Νέο κύκλο συνεννόησης με ευρωπαίους ομολόγους του άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φόντο της πρόσκλησης που έφτασε (και) στην Αθήνα από την Ουάσιγκτον για την πρώτη σύνοδο του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου.

Το θέμα «αξιολογείται», έλεγαν χθες ενημερωμένες πηγές, κάνοντας λόγο για διαρκή επαφή με τους ευρωπαίους εταίρους – τις χώρες που επίσης προσκλήθηκαν, ανάμεσά τους και η Κύπρος – προκειμένου να επιδιωχθεί κοινή στάση.

Ηδη από το Νταβός όπου υπογράφηκε η ιδρυτική διακήρυξη του Συμβουλίου Ειρήνης φάνηκε, διά της απουσίας των Ευρωπαίων, η ανησυχία ότι ο αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να διαμορφώσει έναν παράλληλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μηχανισμό διεθνούς διακυβέρνησης.

Η επίσημη πρόσκληση Τραμπ για τη διάσκεψη της 19ης Φεβρουαρίου για τη Γάζα οδηγεί την Αθήνα ξανά μπροστά στην τήρηση λεπτών ισορροπιών μέχρι περίπου τα μέσα της εβδομάδας που θα πρέπει να σταλεί η απάντηση. Υπάρχουν δύο κομβικά δεδομένα.

Πρώτον, την ερχόμενη Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί άτυπη σύνοδος της ΕΕ στο βελγικό κάστρο Αλντεν Μπίσεν και αναμένεται ο έλληνας Πρωθυπουργός να έχει διά ζώσης συζήτηση για το θέμα με ομολόγους του. Δεύτερον, στις 19 Φεβρουαρίου ο Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει να βρίσκεται στο Νέο Δελχί, σε μια επίσκεψη που λογίζεται από την Αθήνα ως ιδιαίτερα σημαντική – και με τον Ναρέντρα Μόντι ταυτόχρονα να θεωρείται δύσκολο να μεταβεί στην Ουάσιγκτον.

Μέχρι χθες το βράδυ αρμόδιες πηγές επέμεναν στη θέση που εξαρχής έχει διατυπώσει η Ελλάδα ότι ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «κινείται πάντα εντός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών».