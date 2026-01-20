Ο θρυλικός σέντερ του ΝΒΑ Σακίλ Ο’ Νιλ συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Τουρκία.

Ο «Σακ», μέλος του Hall of Fame, που πλέον εργάζεται ως σχολιαστής αγώνων, επισκέφθηκε το Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ της Τουρκίας. Εκεί είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της χώρας, ο οποίος τον υποδέχθηκε προσωπικά στις εγκαταστάσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα, με τον Ερντογάν να εμφανίζεται με αθλητικά ρούχα, ενώ οι δύο άνδρες αντάλλαξαν αναμνηστικά.

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο, με τις εικόνες από τη συνάντηση να κάνουν τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ.