Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προχωρά σε ανασχεδιασμό του Κοινωνικού Τιμολογίου (ΚΟΤ), με στόχο την προσαρμογή των κριτηρίων ένταξης και των όρων τιμολόγησης στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ελληνική οικονομία και κοινωνία από το 2018, όταν πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναθεώρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΝ δημοσίευσε απόφαση με την οποία καλεί σε εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση όλων των σχετικών παραμέτρων, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης πέντε μηνών. Η μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για τον νέο σχεδιασμό του προγράμματος.

Το ΚΟΤ θεσπίστηκε το 2011, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής οδηγίας για την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνες οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία και πολίτες που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.

Το ειδικό αυτό τιμολόγιο αφορά αποκλειστικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας, έως συγκεκριμένο όριο, και εφαρμόζεται με ενιαία τιμή για όλους τους προμηθευτές. Το κόστος της επιδότησης καλύπτεται μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ), οι οποίες χρηματοδοτούνται από το σύνολο των καταναλωτών μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Σήμερα, οι ωφελούμενοι του ΚΟΤ εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 500.000.

Ανάλυση δεδομένων και νέα κριτήρια

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην αγορά ενέργειας και στην οικονομία καθιστούν αναγκαίο τον επανασχεδιασμό του μέτρου. Η μελέτη θα εξετάσει την εξέλιξη των οικονομικών, εισοδηματικών και περιουσιακών δεδομένων των νοικοκυριών για την περίοδο 2018-2023.

Μεταξύ άλλων, θα αναλυθούν το καθαρό εισόδημα, το ενεργειακό κόστος κατοικίας, οι στεγαστικές δαπάνες –όπως ενοίκια και δάνεια– καθώς και άλλες βασικές καταναλωτικές ανάγκες. Παράλληλα, θα μελετηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας την ίδια περίοδο και θα εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των νοικοκυριών.

Σενάρια για το νέο Κοινωνικό Τιμολόγιο

Με βάση τα στοιχεία αυτά, θα καθοριστούν εύλογα επίπεδα ετήσιας κατανάλωσης για διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και θα διαμορφωθούν μηνιαία προφίλ κατανάλωσης, ώστε το ΚΟΤ να παρέχει πιο στοχευμένη στήριξη, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Στο τελικό στάδιο, θα οριστούν οι βασικές παράμετροι του νέου σχήματος και θα υπολογιστεί το συνολικό κόστος εφαρμογής του. Θα παρουσιαστούν εναλλακτικά σενάρια ανασχεδιασμού, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη το ανώτατο καθαρό εισόδημα, τη μέγιστη επιδοτούμενη κατανάλωση, το ύψος της χρέωσης ενέργειας και τα περιουσιακά όρια. Κάθε σενάριο θα συνοδεύεται από εκτίμηση του αριθμού των επιλέξιμων νοικοκυριών και του συνολικού δημοσιονομικού κόστους του αναθεωρημένου ΚΟΤ.