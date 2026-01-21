Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα κατά τηλεφωνική επικοινωνία.

Η υποστηριζόμενη από την Τουρκία κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με τις κουρδικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, μετά από ημέρες συγκρούσεων.

Η Τουρκία εξετάζει αν ο Ερντογάν θα πρέπει να ενταχθεί στην πρωτοβουλία «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου Τραμπ.

Η τουρκική προεδρία δήλωσε ότι η Τουρκία δίνει σημασία στην ενότητα, αρμονία και εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συζήτησαν τις εξελίξεις στη Συρία και τη Γάζα. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, την ώρα που η υποστηριζόμενη από την Τουρκία κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός με τις κουρδικές δυνάμεις που στηρίζονται από τις ΗΠΑ, έπειτα από ημέρες συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν επισήμανε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία και τόνισε πως η ενότητα, η αρμονία και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας παραμένουν κρίσιμες για την Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε πως είχε μια «πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον τούρκο πρόεδρο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η κατάσταση στη Συρία

Η κυβέρνηση της Συρίας κατέλαβε αυτή την εβδομάδα εκτάσεις στις βορειοανατολικές περιοχές και έθεσε προθεσμία τεσσάρων ημερών στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπό κουρδική ηγεσία, προκειμένου να ενσωματωθούν στις κρατικές δομές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριος σύμμαχος των SDF, ανέφεραν ότι η συνεργασία τους έχει αλλάξει χαρακτήρα μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης στη Δαμασκό.

Η τουρκική προεδρία σημείωσε επίσης ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους και την «κατάσταση» των κρατουμένων της οργάνωσης στις συριακές φυλακές.

Η Άγκυρα θεωρεί τις SDF τρομοκρατική οργάνωση που συνδέεται με το εκτός νόμου PKK. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, η Τουρκία αποτελεί τον βασικό ξένο υποστηρικτή της νέας κυβέρνησης της Συρίας και έχει χαιρετίσει τις κινήσεις της Δαμασκού εναντίον των κουρδικών δυνάμεων.

Η πρωτοβουλία «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συντονίζεται με την Ουάσινγκτον για τη Γάζα. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την πρόσκληση συμμετοχής στο «Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας», το οποίο προωθεί ο αμερικανός πρόεδρος.

Η Άγκυρα εξετάζει ακόμη αν ο τούρκος πρόεδρος θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία. Η Τουρκία έχει χαρακτηρίσει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα ως γενοκτονία, ενώ το Ισραήλ έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο τουρκικού ρόλου στην περιοχή.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ένα συμβούλιο υπό την ηγεσία του Τραμπ, με αρμοδιότητες σε ξένο έδαφος, θα μπορούσε να θυμίζει αποικιοκρατική δομή. Διπλωματικοί κύκλοι εκφράζουν ανησυχία πως μια τέτοια πρωτοβουλία ενδέχεται να υπονομεύσει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Μεταξύ των προσώπων που έχουν ήδη διοριστεί στο συμβούλιο περιλαμβάνονται ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ.