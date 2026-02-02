Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε δημόσια στα βραβεία Grammy και στον παρουσιαστή Τρέβορ Νόα, λίγες ώρες μετά την απονομή, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τα Grammy «τα χειρότερα βραβεία όλων των εποχών» και «σχεδόν μη παρακολουθήσιμα», ενώ δήλωσε πως το CBS είναι «τυχερό» που δεν προβάλλει πια τη διοργάνωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Grammy και του παρουσιαστή Τρέβορ Νόα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της φετινής τελετής απονομής, αντιδρώντας στα πολιτικά σχόλια που έγιναν εις βάρος του και της κυβέρνησής του. Η οργή του προέδρου των ΗΠΑ εκδηλώθηκε μέσω ανάρτησης στο Truth Social, όπου κατηγόρησε τη διοργάνωση και τον παρουσιαστή για «ψευδείς» αναφορές σχετικά με την υπόθεση Επστάιν.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα βραβεία Grammy «τα χειρότερα όλων των εποχών» και «σχεδόν μη παρακολουθήσιμα», προσθέτοντας πως το δίκτυο CBS είναι «τυχερό» που δεν θα τα μεταδίδει πλέον. Παράλληλα, απείλησε με νομικές ενέργειες κατά του Τρέβορ Νόα, υποστηρίζοντας ότι ο κωμικός τον δυσφήμησε.

Donald J. Trump Truth Social Post 01:01 AM EST 02.02.26

«Τα Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις», έγραψε ο Τραμπ, πριν επιτεθεί προσωπικά στον παρουσιαστή. «Ο παρουσιαστής Τρέβορ Νόα, όποιος κι αν είναι, είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ στα Χαμηλής Ακροαματικότητας Βραβεία Όσκαρ», συνέχισε, αρνούμενος ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με το νησί του Τζέφρι Επστάιν.

Η αντίδραση του Τραμπ προκλήθηκε από σχόλιο του Νόα, ο οποίος, μετά την ανακοίνωση του βραβείου για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς που κέρδισε η Μπίλι Άιλις, έκανε χιούμορ για τη Γροιλανδία και τον Επστάιν, εμπλέκοντας τον Τραμπ και τον Μπιλ Κλίντον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε με απειλές για αγωγή, λέγοντας πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του παρουσιαστή.

«Ο Νόα, ένας τελείως χαμένος, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και να τα ξεκαθαρίσει γρήγορα», έγραψε. «Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον ατάλαντο παρουσιαστή για πολλά χρήματα». Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, πρόσθεσε: «Ετοιμάσου, Νόα, θα σπάσω πλάκα μαζί σου».

Πολιτικά μηνύματα στη σκηνή των Grammy

Η φετινή διοργάνωση των Grammy χαρακτηρίστηκε από έντονο πολιτικό τόνο, με πολλούς καλλιτέχνες να στρέφονται κατά της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ και ειδικότερα της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE. Ο Bad Bunny, ανεβαίνοντας στη σκηνή, δήλωσε: «Προτού ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω έξω η ICE», τονίζοντας πως «δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Kehlani after winning her first Grammy: "Everybody is so powerful in this room and together we're stronger in numbers to speak against all the injustice going on in the world right now. I'mma leave this and say, Fuck ICE!"

Το σύνθημα «Έξω η ICE» εμφανίστηκε ως μήνυμα διαμαρτυρίας σε καρφίτσες που φορούσαν καλλιτέχνες όπως η Kehlani, η Τζόνι Μίτσελ, ο Τζάστιν Βέρνον των Bon Iver και ο Τζάστιν Μπίμπερ με τη σύζυγό του, Χέιλι. Η Kehlani, παραλαμβάνοντας το βραβείο για την καλύτερη R&B παρουσίαση, φώναξε με έντονο ύφος κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Billie Eilish called out Trump and ICE at the Grammys tonight "We need to keep fighting and speaking up. Our voices do matter… F*ck ICE."

Η Μπίλι Άιλις, από την πλευρά της, κάλεσε το κοινό «να συνεχίσουμε να μαχόμαστε, να παίρνουμε τον λόγο και να διαδηλώνουμε», υπογραμμίζοντας ότι «οι φωνές μας έχουν πραγματικά σημασία». Ο Shaboozey, με καταγωγή από τη Νιγηρία, υπενθύμισε ότι οι μετανάστες «ανοικοδόμησαν τη χώρα».

Bad Bunny speaks out against ICE during #GRAMMYs speech for 'Best Música Urbana Album': "I'm going to say, ICE out. We're not savages, we're not animals, we are humans and we are Americans."

Τέλός, η SZA κάλεσε τους Αμερικανούς «να μην απελπίζονται» και να δείχνουν εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο, ενώ ο Τρέβορ Νόα σχολίασε την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι «ο νέος εθνικός ύμνος» της χώρας θα μπορούσε να είναι το τραγούδι “Anxiety” της ράπερ Doechii.