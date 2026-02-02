Ανοιχτή παραμένει η ψαλίδα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών με τις γυναίκες σε πολλούς κλάδους να αμείβονται κατά μέσο όρο λιγότερο σε σχέση με τους άντρες για την ίδια σε αξία εργασία. Ως χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών ανδρών και γυναικών, εκφρασμένη ως ποσοστό των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών.

Το 2024, η διαφορά αυτή διαμορφώθηκε στο 13,4% ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στην πρώτη θέση με τις μεγαλύτερες διαφορές βρίσκεται ο τομέας της Ενημέρωσης και της Επικοινωνίας, όπου για τα έτη 2022, 2023 και 2024 οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών έναντι των ανδρών είναι χαμηλότερες κατά 24,5%, 24,9% και 25,3% αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη μισθολογική ανισότητα καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών με τη διαφορά να φτάνει το 27,1%. Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα, και μάλιστα με αντίθετο πρόσημο (δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών), καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών με τη διαφορά να φτάνει το -3,7%.

Οι κίνδυνοι για τις τράπεζες

Τους πέντε βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα ανέδειξε ο Γιάννης Στουρνάρας σε ομιλία του στην εκδήλωση του «Economist» με τίτλο «The World Ahead 2026» που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα. Συγκεκριμένα μίλησε για: (1) τον γεωπολιτικό κίνδυνο από πολεμικές συρράξεις, εμπορικές εντάσεις και δασμούς, (2) τον κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων, που έχουν γίνει αρκετά συχνότερες, (3) τους κινδύνους που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, με ορισμένα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να θεωρούνται «ευπαθή», (4) τα ζητήματα που απορρέουν από τις κεντρικές προκλήσεις του δημογραφικού και της κλιματικής αλλαγής και (5) τους κινδύνους μετάδοσης στο τραπεζικό σύστημα κρίσεων από τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. fintechs) και τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, ο κεντρικός τραπεζίτης επισήμανε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι θωρακισμένες σε επαρκή βαθμό, αφού την τελευταία δεκαετία ο τομέας «έχει αναδιαρθρωθεί ριζικά, καθώς η κερδοφορία, η ρευστότητα, η ποιότητα χαρτοφυλακίου και η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών έχουν βελτιωθεί σημαντικά με φόντο την ανάκαμψη των μακροοικονομικών μεγεθών της Ελλάδας».

Νομοσχέδιο για τη βιομηχανία

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει έτοιμο και φέρνει τον Φεβρουάριο στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στη βιομηχανία. Το νομοσχέδιο θα προβλέπει κατάργηση των περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών, απλοποίηση του εκσυγχρονισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των επιχειρηματικών πάρκων, αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας OpenBusiness και εκσυγχρονισμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Στόχος η ενίσχυση των προϋποθέσεων για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα logistics και τα data centers.

Αυτοαποθεώνεται για τους δασμούς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε άρθρο του στη «Wall Street Journal» επαίνεσε τον εαυτό του για τους σαρωτικούς δασμούς που επέβαλε σε ξένες χώρες, υποστηρίζοντας ότι «έφεραν πίσω την Αμερική». «Οταν επέβαλα ιστορικούς δασμούς σε σχεδόν όλες τις ξένες χώρες τον περασμένο Απρίλιο, οι επικριτές είπαν ότι οι πολιτικές μου θα προκαλούσαν μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση» έγραψε ο Τραμπ. «Αντίθετα, δημιούργησαν ένα αμερικανικό οικονομικό θαύμα και χτίζουμε γρήγορα τη μεγαλύτερη οικονομία στην ιστορία του κόσμου, με άλλες χώρες να τα πηγαίνουν μια χαρά!». Ο Τραμπ έκλεισε το άρθρο γνώμης ισχυριζόμενος ότι οι δασμοί συνέβαλαν στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας.

Αρχή για το πορτοκαλί τιμολόγιο

Την έναρξη του νέου τιμολογίου ενέργειας, πορτοκαλί χρώματος, κάνει γνωστή με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, «από την 1η Φεβρουαρίου 2026 το νέο πορτοκαλί τιμολόγιο για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές. Το δυναμικό, πορτοκαλί τιμολόγιο ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Με μια απλή αίτηση στον πάροχο ρεύματος και την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο και να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες αυξημένης παραγωγής

από ΑΠΕ.

«Ψηφίζουν» ιδιωτική ετικέτα

Τέσσερα στα δέκα προϊόντα που αγοράζονται σήμερα στην Ελλάδα από τα σουπερμάρκετ είναι ιδιωτικής ετικέτας, καθώς η ακρίβεια διαμορφώνει τις επιλογές των καταναλωτών. Ερευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Ιανουάριο του 2026 έδειξε ότι για τρίτο έτος αυξάνεται η ζήτηση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η πλειονότητα των καταναλωτών (58%) δηλώνει πολύ ικανοποιημένη ή ικανοποιημένη από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και μόνο το 6% εκφράζει δυσαρέσκεια. Ουδέτερη στάση διατηρεί το 36% των ερωτηθέντων. Την ίδια ώρα προαποφασισμένο για την επιλογή της μάρκας του προϊόντος που αγοράζει είναι το 39% των ερωτηθέντων, δηλαδή το 61% των καταναλωτών επιλέγει μάρκα μέσα στο κατάστημα την ώρα που ψωνίζει.