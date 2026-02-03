Ο Κέντρικ Λαμάρ, ο Bad Bunny και η Lady Gaga ήταν οι μεγάλοι νικητές της απονομής των 68ων μουσικών βραβείων Grammy που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στην Crypto.com Arena του Λος Αντζελες. Στην τελετή που παρουσίασε ο κωμικός Τρέβορ Νόα, ο Κέντρικ Λάμαρ κέρδισε πέντε κατηγορίες, τις περισσότερες από κάθε άλλον καλλιτέχνη φέτος. Ανάμεσά τους, του δίσκου της χρονιάς για το «Luther», μια συνεργασία με τη SZA καθώς και το καλύτερο ραπ τραγούδι και άλμπουμ για το «GNX». Με την επίδοσή του αυτή κατάφερε να γίνει ο ράπερ με τις περισσότερες βραβεύσεις στην ιστορία του θεσμού προσπερνώντας τον Jay Z. «Δεν είμαι καλός στο να μιλάω για τον εαυτό μου αλλά εκφράζομαι μέσω της μουσικής», σχολίασε ο ίδιος παραλαμβάνοντας τα αγαλματίδια που πλέον έφτασαν τα 27 στο σύνολο της καριέρας του.

Ενα ακόμα ρεκόρ ήρθε αυτή τη φορά από τον Bad Bunny, ο οποίος τιμήθηκε με τρία συνολικά βραβεία. Το σημαντικότερο ήταν αυτό του καλύτερου άλμπουμ της χρονιάς για το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», πετυχαίνοντας να είναι ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κερδίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία. Τα μέλη της αμερικανικής Ακαδημίας Ηχογραφήσεων, επέλεξαν τον ράπερ επίσης για το καλύτερο άλμπουμ musica urbana και την καλύτερη διεθνή μουσική ερμηνεία για το τραγούδι «Eoo». Τρία βραβεία κατέκτησε και η Lady Gaga. Η τραγουδίστρια παρέλαβε το χρυσό γραμμόφωνο για το καλύτερο ποπ βόκαλ άλμπουμ, την καλύτερη dance pop ηχογράφηση και το καλύτερο ρεμίξ. Το τραγούδι «Wildflower» της Μπίλι Αϊλις ψηφίστηκε ως το καλύτερο της χρονιάς ενώ καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνις αναδείχθηκε η Ολίβια Ντιν. Το συγκρότημα των Cure κέρδισε Grammy καλύτερης εναλλακτικής ερμηνείας με το τραγούδι «Alone» και καλύτερου εναλλακτικού αλμπουμ για το «Songs of a Lost World».

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, πέρασε στο πάνθεον των βραβείων, αφού μετά τα Emmy, Grammy, Οσκαρ και Tony, συμπλήρωσε τη συλλογή του με Grammy για τo μουσικό ντοκιμαντέρ «Music for John Williams» όπου έκανε την παραγωγή. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη νίκη του «βαθιά σημαντική» και είδε το όνομά του να γράφεται δίπλα στους Ελτον Τζον, Μελ Μπρουκς, Αντριου Λόιντ Βέμπερ και Οντρεϊ Χέπμπορν που έχουν πετύχει κάτι αντίστοιχο.

Κατά του ICE

Αν και η μουσική είχε τον πρώτο λόγο στην απονομή, το βράδυ της Κυριακής από τη σκηνή των βραβείων δεν ήταν η μόνη που ακούστηκε δυνατά. Ανάμεσα σε βραβεία, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και δυνατά σόου καλλιτεχνών, αντήχησαν πολλαπλά μηνύματα εναντίον της μισαλλόδοξης πολιτικής που έχει χαράξει ο Ντόναλντ Τραμπ και του πογκρόμ που επιχειρεί η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών (ΙCE) κατά μεταναστών σε όλη τη χώρα. Από τον Τζάστιν Μπίμπερ έως την Κάρολ Κινγκ, οι τραγουδιστές που έδωσαν το «παρών» στη φετινή διοργάνωση, φορούσαν καρφίτσες με μηνύματα κατά της ICE κι αναφέρθηκαν στο ζήτημα που τις τελευταίες ημέρες καίει την Αμερική, κατά την παραλαβή των βραβείων τους.

Ο Bad Bunny χρησιμοποίησε το βήμα που του δόθηκε για να καταγγείλει το αντιμεταναστευτικό κλίμα που πάει να επιβληθεί στη χώρα. «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE έξω. Δεν είμαι άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί. Το μόνο πράγμα πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη, οπότε παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε, αγαπάμε τον λαό μας, αγαπάμε τις οικογένειές μας κι αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε, με αγάπη» επισήμανε μιλώντας επί σκηνής, κερδίζοντας το χειροκρότημα. Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και η Μπίλι Αϊλις σχολιάζοντας πως «κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη» παραλαμβάνοντας το βραβείο της. «Είναι πραγματικά δύσκολο να ξέρεις τι να πεις ή τι να κάνεις αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να εκφράζουμε την άποψή μας και να διαμαρτυρόμαστε», επέμεινε. Αντίστοιχη στάση τήρησε και η Ολίβια Ντιν, η οποία υπό τις επευφημίες του κοινού τόνισε ότι «βρίσκομαι εδώ ως εγγονή ενός μετανάστη. Είμαι προϊόν αυτής της γενναιότητας και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να τιμηθούν».

Η αφροαμερικανίδα τραγουδοποιός SZA παρότρυνε το κοινό «να μην πέσετε σε απόγνωση» ενώ υπενθύμισε ότι «μπορούμε να συνεχίσουμε, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, δεν μας κυβερνά η κυβέρνηση, μας κυβερνά ο Θεός». Η ράπερ Kehlani, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο κόκκινο χαλί, είπε «Γαμώ την ICE. Νομίζω ότι όλοι είμαστε μια πολύ ισχυρή ομάδα για να βρισκόμαστε όλοι μαζί σ’ ένα δωμάτιο και να μην κάνουμε κάποια δήλωση για τη χώρα μας, οπότε για μένα είναι ανόητο». Η Γκλόρια Εστεφάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αίθουσα Τύπου, επισήμανε ότι «δεν νομίζω ότι κανείς θα έλεγε ότι θέλουμε ελεύθερα για όλους σύνορα. Αλλά αυτό που συμβαίνει δεν είναι καθόλου η σύλληψη εγκληματιών. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν οικογένειες κι έχουν συνεισφέρει σε αυτή τη χώρα για δεκαετίες. Υπάρχουν εκατοντάδες μικρά παιδιά σε κέντρα κράτησης. Ελπίζω ότι η κυβέρνησή μας θα ακούσει την έκκλησή μας για ανθρωπιά, που είναι το κύριο πράγμα που χρειαζόμαστε».

Η Γροιλανδία και η Μινάζ

Εκείνος, βέβαια, που απογείωσε τα σχόλια εναντίον της πολιτικής Τραμπ, πάντα με χιούμορ, ήταν ο παρουσιαστής της βραδιάς Τρέβορ Νόα. Ο ηθοποιός στην εναρκτήρια ομιλία του χαρακτήρισε τα Grammy «το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός που δεν μπορεί να αγοραστεί με χρήματα», διακωμωδώντας την πρόθεση του αμερικανού προέδρου να εξαγοράσει την Γροιλανδία. Αργότερα, βέβαια, ο ίδιος αναφέρθηκε ανοιχτά στη συγκεκριμένη υπόθεση κατά τη διάρκεια της βράβευσης της Μπίλι Αϊλις λέγοντας «Συγχαρητήρια, Μπίλι Αϊλις. Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν όσο ο Τραμπ τη Γροιλανδία. Κι αυτό βγάζει νόημα γιατί αφού έφυγε ο Επστιν, χρειάζεται ένα νέο νησί για περνάει τον χρόνο του με τον Μπιλ Κλίντον». Ο Νόα ανακοίνωσε ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που παρουσίαζε τα βραβεία επειδή πιστεύει «στους περιορισμούς θητείας» και θα ήθελε να δώσει πρώτος το παράδειγμα. Επίσης, αστειεύτηκε και με τη Νίκι Μινάζ, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε τα φιλοτραμπικά αισθήματά της αλλά δεν ήταν παρούσα στη βραδιά. «Είναι ακόμα στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ και συζητά πολύ σημαντικά θέματα», σχολίασε ο παρουσιαστής κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα.

Ο Τραμπ απειλεί με μήνυση τον Τρέβορ Νόα

Σε αντίθεση με το κοινό των Grammy που εκτίμησε το χιούμορ του, δεν συνέβη το ίδιο με τον πρώτη πολίτη της Αμερικής. «Τα Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Ο Τρέβορ Νόα είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ στα Οσκαρ», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Στη συνέχεια, κατηγόρησε τον κωμικό για «ψευδή και δυσφημιστικά σχόλια», διευκρινίζοντας ότι ποτέ δεν έχει επισκεφτεί το συγκεκριμένο νησί και κατέληξε απειλώντας με νομικές κυρώσεις τον ηθοποιό. «Ο Νόα, το χαμένο κορμί, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και μάλιστα γρήγορα. Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον ατάλαντο παρουσιαστή για πολλά χρήματα. Ρώτα λίγο τον Τζορτζ Σλοπαδόπουλο (αναφέρεται στον Στεφανόπουλο) και τους άλλους, πώς πήγαν όλα. Ρώτα επίσης το CBS! Ετοιμάσου, Νόα, θα διασκεδάσω μαζί σου», έγραψε στο μήνυμά του.

Η εμφάνιση του Μπίμπερ

Στις υπόλοιπες δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν οι εμφανίσεις μεγάλων σταρ της μουσικής βιομηχανίας όπως οι Μπρούνο Μαρς, Τάιλερ, the Creator και φυσικά του Τζάστιν Μπίμπερ. O 32χρονος τραγουδιστής, αν και δεν κατάφερε να βραβευτεί από την Ακαδημία, κέρδισε το χειροκρότημα όταν βγήκε στη σκηνή μόνος του, φορώντας μόνο ένα σορτσάκι μποξ και για συντροφιά είχε την κιθάρα του, ερμηνεύοντας το κομμάτι του «Yukon». Στην unplugged προσέγγιση του τραγουδιού του, που θα μπορούσε να θεωρηθεί προάγγελος της παρουσίας του στον Απρίλιο στο φεστιβάλ της Coachella, βύθισε για λίγο όλο το στάδιο σε απόλυτη σιωπή για να ακούσει κάθε νότα του. «Τι συναρπαστική στιγμή», σχολίασε ο Τρέβορ Νόα στο τέλος ενώ ο Τσαντ Σμιθ, ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, τον χειροκροτούσε όρθιος φωνάζοντας «Μπορούσες να το νιώσεις στην αίθουσα. Ηταν καταπληκτικό».

Υπερβολική μα και ταυτόχρονα οικεία ήταν η εμφάνιση της Lady Gaga. Φορώντας ένα καπέλο – καλάθι που έμοιαζε μ’ ένα γιγαντιαίο μάτι από μαύρο μπαμπού κι ένα φόρεμα με κοκκινόμαυρα φτερά, τραγούδησε το κομμάτι της «Abracadabra» και ξεσήκωσε το κοινό. Για την περίσταση, μαζί της είχε μια μικρή ροκ μπάντα από μεγάλες, ωστόσο, προσωπικότητες του χώρου όπως ο παραγωγός Αντριου Βατ στην κιθάρα ενώ η ίδια η Gaga έπαιξε συνθεσάιζερ.

Λίγη ώρα αργότερα η τραγουδίστρια, παραλαμβάνοντας τα βραβεία της έστειλε ένα μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης. «Θέλω απλώς να πω στις γυναίκες που ασχολούνται με τη μουσική ότι ξέρω ότι μερικές φορές βρίσκεστε στο στούντιο με μια ομάδα ανδρών, μπορεί να είναι δύσκολο αλλά σας παροτρύνω να ακούτε πάντα τον εαυτό σας», είπε χαρακτηριστικά με νόημα. Συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν οι Ποστ Μαλόουν και Λορίν Χιλ απέτισαν φόρο τιμής στους Οζι Οζμπορν, D’ Angelo και Ρομπέρτα Φλακ που έφυγαν πέρυσι από τη ζωή.