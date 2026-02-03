Συγχωρήστε μου την ελαφρότητα, αλλά τίποτα δεν βαριέμαι περισσότερο από μια συζήτηση για το Σύνταγμα, όταν μάλιστα αυτή δεν πρόκειται να καταλήξει πουθενά. Θα είναι κάτι σαν λούνα παρκ για συνταγματολόγους, για να τους πηγαίνουν εκεί οι γονείς τους, να τους αμολάνε και να διασκεδάζουν στα συγκρουόμενα. Τη ματαιότητα της προσπάθειας εγγυώνται οι συσχετισμοί ισχύος στη Βουλή, καθώς και το γενικότερο κλίμα της υστερικής εχθροπάθειας που έχει επικρατήσει. Ούτε αυτή η Βουλή, ούτε όμως και η επόμενη θα μπορέσουν να καταλήξουν σε σοβαρό αποτέλεσμα. Θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Αφού αυτό το γνωρίζει και ο περιπτεράς, οπωσδήποτε το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός. Επομένως, γιατί το κάνει; (Πέραν την υποχρέωσης να το κάνει, βέβαια…)

Επειδή η συζήτηση που ανοίγει προσφέρει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να κερδίσει στα λόγια μια μάχη την οποία χάνει στην πράξη. Της δίνει την ευκαιρία να σηκώσει ξανά το λάβαρο των μεταρρυθμίσεων, όταν οι περισσότεροι ψηφοφόροι της είναι απογοητευμένοι από τις επιδόσεις της στον τομέα. Με τη συζήτηση που ανοίγει, η ΝΔ προβάλλει ως η μεταρρυθμιστική δύναμη στην πολιτική, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι οι αρνητές της προσαρμογής και της προόδου, οι αρτηριοσκληρωτικοί συντηρητικοί, οι εκτός πραγματικότητας ιδεοληπτικοί κ.λπ. Χρήσιμη προσπάθεια στον δρόμο προς τις εκλογές, αρκεί να πετύχει…

ΒΟΗΘΕΙΑ!

Δεν θα ασχοληθώ με την αθηναϊκή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια κι ας είχε το γούστο της η εκδήλωση, γιατί η είδηση που βγήκε από εκεί, συγκεκριμένα από την πρέσβειρα των ΗΠΑ, ήταν σαν σφαλιάρα. Η κυρία Γκίλφοϊλ άφησε να εννοηθεί ότι προετοιμάζεται επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Αθήνα.

Και τώρα τι κάνουμε; Γιατί από αυτό δεν γλιτώνει με τίποτα ο Πρωθυπουργός! Ούτε κακοκαιρία και φυσικές καταστροφές, ούτε υποχρεώσεις στο εξωτερικό, ούτε πονάει η κοιλιά μου, τίποτα από όλα αυτά δεν παίζει, δυστυχώς. Μόνο αν τον απαγάγουν εξωγήινοι γλιτώνει – πράγμα απίθανο, γιατί δεν νομίζω να παρακολουθούν στενά οι εξωγήινοι τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η επίσκεψη έχει μεγαλύτερη διάρκεια από μία συνάντηση και, συνεπώς, ο κίνδυνος να εκφέρει δημοσίως ο πρόεδρος Τραμπ τις απόψεις του, με την αναίδεια που τον χαρακτηρίζει, είναι μεγαλύτερος. Φανταστείτε, λ.χ., σε μια από τις λογοδιάρροιες που τον πιάνουν να αρχίσει να περιγράφει το όραμά του για την ελληνοτουρκική φιλία. Αντε μετά να μαζέψεις την κόλαση των αντιδράσεων και, φυσικά, όλο αυτό θα χρεωθεί στην κυβέρνηση.

Ο κίνδυνος αυτός δεν είναι θεωρητικός· είναι εντελώς πραγματικός, διότι ο πρόεδρος Τραμπ λατρεύει να μιλάει σε δημοσιογράφους (σ.σ.: πρόκειται όντως για πρωτοφανή περίπτωση στα προεδρικά χρονικά) και, το ακόμη χειρότερο, επειδή ρετάρει λόγω γήρατος, έχει γίνει πολύ πιο ωμός και επιθετικός στη γλώσσα που χρησιμοποιεί, πιο ευέξαπτος και, γενικώς, είναι πια εκτός ελέγχου. Θυμίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν και οι συμπαθούντες, όπως προσφάτως ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Επομένως, τι κάνουμε;

Γλείψιμο. Λυπάμαι, ντρέπομαι που το λέω, αλλά τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Ανατίθεται, λοιπόν, η οργάνωση στον Δημήτριο Λ.Ρ.Ο.Ε. Αβραμόπουλο, ενώ για τα ντεκόρ και τη σκηνογραφία γενικώς επιστρατεύεται ο Γιώργος Πατούλης, ιδεωδώς θα ήθελα και την τέως σύζυγο του κ. Πατούλη να συμβάλει με το εκλεπτυσμένο γούστο της. Φυσικά, θα δουλεύουν σε στενή συνεργασία με την κυρία Γκίλφοϊλ…

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Της τηλεφώνησε στο σπίτι της, στα Γιαννιτσά της Πέλλας. Συστήθηκε ως λογιστής και, ποιος να ξέρει πώς, κατόρθωσε να την πείσει ότι τα τιμαλφή που της ανήκουν πρέπει να καταγραφούν! Γιατί; Επειδή το απαιτεί ο νόμος. Η γυναίκα, λοιπόν, έφτιαξε ένα πακέτο με δαχτυλίδια, αλυσίδες, βραχιόλια, λίρες, ρολόγια κ.λπ. και το παρέδωσε στον συνεργάτη του δήθεν λογιστή, που πέρασε να το παραλάβει. Ευτυχώς, η Αστυνομία εντόπισε τον απατεώνα και ελπίζω να βρέθηκαν και τα τιμαλφή της κυρίας. Μολονότι παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά, αυτό τράβηξε την προσοχή μου επειδή συνέβη στα Γιαννιτσά. Εικάζω, ως εκ τούτου, ότι η κυρία που εξαπατήθηκε πρέπει να είναι ψηφοφόρος της Θεοδώρας Τζάκρη, επειδή μάλιστα είναι ώριμης ηλικίας (65 ετών), είμαι βέβαιος ότι θα την έχει ψηφίσει και ως ΠΑΣΟΚ και ως ΣΥΡΙΖΑ…