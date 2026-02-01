Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει την έναρξη του διαλόγου μεταξύ των κομμάτων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με δήλωσή του, ενώ θα εξηγήσει τη φιλοσοφία των αλλαγών σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αναθεωρητέες διατάξεις περιλαμβάνονται η τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος που αφορά την ευθύνη των υπουργών, η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, η αναθεώρηση του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και αλλαγές στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις προθέσεις της κυβέρνησης ενόψει της Αναθεώρησης. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία θα απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ «λόγω της θέσης του ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ως ένα κόμμα που έχει μια ιστορία θεσμικής σοβαρότητας».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο του διαλόγου θα τεθούν κρίσιμα ζητήματα, όπως το άρθρο 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, το άρθρο 86 που ρυθμίζει την ποινική ευθύνη υπουργών, αλλά και η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στα πολιτικά προγράμματα. Όπως σημείωσε, «θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά».

Τόνισε επίσης πως πρέπει να τεθεί τέλος στον «μαξιμαλισμό και την πλειοδοσία» των κομματικών προγραμμάτων, προτείνοντας να καταστεί υποχρεωτική η κοστολόγησή τους μέσω συνταγματικής πρόβλεψης.