπως τεταμένο κλίμα εντός του οποίου διεξάγεται το σημερινό ΑΣΣ με ευθύνη της Αγκυρας στον απόηχο αιχμών που άφησε ο Χακάν Φιντάν για τον Νίκο Δένδια, στοχοποιώντας τον υπουργό Εθνικής Αμυνας ως υπονομευτή της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο τής συνέχισης του διμερούς διαλόγου, γνωρίζοντας πως πρόκειται για συνήθη τουρκική πρακτική κατά την οποία επιχειρείται να μεταφερθεί πίεση από το εσωτερικό της Τουρκίας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.

Στην ελληνική πλευρά έχουν αντιληφθεί την προσπάθεια του τούρκου ΥΠΕΞ να στρέψει τα φώτα προς την ελληνική εσωτερική σκηνή προκειμένου να βγει ο ίδιος από το κάδρο του διαγκωνισμού μεταξύ τουρκικού υπουργείου Αμυνας και Εξωτερικών με επίδικο τις δικές του δηλώσεις που φανερώνουν μετατόπιση ως προς το ζήτημα του casus belli.

Συνεργάτες του Νίκου Δένδια, ο οποίος σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες σε υπουργική ευρωπαϊκή και νατοϊκή σύνοδο αντίστοιχα με τον τούρκο ομόλογό του, ερμήνευσαν το χτύπημα Φιντάν (και) υπό το πρίσμα της σεναριολογίας για τη διαδοχή Ερντογάν, όπου επίσης φιγουράρει το όνομα του τούρκου ΥΠΕΞ, ενώ εκνευρισμό αναμφίβολα προκαλεί στην Τουρκία και ο αποκλεισμός της από το SAFE και το πρόγραμμα μαχητικών F-35.

Οσον αφορά την επ’ αόριστον τουρκική NAVTEX, η Ελλάδα ενημέρωσε χθες, παραμονή του ΑΣΣ, πως θα επιδώσει διάβημα προσεχώς στον IMO. Σκοπός πάντως του σημερινού ΑΣΣ είναι να διατηρηθούν ενεργοί οι δίαυλοι αποσυμπίεσης δυνητικών κρίσεων και να πραγματοποιηθεί μια πλήρης επισκόπηση του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου για την ενίσχυση της λειτουργικής σχέσης των δύο χωρών.