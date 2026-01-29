Κοντά στην απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό είναι η ΑΕΚ που με αυτή την κίνηση αναμένεται να ολοκληρώσει το μεταγραφικό της παζλ για το «παράθυρο» του Ιανουαρίου. Ο Σαχαμπό ανήκει στη Σταντάρ Λιέγης έχει ύψος 1,85 και παρότι ξεκίνησε σαν δεκάρι, έχει γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω και πλέον χρησιμοποιείται ως 6άρι.

Ο 20χρονος (έχει γεννηθεί στις 16 Ιουνίου του 2005) είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουάντα με τη φανέλα τα οποίας έχει πραγματοποιήσει εννιά εμφανίσεις, αλλά έχει και βελγικό διαβατήριο.

Φέτος έχει πραγματοποιήσει 18 συμμετοχές εκ των οποίων οι 14 στη Jupiler League. Δεν έχει σκοράρει και δεν έχει δώσει κάποια ασίστ, ενώ το τελευταίο διάστημα ήταν εκτός λόγω ενός τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα.

Την περσινή σεζόν είχε παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Μπεερσότ με την οποία έπαιξε σε 15 ματς πρωταθλήματος δίνοντας μία ασίστ

Την είδηση αποκάλυψαν στο Βέλγιο και το deal επιβεβαιώνεται και από τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Ο Σαχαμπό είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026.