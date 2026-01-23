Η μουσική βιομηχανία στρέφει το βλέμμα της στο Λος Άντζελες, καθώς τα Grammy 2026 προετοιμάζονται για μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό, μεγάλα ονόματα και ισχυρό συμβολισμό. Με τους Kendrick Lamar, Bad Bunny και Lady Gaga να συγκρούονται στις κορυφαίες κατηγορίες και με μια νέα γενιά καλλιτεχνών να διεκδικεί χώρο στο προσκήνιο, η φετινή διοργάνωση προμηνύεται ως μία από τις πιο καθοριστικές των τελευταίων ετών.

Η 68η απονομή των Βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή της τελετής στην κανονικότητα, μετά τις αλλαγές της περσινής διοργάνωσης που είχαν στόχο τη στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της πόλης.

Στις υποψηφιότητες, ο Kendrick Lamar ηγείται με συνολικά 9, διεκδικώντας μεταξύ άλλων τα βραβεία για τον δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και το άλμπουμ της χρονιάς, για τρίτη φορά στην καριέρα του που βρίσκεται ταυτόχρονα και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Ακολουθούν η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο Καναδός παραγωγός και τραγουδοποιός Cirkut με 7 υποψηφιότητες ο καθένας. Ο Bad Bunny, ο Leon Thomas, ο Serban Ghenea και η Sabrina Carpenter έχουν από 6 υποψηφιότητες, ενώ οι Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile και Tyler, the Creator συγκεντρώνουν από 5. Στην κατηγορία του καλύτερου νέου καλλιτέχνη διαγωνίζονται οι Leon Thomas, Katseye, Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren και Lola Young.

Ανάμεσα στους πρωτοεμφανιζόμενους υποψηφίους της χρονιάς βρίσκονται οι Tate McRae, Zara Larsson, PinkPantheress, JID και ο Timothée Chalamet, επιβεβαιώνοντας το απρόβλεπτο και πολυσυλλεκτικό προφίλ της φετινής διοργάνωσης.

last but not least, την εκδήλωση θα ανοίξει με ένα φανταστικό show η Sabrina Carpenter, η οποία συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, έχοντας έξι υποψηφιότητες στις κατηγορίες για τον δίσκο της χρονιάς, το άλμπουμ της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς, την καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία, το καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ και το καλύτερο μουσικό βίντεο