Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή από αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι σκοπεύει να υποδεχθεί τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ προς «το τέλος της χρονιάς», με στόχο να συζητήσουν κυρίως ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο.

«Θα έλθει στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς (…) Αυτές είναι οι δυο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο κι έχουμε πολύ καλή σχέση», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του στο NBC News, την οποία παραχώρησε την περασμένη Τετάρτη και μεταδόθηκε στο σύνολό της την Κυριακή.

Ο αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε επίσης ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και των εμπορικών επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.