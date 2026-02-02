Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρεξήγησαν τη διάθεση του στρατοπέδου του Αλέξη Τσίπρα μετά την ανακοίνωση για τη σύσταση ομάδας επεξεργασίας κειμένου θέσεων για τη σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της πολιτικής Οικολογίας υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη – και λογικό, γιατί κάθε φορά που ακούγεται η λέξη «σύγκλιση», από πίσω προκύπτει η λέξη «συνεργασία». Στην Αμαλίας, όμως, έχουν ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως δεν γυρεύουν να συνεργαστούν με κανένα υφιστάμενο κόμμα, σχεδόν ανοιχτά το ‘χει πει ο Τσίπρας πως πρέπει να αυτοδιαλυθούν. Τι σκοπό έχει άρα η συγκεκριμένη ομάδα; Τον εξής έναν: να φτιάξει το πρόγραμμα του κόμματος που έρχεται, κανέναν άλλον.

Στις λεπτομέρειες

Τώρα που έχει ξεκινήσει η προσυνεδριακή συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν να διαβάζουν διπλά τι λέει η κάθε πλευρά στις δημόσιες τοποθετήσεις της, γιατί ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Παράδειγμα: «Τα κείμενα του προσυνεδριακού μας διαλόγου πρέπει να περιλαμβάνουν και συγκεκριμένη πρόταση για τις βασικές αρχές του πλαισίου κυβερνητικών συνεργασιών όπως θα τις επιδιώξουμε ως πρώτο κόμμα, πέρα από την αυτονόητη απόρριψη κάθε σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ, ασχέτως του εκλογικού αποτελέσματος», ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος (parapolitika.gr). Τι δεν είπε; Τη λέξη «ψήφισμα», που χρησιμοποιεί για το ίδιο θέμα ο Χάρης Δούκας.

Πράσινες δεξαμενές

Η πασοκική προσπάθεια διεύρυνσης, πάντως, συνεχίζεται – και ας μην έχει ακόμα ανακοινωθεί η σύνθεση της σχετικής επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο Κώστας Σκανδαλίδης. Και μία από τις δεξαμενές στην οποία αναζητούνται πρόσωπα που ενδεχομένως θα ήθελαν να κάνουν το βήμα είναι το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη. Με προτάσεις ακόμα και σε πρόσωπα που ενδεχομένως ξαφνιάζουν, αλλά και με προσεγγίσεις πιο εύκολες, σε πασοκογενή στελέχη που έχουν ήδη αποχωρήσει από το ΚΙΔΗ. Ετσι κι αλλιώς, πάντως, στην κασσελακική πλευρά δεν πάνε καλά τα πράγματα, χθες ο ίδιος ο πρόεδρος ουσιαστικά διέγραψε τον Θανάση Οικονόμου, ο οποίος τον περιέγραψε ως διάδοχο του Χότζα, «με αλαζονικό ύφος Renew και πισίνα στις Σπέτσες».

Έχει δρόμο

Μπορεί το αναμενόμενο διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση να βάζει ένα πρώτο πλαίσιο για τις αλλαγές και τα άρθρα που θα προτείνει να αλλάξει η κυβέρνηση, όμως ο δρόμος της αναθεώρησης είναι πολύ μακρύς: στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν θέσει τη συνταγματική αναθεώρηση ως θέμα προς διαβούλευση (και με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις) στο συνέδριο, δηλαδή οι αποφάσεις τους θα ληφθούν τέλη Μαρτίου. Και ό,τι κι αν γίνει εκεί, στο ΠΑΣΟΚ τάσσονται ήδη υπέρ του να κρατήσουν την ενισχυμένη πλειοψηφία που απαιτεί το Σύνταγμα για την όποια αλλαγή για την επόμενη Βουλή, που θα καθορίσει το περιεχόμενο – άρα σε αυτή τη Βουλή, ακόμα και αν συναινούν με το άρθρο προς αναθεώρηση, δύσκολα θα υπερψηφίσουν.

Απορία

Σε ποια εκλογική περιφέρεια της Αττικής πέφτουν ήδη κορμιά από παντού;