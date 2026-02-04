Οκτώ χρόνια μετά τη δολοφονία του σαουδάραβα αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι μέσα στο προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη, τίποτα δεν θυμίζει πια την κρίση που είχε πυροδοτήσει το έγκλημα αυτό στις σχέσεις της Αγκυρας με το Ριάντ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποίησε χθες την πρώτη του επίσκεψη στο βασίλειο των Σαούντ εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια. Εγινε δεκτός από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν – ο οποίος είχε χθες και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν – με κάθε επισημότητα, συμπεριλαμβανομένου και ενός δείπνου, κεκλεισμένων των θυρών, στο παλάτι ΑλΓιαμάμα. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε στη συνέχεια το τουρκικό προεδρικό γραφείο, του τόνισε ότι η Τουρκία επιδιώκει να αναβαθμίσει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας και της αμυντικής βιομηχανίας. Για του λόγου το αληθές, ο τούρκος υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε λίγο αργότερα πως η Σαουδική Αραβία θα επενδύσει δύο δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 2.000 MW στην Τουρκία.

Στη διάρκεια της συνάντησης του τούρκου προέδρου με τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη σταθερότητα στη Συρία και ότι θα συνεργαστεί με τη Σαουδική Αραβία στην ανοικοδόμηση της χώρας. Βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των δύο ηγετών, βέβαια, ήταν και το Ιράν, αφού ο τούρκος πρόεδρος έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κεντρικούς διαμεσολαβητές στις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να βρεθεί λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης και να αποτραπεί μια νέα αμερικανική επίθεση που θα μπορούσε να βάλει – εκ νέου – φωτιά στην ευρύτερη περιοχή.

Τουρκία και Σαουδική Αραβία, όμως, έχουν ήδη αναβαθμίσει τις σχέσεις τους και σε επίπεδο εμπορίου: η επίσκεψη του Ερντογάν, που αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα τη μίνι περιοδεία του στην Αίγυπτο, συνέπεσε, καθόλου τυχαία, με τη διεξαγωγή του «Επιχειρηματικού Φόρουμ Σαουδικής Αραβίας – Τουρκίας». Πέραν της συζύγου του, άλλωστε, ο τούρκος πρόεδρος συνοδευόταν από τους υπουργούς Εξωτερικών, Οικονομικών, Αμυνας και άλλους. Και ενόψει της επίσκεψής του, το σαουδαραβικό Υπουργικό Συμβούλιο είχε ήδη εξουσιοδοτήσει την περασμένη εβδομάδα τα αρμόδια όργανα να ολοκληρώσουν συμφωνίες με την Τουρκία στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας και της πολιτικής άμυνας, ενώ ενέκρινε και ένα μνημόνιο συνεργασίας για τον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το διμερές εμπόριο έφτασε τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Η Σαουδική Αραβία, που αντλεί το 85%-90% των κρατικών εσόδων της από το πετρέλαιο, εξάγει αργό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα στην Τουρκία, ενώ εισάγει από εκεί διάφορα προϊόντα, όπως χαλιά, επεξεργασμένες πέτρες για κατασκευές, καπνικά προϊόντα, τρόφιμα και έπιπλα.