Τον κώδωνα του κινδύνου για τα «γερασμένα» κτίρια στην Ελλάδα, με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα όριά τους, κρούει το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ), καθώς κάθε χρόνο χάνονται πάνω από 1.000 ζωές από αναφλέξεις ηλεκτρικών συστημάτων, ενώ περισσότερες από 300 από ηλεκτροπληξία.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι σημειώνονται περίπου 4.500-5.000 αστικές ηλεκτρικές πυρκαγιές ετησίως με τις περισσότερες να οφείλονται στις «κακές» ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛΙΤΗΕ η ηλικία των κτιρίων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρική ασφάλεια.

Αυτό συμβαίνει διότι ιδιαίτερα οι κατοικίες έχουν την ανάγκη να εξοπλίζονται με περισσότερες και πιο απαιτητικές ηλεκτρικές συσκευές. Και ενώ οι απαιτήσεις αυξάνονται, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που σχεδιάστηκαν δεκαετίες πριν λειτουργούν στα όριά τους.

Η Ελλάδα έως το 2020 είχε περίπου 6,5 εκατομμύρια ηλεκτρικές παροχές σε κατοικίες. Από αυτές, το 85,7% των κατοικιών είχε κατασκευαστεί πριν από το 1990, ενώ περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια (42,1%) ήταν άνω των 50 ετών.

Οι βασικές ελλείψεις που εντοπίζονται κυρίως σε ακίνητα έως και της δεκαετίας του ’90 αφορούν την έλλειψη Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος – ΔΔΡ (αντιηλεκτροπληξιακό), δεν διαθέτουν αξιόπιστη γείωση, έχουν παλιές καλωδιώσεις και μόνωση μειωμένης αντοχής και δεν χρησιμοποιούν καθόλου ή έχουν πολύ παλαιάς τεχνολογίας μέσα προστασίας από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.

Στην Ευρώπη

Ανάλογη η εικόνα και στην Ευρώπη όπου γερασμένο είναι το 86% των κατοικιών (άνω των 25 ετών), και πάνω από το 50% ξεπερνά τα 45 χρόνια. Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός ανανέωσης και βελτίωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραμένει πολύ χαμηλός (περίπου 1% ετησίως), ενώ η γήρανση των κτιρίων προχωρά με 1,75% τον χρόνο.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι στην Ευρώπη καταγράφεται σχεδόν ανά λεπτό ένα περιστατικό πυρκαγιάς ή τραυματισμού που σχετίζεται με ηλεκτρική αστοχία.