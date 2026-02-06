Μπροστά σε μία πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, αλλά και σε μία τρομερή σύμπτωση, θα βρεθεί η ΑΕΚ στις Σέρρες καθώς θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία δύο εκ των πολυτιμότερων ποδοσφαιριστών της την τρέχουσα σεζόν. Δύο από τις κολώνες του Μάρκο Νίκολιτς που έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την τιμωρία τους λόγω καρτών σε αυτό το παιχνίδι. Ο λόγος για τους Λούκα Γιόβιτς και Φιλίπε Ρέλβας. Του πρώτου της σκόρερ δηλαδή με 16 γκολ σε 29 συμμετοχές ως τώρα και της κολώνας της άμυνάς της που μαζί με τον Αρολντ Μουκουντί έχουν συνθέσει ένα από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα στη Super League.

Αν ανατρέξουμε στην τελευταία φορά που ο Γιόβιτς έμεινε εκτός από ένα παιχνίδι των Κιτρινόμαυρων, θα πρέπει να πάμε πίσω στις 29 Οκτωβρίου του 2025 και το ματς Κυπέλλου στην Ηλιούπολη όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις. Είναι το τελευταίο ματς που ο σέρβος φορ δεν αγωνίστηκε, με τον Νίκολιτς να τον κρατά στον πάγκο. Είναι το παιχνίδι αμέσως μετά την ήττα στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό και από εκεί ξεκινά το μεγάλο σερί της Ενωσης που έφτασε μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους μόνο με νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, με εξαίρεση την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Σε όλο αυτό το διάστημα ο Γιόβιτς έχει βγει μπροστά για την ΑΕΚ, αρχίζει να σκοράρει συστηματικά και φυσικά είναι από τους κύριους λόγους της εξαιρετικής πορείας που διέγραψε η Ενωση έκτοτε. Αλλωστε παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα από εκείνη την ήττα από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα, από το ντεμπούτο του στη ρεβάνς με τον Αρη Λεμεσού, όπου σκόραρε διαμορφώνοντας το 3-1 στην παράταση, ο Γιόβιτς δεν έχει αγωνιστεί μόλις σε τέσσερα παιχνίδια. Στα δύο του Κυπέλλου με Αιγάλεω, Ηλιούπολη, με την Αντερλεχτ στο Βέλγιο και με τον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στα δύο τελευταία είχε μείνει εκτός λόγω ενός μικρού προβλήματος τραυματισμού. Με λίγα λόγια, κόντρα στον Πανσερραϊκό δεν θα παίξει φέτος.

Παρότι δεν ήταν στην ΑΕΚ από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και στη συνέχεια μπήκε κάποιες φορές αλλαγή μέχρι να βρει τη φόρμα του, ο Γιόβιτς έχει ήδη 2.072 αγωνιστικά λεπτά φέτος και είναι έκτος σε χρόνο συμμετοχής. Τρίτος σε χρόνο, πίσω μόνο από τους Στρακόσα και Ρότα, είναι ο Ρέλβας, που επίσης θα απουσιάσει από τις Σέρρες. Ο πορτογάλος στόπερ έχει 31 συμμετοχές με δύο γκολ και συνολικό χρόνο 2.718 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν έχει χάσει δευτερόλεπτο στα έξι ματς των προκριματικών του Conference League όπου σκόραρε και τα μοναδικά του γκολ μέχρι σήμερα ενώ το ίδιο συνέβη και στα έξι παιχνίδια της league phase.

Ποια είναι τα ματς που έλειψε; Οπως ο Γιόβιτς, έτσι και ο Ρέλβας, δεν είχε παίξει στην πρεμιέρα με τον Πανσερραϊκό. Το ίδιο είχε συμβεί και στο ματς της δεύτερης αγωνιστικής με τον Αστέρα Τρίπολης για λόγους διαχείρισης ενώ στο Περιστέρι με την Κηφισιά ήταν η μοναδική φορά που ήρθε από τον πάγκο. Αντικατέστησε τον Μουκουντί που τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αποβλήθηκε με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, χάνοντας έτσι το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που ακολουθούσε. Από εκεί και πέρα, έμεινε στον πάγκο στα ματς Κυπέλλου με Αιγάλεω και Παναιτωλικό. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως δεν μιλάμε για δύο απλούς παίκτες, αλλά για δύο ποδοσφαιριστές που όταν είναι διαθέσιμοι, παίζουν πέρα από κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Προς Τουρκία ο Πιερό

Διαθέσιμος δεν θα είναι από εδώ και πέρα ο Φρανζί Πιερό ο οποίος αποχωρεί με προορισμό την Τουρκία. Ο θηριώδης φορ παραχωρείται με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ ως το τέλος της σεζόν ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι. Με την έλευση του Βάργκα ο Πιερό δεν θα είχε σημαντικό ρόλο στο ροτέισον και η συγκεκριμένη εξέλιξη μοιάζει να είναι η καλύτερη για όλες τις πλευρές.

Μία αγωνιστική η «καμπάνα» για το ντέρμπι από τη ΔΕΑΒ

Με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμώρησε η ΔΕΑΒ την ΠΑΕ ΑΕΚ για ρίψη αντικειμένων στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ετσι, η Ενωση θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό χωρίς κόσμο το ματς της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στις 22 του μηνός. Από εκεί και πέρα, αναβολή για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου πήρε η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, έπειτα από αίτημα του Δικεφάλου. Σήμερα (09:30) ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ θα απολογηθεί στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές πειθαρχικό όργανο της λίγκας.