Όταν στα περσυνά βραβεία Grammy η κάμερα έδειξε την Beyoncé, η έκπληξη στο πρόσωπό της ήταν εμφανής. Σχεδόν πανικόβλητη κοιτούσε αριστερά και δεξιά πριν ανέβει στην σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της για το ανατρεπτικό άλμπουμ της, Cowboy Carter.

Το σοκ από τη νίκη της πέρυσι αντηχούσε στο κατεστημένο της κάντρι μουσικής, με ένα μείγμα εορτασμού και σύγχυσης ως προς το τι θα σήμαινε το ιστορικό της επίτευγμα για το είδος.

Ήταν η πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα που κέρδιζε στην κατηγορία. Φέτος, έναν χρόνο αργότερα, η κάποτε κατηγορία του καλύτερου άλμπουμ κάντρι μουσικής δεν υπάρχει πια. Η Ακαδημία Ηχογράφησης, ο φορέας που επιβλέπει και διανέμει τα βραβεία, αποφάσισε να χωρίσει το βραβείο σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες

– καλύτερο παραδοσιακό κάντρι άλμπουμ

– καλύτερο σύγχρονο κάντρι άλμπουμ.

Το καλύτερο σύγχρονο κάντρι άλμπουμ απονεμήθηκε στον Jelly Roll και το καλύτερο παραδοσιακό κάντρι άλμπουμ απονεμήθηκε στον Zach Top, ο οποίος κατέκτησε και το πρώτο του Grammy.

Η τροποποίηση των βραβείων κάντρι, αναφέρει η ακαδημία, τιμά τόσο τις ιστορικές ρίζες του είδους όσο και την προώθησή του, με τόνους ποπ, ραπ και χιπ-χοπ που συνδυάζονται με τους παραδοσιακούς ήχους, τους ήχους του βιολιού και του μπάντζο. Είναι όντως έτσι ή η αντιμετώπιση της Μπιγιονσέ από την κοινότητα της κάντρι μουσικής οδήγησε σε εξελίξεις;

Τα βραβεία Grammy, οι μαύροι καλλιτέχνες και η κάντρι μουσική.

Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που τα βραβεία Grammy δημιουργούν νέες κατηγορίες ή αλλάζουν τις ήδη υπάρχουσες.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της Ακαδημίας Ηχογράφησης που μίλησαν στο bbc η αλλαγή για την κάντρι μουσική ήταν αναμενόμενη εδώ και πολύ καιρό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Jason King, κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής Thornton του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, «το να υποστηρίξει κανείς ότι η αλλαγή ήταν αντιδραστική στη νίκη της Beyoncé είναι εύκολο, αλλά οι συζητήσεις γίνονταν εδώ και χρόνια».

Έφερε μάλιστα σαν παράδειγμα τον Lil Nas X που θόλωσε τα όρια μεταξύ κάντρι και χιπ χοπ με την viral επιτυχία του 2019 Old Town Road.

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν και άλλα βραβεία έχουν αλλάξει. Όπως ο διαχωρισμός της ροκ από τη μέταλ και τα εναλλακτικά είδη. «Ο διαχωρισμός της κατηγορίας κάντρι αποτελεί μέρος συνεχιζόμενων συζητήσεων εδώ και αρκετά χρόνια και προτάθηκε από του ίδιους τους καλλιτέχνες στην κοινότητα της κάντρι μουσικής», συμπληρώνει στο BBC ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης, Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ.

Το τι θεωρείται κάντρι μουσική αποτελεί εδώ και καιρό θέμα συζήτησης με τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας. Την ίδια στιγμή όμως η σχέση της κάντρι με τους μαύρους καλλιτέχνες έχει προκαλέσει κατά καιρούς διάφορα ντιμπέιτ.

Ένα τέτοιο ντιμπέιτ είναι και αυτό με την Μπιγιονσέ καθώς η νίκη της προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στο ισχυρό κατεστημένο της κάντρι μουσικής του Νάσβιλ.

Ενδεικτικό είναι ότι στα βραβεία της Αμερικανικής Ένωσης Κάντρι Μουσικής το 2024 για το ίδιο άλμπουμ που κέρδισε στα Grammy το 2025, δεν απέσπασε ούτε μια υποψηφιότητα!

Την ίδια στιγμή κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί κάντρι μουσικής παρά την επιτυχία των τραγουδιών της, αρνήθηκαν να παίξουν το τραγούδι «Texas Hold Em» επικαλούμενοι ότι «δεν είναι αμιγώς κάντρι».

Πρόκειται για ένα φορτισμένο ζήτημα σε ένα κατά κύριο λόγο λευκό είδος μουσικής, το οποίο ξεκίνησε πριν από 100 χρόνια και έχει ρίζες στην αφροαμερικανική φολκ μουσική.

Η ίδια η Beyoncé άλλωστε έχει δηλώσει ότι αυτό το άλμπουμ γεννήθηκε από μια εμπειρία όπου δεν ένιωσε ευπρόσδεκτη στην κάντρι. Αναφερόταν στην εμφάνισή της στα βραβεία CMA το 2016 με το τραγούδι “Daddy Lessons”, η οποία προκάλεσε έντονες ρατσιστικές αντιδράσεις από συντηρητικούς θεατές.

Παραδοσιακοί κύκλοι της κάντρι υποστηρίζουν ότι το Cowboy Carter δεν είναι αυθεντικό κάντρι άλμπουμ, αλλά ένα «ποπ πείραμα». Αντίθετα, η Beyoncé υπογραμμίζει τις μαύρες ρίζες του είδους, επιδιώκοντας να αναδείξει πώς η κάντρι μουσική ανήκει και στην αφροαμερικανική κουλτούρα.

Το άλμπουμ μπορεί τελικά να δικαιώθηκε στα Βραβεία Grammy 2025, όπου κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ και το Άλμπουμ της Χρονιάς, σπάζοντας τα εμπόδια που έθεσε η βιομηχανία της κάντρι όμως προκάλεσε και τον διαχωρισμό των βραβείων. Εκπρόσωποι της Beyoncé δεν απάντησαν στα αιτήματα του BBC για σχόλια.

Το «πρόβλημα» της Beyoncé με την κάντρι μουσική δεν είναι τόσο μουσικό, αλλά κυρίως θεσμικό και πολιτισμικό, με επίκεντρο την αποδοχή της από την παραδοσιακή κοινότητα του είδους το έτος 2026!