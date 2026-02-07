Βουνό ή θάλασσα; Ρητορικό το ερώτημα αλλά υπαρκτό. Απασχολεί κόσμο και κοσμάκη, και τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ επίσης. Εξού και βρήκα απολύτως λογική την πληροφορία που μου έφτασε διά της τεθλασμένης, ότι ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ εγκαταλείπει την Τήνο και στρέφεται προς τα Ζαγοροχώρια!

Για να γίνω πιο αναλυτικός, η πληροφορία μου είναι ότι η οικογένεια Μητσοτάκη εκποίησε τη θερινή κατοικία που διέθετε στο κυκλαδίτικο νησί, και στρέφει τώρα όλες τις προσπάθειές της στην ανοικοδόμηση της ερειπωμένης κατοικίας που από ετών διαθέτει στο χωριό Αγιος Μηνάς, στο Ζαγόρι.

Φυσικά δεν θα τους λείψει η θάλασσα. Το οικογενειακό σπίτι στα Χανιά παραμένει πάντα εκεί, και θα φιλοξενεί τις θερινές τους αποδράσεις. Αλλά το βουνά, και ειδικά τα ηπειρώτικα βουνά, συγκέντρωναν πάντα την αγάπη του προέδρου Κυριάκου του Α’, διότι πλην του καθαρού αέρα, δίνουν την ευκαιρία για ένα πλήθος δραστηριοτήτων, σε έναν τόσο fit τύπο, όπως είναι ο πρόεδρος Κυριάκος.

Με το καλό να ευχηθώ, και φυσικά να τον καλωσορίσω ανάμεσά μας, στην εύανδρο Ηπειρο. Αν αγαπήσει και τον ήχο του ηπειρώτικου κλαρίνου, ακόμη καλύτερα…

Καρυστιανού για Νέα Υόρκη;

Η είδηση που κυκλοφορεί έντονα, μεταξύ της ελληνοαμερικανικής ομογένειας, είναι ότι «ψήνεται» πρόσκληση στην «πρόεδρο» Καρυστιανού, να συμμετάσχει στη μεγάλη παρέλαση που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη την άνοιξη για να τιμηθεί η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Μάλιστα η πηγή μου, ανέφερε δύο πράγματα:

πρώτον, ότι και πέρυσι είχε κινηθεί μια κάποια ανάλογη διαδικασία αλλά δεν τελεσφόρησε, διότι υπήρξε «άνωθεν» παρέμβαση, η οποία αποδείχθηκε αποτελεσματική και η «πρόεδρος» δεν είχε τη χαρά να μεταβεί στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού

δεύτερον, ότι για την επιτυχία του φετινού εγχειρήματος υπήρξε και μια «προσφορά» του γνωστού Καμμένου να διαθέσει τις «καλές» του δυνάμεις. Υποθέτω ανάλογες εκείνων που απήλαυσε όλη η Ελλάδα προ μηνών με τους παπάδες της Κρήτης που επιδίωκαν την… παρέμβαση Τραμπ στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Κρήτης. Για λόγους που μπορώ να καταλάβω, η «προσφορά» Καμμένου απορρίφθηκε από την «πρόεδρο» Καρυστιανού, διότι στο μεταξύ ανέπτυξε δικές της επαφές με την ομογένεια.

Σε κάθε περίπτωση το παρακολουθώ το θέμα, και θα ενημερώσω εγκαίρως για τη συνέχεια, δεδομένης της… σοβαρότητός του. Λ.χ. δεν έχει επιλυθεί το μέγα ζήτημα: η «πρόεδρος» θα προσκληθεί απλώς ή θα λάβει και κάποιον τίτλο, του είδους «μέγας τελετάρχης»; Κι αν δοθεί σε αυτήν ο τίτλος, πώς θα το ανεχτεί ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως;

Μπλέξιμο…

«Με το κύμα, όχι με τη θάλασσα»

Εγώ μπροστά σε όλα αυτά που διακινούνται απευθύνθηκα στην πηγή μου, τον Γέροντα η ευχή, Νίκο Νικολόπουλο. Ο οποίος στο περιθώριο του ανηλεούς αντιμητσοτακικού αγώνα που διεξάγει, ρίχνει και καμιά «κλεφτή» ματιά στις δραστηριότητες της «προέδρου» Καρυστιανού, καθότι συμπαθών. Τον βρήκα σε περιοδεία στα βουνά της Αχαΐας. Εθεσα τα ερωτήματα, αλλά έλαβα απάντηση σιβυλλική, την οποία και καταγράφω:

«Ο Γέροντας λέει να πάει (η “πρόεδρος”) με το κύμα και όχι με τη θάλασσα».

Αναζητώ απεγνωσμένα τον διαπρεπή επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο, για να με διαφωτίσει σχετικά με την παρότρυνση του Γέροντα περί «κύματος»…

Περιοδεία με αφορμή την «Ιθάκη»

Η εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα στα Γιάννενα με ομιλητή τον εξ εφέδρων πρόεδρο Αλέξη, για να παρουσιάσει, υποτίθεται, το αυτοβιογραφικό «παραμύθι» του στο αναγνωστικό κοινό των συμπατριωτών μου, έχει ήδη λάβει αριθμό πρωτοκόλλου στο σύνολο των ενεργειών του προέδρου για τη δημιουργία νέου κόμματος. Αλλά δεν είναι η μοναδική και δεν είναι και η κομβική. Βήμα αναζητά ο άνθρωπος, κι επειδή δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο, δημιουργεί μόνος του ευκαιρίες. Μια τέτοια ευκαιρία θα του δοθεί σύντομα, πληροφορήθηκα – ως το τέλος του μήνα ή τις αρχές του επόμενου, με αντίστοιχη εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει μια Θεσσαλία, χωρίς ακόμη να έχει προσδιοριστεί αν ο τόπος της εκδήλωσης θα είναι στη Λάρισα ή τον Βόλο. Ταυτόχρονα, αναφέρει ο ίδιος άνθρωπος, «τρέχει» σε διάφορες περιοχές της χώρας ένα κείμενο, στο οποίο συλλέγονται υπογραφές υπέρ της επανάκαμψής του στη δρώσα πολιτική ζωή. Ποιοι το «τρέχουν»; Παλιοί συριζαίοι, θαυμαστές του, οι οποίοι είτε έχουν παραμείνει στον χώρο, είτε έχουν μετακινηθεί σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Το κείμενο, που προσπαθώ να βάλω στο χέρι, αλλά επί του παρόντος δεν τα έχω καταφέρει, μου λένε ότι κάνει λόγο για συστράτευση των πολιτικών δυνάμεων της Κεντροαριστεράς – φυσικά υπό τον εξ εφέδρων πρόεδρο Αλέξη, ο οποίος παρουσιάζεται ως η μόνη λύση απέναντι στον Μητσοτάκη!

Δακρύζω, και μόνο που το σκέφτομαι, έχει φάει ήδη πέντε-έξι ήττες από τον Μητσοτάκη και επιμένουν ότι μπορεί. Δεν μπορεί ρε παιδιά. Αφήστε τον να κρεμάσει τα παπούτσια…

Κύκλος Ιδεών για το Σύνταγμα

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, εκτός από δεινός χειριστής του λόγου, γραπτού και προφορικού, και της παγκοίνως γνωστής οξύνοιάς του, διαθέτει και εξαιρετικά, πολιτικά, αντανακλαστικά. Ως εκ τούτου, δεν μου προξένησε καμία έκπληξη η πρόσκληση που έλαβα, και σύμφωνα, με την οποία, υπό τη σκέπη του δικού του Κύκλου Ιδεών, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος», λίγες μόνο ημέρες μετά το άνοιγμα της συζήτησης από τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’, για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η εκδήλωση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026, νωρίς σχετικά (ώρα 17.00) σε αίθουσα του ξενοδοχείου King George (Πλατεία Συντάγματος) και όσοι πιστοί βρίσκεστε εκείνη την ώρα στο κέντρο, προσέλθετε. Βενιζέλος είναι αυτός, όλο και κάτι χρήσιμο θα ακούσετε.

Κατά την πρόσκληση η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την κυκλοφορία του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», αλλά εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι ο Βενιζέλος θέλησε να τα πει «ένα χεράκι» με τον Κυριάκο τον Α’ εμμέσως, κι από μακριά. Αλλωστε κατέχει το θέμα καλύτερα από τον καθένα – και ασφαλώς και από τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’…

Για τους λάτρεις της ανάγνωσης

Περί της μορφής των ελληνικών γραμμάτων που ακούει στο όνομα Θανάσης Νιάρχος και έχουμε τη χαρά να συμπορεύεται μαζί μας εδώ στα «ΝΕΑ» προάγοντας, και παράγοντας πληθωρικά, πολιτισμό, σας έχω ενημερώσει και κατά το παρελθόν. Πολυγραφότατος ο ίδιος, και επίσης ο σημαντικότερος σήμερα επιμελητής εκδόσεων (έχει χαρίσει άπειρους τίτλους στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό), ο Νιάρχος συνεχίζει ακάματα να ιστορεί με την πένα του, επιφυλλίδες που κοσμούν τις σελίδες της εφημερίδας μας. Παρατηρητής αλλά και συμμέτοχος, ευαίσθητος, και αληθινός, ο Θανάσης δεν παύει να καταπιάνεται με θαυμαστό τρόπο, με μια θεματολογία που εκτείνεται πέραν του πολιτισμού. Αγγίζει ας πούμε την πολιτική, χωρίς να αφήνει να τον καταπιέζει. Ασχολείται με την κοινωνία, αλλά αποφεύγει συστηματικά να προωθεί ηθικοπλαστικές ιδέες. Βλέπει, ακούει, αισθάνεται, παρατηρεί και γράφει. Ασταμάτητα.

Ο μοναδικός Θανάσης Νιάρχος λοιπόν, κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα ανθολόγιο των επιφυλλίδων του στα «ΝΕΑ», με τίτλο «Αντικλείδι». Το βιβλίο το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Οδός Πανός προλογίζεται από τον λογοτέχνη Σωτήρη Δημητρίου και τον Πέτρο Ευθυμίου, και εμπεριέχει δύο επίμετρα: ένα του αείμνηστου Μένη Κουμανταρέα και ένα του Αλέξανδρου Αργυρίου.

Ο,τι πρέπει για ένα βροχερό Σαββατοκύριακο του Φλεβάρη…