Σε δύο κατευθύνσεις ανοίγει βηματισμό το Μέγαρο Μαξίμου, δίνοντάς τους και προεκλογικά χαρακτηριστικά, από τη μία πετώντας το γάντι στην αντιπολίτευση για «μεγάλες» – θεσμικές – αλλαγές και από την άλλη (ανα)ζητώντας μέγιστη νεοδημοκρατική συσπείρωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει ο ίδιος μπροστά για τη διπλή επιχείρηση: Πρώτον, προσπαθεί ξανά να καλλιεργήσει «μεταρρυθμιστικό» προφίλ και, με κεντρικό στόχο να εμφανίζει τη ΝΔ ως πόλο «σταθερότητας – προόδου», ρίχνει στο τραπέζι μακροπρόθεσμα σχέδια. Δεύτερον, παλεύει να κρατήσει χαμηλά τα εσωκομματικά και, με στόχο την αντιπαραβολή τους με τις εσωτερικές δοκιμασίες των πολιτικών αντιπάλων του, επιστρατεύει πρόσωπα (εκ των παλιών της παράταξης) και «ατζέντες» που περνούν στην εκλογική βάση της ΝΔ.

Αφότου επέσπευσε τη (διακομματική) κουβέντα για την επιστολική ψήφο των αποδήμων στις εθνικές εκλογές και τη νέα τριεδρική περιφέρεια «διασποράς», ο Μητσοτάκης ανοίγει μέσα στην εβδομάδα, όπως έγραψαν από την προηγούμενη «ΤΑ ΝΕΑ», την επίσημη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σήμα εκκίνησης και επεξηγήσεις για την προαναθεωρητική διαδικασία αναμένονται σήμερα, αρχικά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κι έπειτα από τον Πρωθυπουργό. «Θα μετρηθούμε όλοι» σχολίασε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (Σκάι), μιλώντας για διαδικασία-σταθμό για την Ελλάδα του 2030 και επιβεβαιώνοντας το πρεσάρισμα του ΠΑΣΟΚ ως «το πρώτο κόμμα στο οποίο θα απευθυνθούμε».

Αιχμηρός Δένδιας

Αποδέκτες εντός και εκτός ΝΔ είχαν και οι επισημάνσεις του Νίκου Δένδια ότι η κοινωνία «σωστά μας στέλνει λογαριασμούς» και ότι η κυβέρνηση χρειάζεται «οραματικό λόγο», μαζί με τις χθεσινές αναφορές, ενόψει της προαναθεωρητικής διαδικασίας, στην ανάγκη για ισχυρούς θεσμούς. «Πέρα από κομματικές προσηλώσεις, παρωπίδες, υποχρεώσεις, να επανιδρύσουμε τους θεσμούς του νέου ελληνικού κράτους» είπε ο υπουργός Αμυνας στην τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Και διερωτήθηκε «ποιος από εμάς μπορεί να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση; Ποιος από εμάς δεν βλέπει την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία;».

Στην πρώτη γραμμή της διαδικασίας εκ μέρους της ΝΔ αναμένεται μεταξύ άλλων ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Ο βουλευτής Ροδόπης συναντά σήμερα στην Κομοτηνή (στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη) τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος συνεχώς επισημαίνει την κρίση αντιπροσώπευσης – «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη» επιμένει. Μαζί τους στη Θράκη, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, τον οποίο επέλεξε ο Μητσοτάκης για σημαντική εσωκομματική αποστολή ως πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του κομματικού συνεδρίου του Μαΐου. Ο βουλευτής του βόρειου τομέα Αθηνών και άλλοτε στενός συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Στρασβούργο ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και, εντός συνόρων πια, χαράσσει τροχιά εκτός… σταυρού. Με προοπτική ωστόσο, όπως συζητιέται στο κυβερνητικό παρασκήνιο, το ψηφοδέλτιο Επικράτειας. Οσο για τον άλλοτε «γουρλή» επικεφαλής των συνεδρίων, κατά τους νεοδημοκράτες, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, αναμένεται να επιστρατευθεί στην οργάνωση της ελληνικής προεδρίας του συμβουλίου της ΕΕ στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 – κάτι που φέρεται ότι του έχει επικοινωνήσει ο Μητσοτάκης σε τετ α τετ προ διμήνου.

Σαμαράς – Καραμανλής στην Καλαμάτα

Στη ΝΔ αναμένουν κάτι ακόμα σήμερα: τα κρυφά πολιτικά μηνύματα από την εορτάζουσα Καλαμάτα, όπου συνυπάρχουν ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς. Οι εκδηλώσεις για την Υπαπαντή συνδυάζονται με την τιμητική διάκριση του Μακεδόνα ως επίτιμου δημότη της μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Από την «έδρα» του ο Μεσσήνιος θα κάνει δήλωση πιθανόν με έμμεσες βολές στην κυβέρνηση, ενώ κατά πληροφορίες ο Καραμανλής δεν θεωρεί κατάλληλη τη συγκυρία για ομιλία με «γωνίες». Η κυβέρνηση εκπροσωπείται σε υψηλό επίπεδο από τον αντιπρόεδρό της Κωστή Χατζηδάκη, με σαφές μήνυμα πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση Μαξίμου – σημειωτέον, πέρυσι ήταν εκεί ο Κώστας Καραγκούνης, για φέτος εξετάστηκε ο Γιάννης Λαμπρόπουλος.