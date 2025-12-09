Η ΕΥΔΑΠ προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) σε όσους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4389/2016. Το νέο πρόγραμμα είναι πιο ευνοϊκό και προβλέπει συγκεκριμένες παροχές για τα νοικοκυριά και τα άτομα με αναπηρία.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

  • Δωρεάν νερό 2 κυβικών μέτρων ανά μήνα για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

  • 3 κυβικά μέτρα ανά μήνα για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%.

Σημαντικό: Οι περιπτώσεις φιλοξενίας ή δωρεάν παραχώρησης κατοικίας εξαιρούνται από την ηλεκτρονική διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι αυτών των κατηγοριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ.

Πώς να ενταχθείτε στο ΕΕΤ

  • Η ένταξη είναι δυνατή μόνο για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στον Νόμο 4389/2016.

  • Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Για όλους τους αιτούντες: ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

  • Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67%: Έγκυρο πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.

Για φιλοξενούμενους ή δωρεάν παραχωρήσεις κατοικίας
Η αίτηση υποβάλλεται αυστηρά στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ και απαιτούνται:

  1. Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ.

  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

  3. Εκτυπωμένο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης Ε1 που εμφανίζει τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΥΔΑΠ διευκολύνει την πρόσβαση σε βασική υπηρεσία για ευάλωτους πολίτες και ενισχύει τη φιλική προς τον καταναλωτή διαχείριση.

Τελευταία Νέα