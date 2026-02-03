Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν ξεχωριστά, στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου που ερευνά την υπόθεση Τζέφρι Έπστιν.

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον αναμένεται να καταθέσουν ξεχωριστά, στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου που διερευνά την υπόθεση Τζέφρι Έπστιν. Η επιτροπή είχε προειδοποιήσει το πρώην προεδρικό ζεύγος με ποινική δίωξη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την κλήση σε ακρόαση.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα εμφανιστεί στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ (1993-2001) θα καταθέσει την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Επιτροπής.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη φιλική σχέση του Μπιλ Κλίντον με τον Έπστιν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων. Παράλληλα, τα μέλη της Επιτροπής επιδιώκουν να διαπιστώσουν τι γνώριζε η Χίλαρι Κλίντον για τους δεσμούς του συζύγου της με τον χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους Κλίντον», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός επικεφαλής της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, επισημαίνοντας τη σημασία της κατάθεσής τους.

Αλλαγή στάσης πριν την πιθανή παραπομπή

Μετά από μήνες άρνησης, το ζεύγος Κλίντον αποφάσισε να συνεργαστεί, λίγο πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την παραπομπή τους με την κατηγορία της παρεμπόδισης του έργου του Κογκρέσου. Εφόσον εγκρινόταν η παραπομπή, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα μπορούσε να ασκήσει δίωξη, με ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους.

Οι καταθέσεις θα βιντεοσκοπηθούν και θα απομαγνητοφωνηθούν, όπως διευκρίνισε ο Κόμερ, ο οποίος δήλωσε ότι «ανυπομονεί να τους θέσει ερωτήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα φρικτά εγκλήματα του Έπστιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ», η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Αντιδράσεις από το στρατόπεδο Κλίντον

Το πρώην προεδρικό ζεύγος κάνει λόγο για πολιτικά κίνητρα πίσω από την πρωτοβουλία των Ρεπουμπλικάνων. «Διαπραγματεύτηκαν καλόπιστα, εσείς όχι. Σας είπαν, ενόρκως, τι γνώριζαν, αλλά δεν σας νοιάζει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πρώην προέδρου, Έιντζελ Ουρένα. Πρόσθεσε ότι «ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί» και ότι «ανυπομονούν να δημιουργήσουν νομικό προηγούμενο που θα ισχύει για όλους».

Ο Μπιλ Κλίντον είχε ταξιδέψει επανειλημμένα με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπστιν και έχει φωτογραφηθεί μαζί του πολλές φορές. Το 2019 είχε δηλώσει ότι δεν είχε επικοινωνήσει με τον χρηματομεσίτη για περισσότερο από δέκα χρόνια, διαψεύδοντας κατηγορηματικά πως γνώριζε τα εγκλήματά του ή ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στις δραστηριότητές του.