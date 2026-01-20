Ο θρυλικός σέντερ του ΝΒΑ Σακίλ Ο’ Νιλ συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Τουρκία.

Ο «Σακ», μέλος του Hall of Fame, που πλέον εργάζεται ως σχολιαστής αγώνων, επισκέφθηκε το Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ της Τουρκίας. Εκεί είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της χώρας, ο οποίος τον υποδέχθηκε προσωπικά στις εγκαταστάσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα, με τον Ερντογάν να εμφανίζεται με αθλητικά ρούχα, ενώ οι δύο άνδρες αντάλλαξαν αναμνηστικά.

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο, με τις εικόνες από τη συνάντηση να κάνουν τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα