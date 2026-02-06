Oι ψίθυροι υπήρχαν εδώ και καιρό, αλλά πλέον παίρνουν επίσημες διαστάσεις. Υπάρχει «ρωσικός δάκτυλος» στην υπόθεση Επστιν; Λειτουργούσε ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων χρηματιστής, ως βιτρίνα της Μόσχας, αποκτώντας σχέσεις με σημαντικά πρόσωπα, εξυπηρετώντας τις σεξουαλικές τους διαστροφές ώστε η Ρωσία να έχει στα χέρια της υλικό για εκβιασμό τους; Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας για πιθανές σχέσεις του Επστιν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

«Ολο και περισσότερα στοιχεία, πληροφορίες και σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο σχετίζονται με την υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο παιδεραστίας συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών», δήλωσε ο Τουσκ. «Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους η ολοένα και πιο μεγάλη πιθανότητα οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να συνδιοργάνωσαν αυτή την επιχείρηση. Αυτό μπορεί μόνο να σημαίνει ότι κατέχουν επίσης υλικό εις βάρος πολλών ηγετών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σήμερα».

Η βόμβα εξερράγη στην Αμερική

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο γνωστός αρθρογράφος Σάιμον Νίξον, ο οποίος καλεί όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Πολωνίας και της Λιθουανίας, διεξάγοντας τη δική τους έρευνα για τις πιθανές διασυνδέσεις του Επστιν με τη Ρωσία.

Σε άρθρο του στο Euractiv αναφέρει ότι μία από τις πιο αξιοσημείωτες πτυχές του σκανδάλου Επστιν είναι πως όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε την Κυριακή στη δημοσιότητα 3 εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με το σκάνδαλο, η βόμβα εξερράγη όχι στην Αμερική αλλά στην Ευρώπη.

«Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναρωτηθούν γιατί», σημειώνει, αναφέροντας τις επιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο στην κυβέρνηση Στάρμερ, αλλά και στη βασιλική οικογένεια λόγω των αποκαλύψεων για τον πρώην πρίγκιπα Αντριου που ρίχνουν μια βαριά σκιά στη μοναρχία.

Ο κατάλογος είναι μακρύς. Στη Νορβηγία, τα στοιχεία αποκάλυψαν ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριν διατηρούσε επαφή με τον Επστιν ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλική επαφή με ανήλικες, ενώ ο Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, πρωθυπουργός της Νορβηγίας τη δεκαετία του 1990 και αργότερα γ.γ. του Συμβουλίου της Ευρώπης επί 10 χρόνια, αναδείχθηκε ως έμπιστος του Επστιν. Στη Σλοβακία, ο Μίροσλαβ Λάιτσακ, σύμβουλος του πρωθυπουργού Φίτσο, παραιτήθηκε ύστερα από αποκαλύψεις ότι είχε ανταλλάξει αισχρά e-mail με τον Επστιν.

Ωστόσο, στην Αμερική – όπου ο Επστιν διηύθυνε την επιχείρηση σεξουαλικής εμπορίας ανθρώπων – «οι αποκαλύψεις δεν έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει κανένα νέο σκάνδαλο», σημειώνει ο Νίξον. Ολα τα δημοσιεύματα αφορούν τις ευρωπαϊκές επιπτώσεις. Καμία παραίτηση, καμία αφαίρεση τίτλων. «Αυτή η ανισορροπία δεν μπορεί να είναι τυχαία. Μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε μια γιγαντιαία επιχείρηση Kompromat υπό την ηγεσία της FSB που στοχεύει μερικούς από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στις επιχειρήσεις και την πολιτική;».

Εκτεταμένοι δεσμοί

Σίγουρα υπάρχει ήδη αρκετό υλικό που έχει αποκαλυφθεί και υποδηλώνει ότι τέτοιες εικασίες δεν μπορεί να θεωρηθούν απλές θεωρίες συνωμοσίας. Οι δεσμοί του Επστιν με τη Ρωσία φαίνεται να ήταν εκτεταμένοι. Η λέξη «Ρωσία» εμφανίζεται 10.000 φορές στα αρχεία. Το όνομα του Βλαντίμιρ Πούτιν, 1.000 φορές.

Αρκετά έγγραφα αναφέρονται σε πιθανές συναντήσεις με τον Πούτιν (αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι έγιναν). Ο Επστιν βρισκόταν σε τακτική επαφή με ανώτερα στελέχη της FSB και ρώσους διπλωμάτες. Πολλές από τις νεαρές γυναίκες που έπεσαν θύματα εμπορίας στην επιχείρησή του προέρχονταν από τη Ρωσία. Επιπλέον, υπάρχει το συνεχιζόμενο μυστήριο σχετικά με την πηγή του πλούτου του.

Το αν ο Επστιν ήταν ρώσος πράκτορας είναι σαφώς ένα κρίσιμο ερώτημα για τους Ευρωπαίους. Πρώτον, όπως ανέφερε ο Τουσκ, επειδή πολλές νεαρές ευρωπαίες γυναίκες μπορεί να έχουν διακινηθεί στην Αμερική ως μέρος της επιχείρησης σεξουαλικής εκμετάλλευσης που είχε. Δεύτερον, επειδή αν ο στόχος ήταν η συλλογή υλικού προς εκβιασμό για ηγετικές προσωπικότητες, τότε η Ρωσία θα εξακολουθεί να έχει τα μέσα να εκβιάζει τους ίδιους αυτούς ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους μπορεί να βρίσκονται σε ακόμη πιο ισχυρές θέσεις σήμερα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει ταχθεί με το μέρος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και μιλάει για εμπορικές συμφωνίες με τη Μόσχα.

Σε επαφή με τον Μπάνον

Επειτα, υπάρχει το ζήτημα της υποστήριξης που φαίνεται να έχει δώσει ο Επστιν σε ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την Ευρωπαϊκή Ενωση – ένας βασικός στρατηγικός στόχος για τον Πούτιν. Ηταν σε τακτική επαφή με τον Στιβ Μπάνον, ο οποίος αργότερα έγινε ο πρώτος προσωπάρχης του Τραμπ και επεδίωκε να οικοδομήσει ένα πανευρωπαϊκό ακροδεξιό, αντιευρωπαϊκό «κίνημα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ρωτήθηκε χθες για την υπόθεση αυτή. Απάντησε ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο σχετικά με τις αναπόδεικτες υποψίες στα δυτικά ΜΜΕ και από τον πολωνό πρωθυπουργό ότι ο Επστιν ήταν «κάποιου είδους» ρώσος πράκτορας.