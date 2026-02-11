Από το κρύο στη ζέστη για τον Ράφα Μπενίτεθ. Οσοι αμφισβητούν τις μεθόδους που ακολουθεί ο ισπανός προπονητής έως τώρα, μιλούν για πειράματα που δεν οδηγούν πουθενά. Οι υπόλοιποι, στάθηκαν στο πώς κατέβασε τους Πράσινους στο Νέο Φάληρο και τη νίκη που εξασφάλισε απέναντι στον Ολυμπιακό. Ενας προπονητής, δύο πρόσωπα. Και απόψε στην Τούμπα, μια νέα πρόκληση για τον Μπενίτεθ που θέλει να φέρει τούμπα τα δεδομένα, να παγιδέψει τον ΠΑΟΚ και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου.

Πόσο εφικτό, όμως, είναι αυτό; Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου την εφετινή σεζόν δείχνει πολύ δυνατός στο σπίτι του. Ενδεικτικά ας αναφερθεί πως έχει δεχθεί μόλις τρία γκολ στο πρωτάθλημα (από Ολυμπιακό, Αρη και Πανσερραϊκό), αλλά ακόμη και σε εκείνες τις αναμετρήσεις, πήρε τους βαθμούς.

Κοντολογίς, βρίσκει τον τρόπο και «γεννά» η εκάστοτε ενδεκάδα πολλούς πρωταγωνιστές. Το θέμα, ωστόσο, είναι η αντίδραση του Παναθηναϊκού και το πώς θα χειριστεί τη σε βάρος του κατάσταση ο Μπενίτεθ. Στη Λεωφόρο, οι Πράσινοι δεν έδειξαν έτοιμοι να επιβάλλουν το παιχνίδι τους κόντρα στον Δικέφαλο. Ο Γιακουμάκης λίγα προβλήματα αντιμετώπισε από την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Tώρα, δεν αποκλείεται τα πράγματα να διαφοροποιηθούν γιατί ο Ισπανός προσανατολίζεται να αφήσει κατά μέρος τους όποιους πειραματισμούς, πολύ απλά διότι κατέληξε σε εκτιμήσεις για το έμψυχο δυναμικό. Καμιά έκπληξη, λοιπόν, αν δούμε και πάλι τριάδα στην άμυνα από τον Μπενίτεθ, γιατί το ζητούμενο για τον ίδιο είναι να μη δεχθεί φάσεις και να βρει την ευκαιρία να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός. Αν το καταφέρει, μάλλον θα αυξηθούν οι πιθανότητες για μια ολική ανατροπή. Αλλιώς και με την προϋπόθεση πως ο ΠΑΟΚ θα εφαρμόσει το δικό του παιχνίδι κατοχής και η ομάδα δεν θα επηρεαστεί από την απουσία του Κωνσταντέλια, ο Δικέφαλος θα είναι η ομάδα που θα έχει το πάνω χέρι.

Ενα ματς τακτικής, ένα παιχνίδι που θα «μιλήσουν» οι στρατηγοί των πάγκων. Ο Λουτσέσκου έχει το προβάδισμα και σε μια Τούμπα που εφέτος φαίνεται το ισχυρό όπλο του, ο ΠΑΟΚ μοιάζει με φαβορί. Αλλά και ο αναβαπτισμένος μετά τη νίκη στο Νέο Φάληρο Παναθηναϊκός, σίγουρα θα παλέψει ώστε να πείσει πως αυτή η σεζόν δεν ολοκληρώθηκε νωρίς και οι μεταγραφές του χειμώνα δεν ήρθαν για το αύριο αλλά θα παίξουν ρόλο και στην τωρινή αγωνιστική περίοδο.