Η ΕΥΔΑΠ προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) σε όσους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4389/2016. Το νέο πρόγραμμα είναι πιο ευνοϊκό και προβλέπει συγκεκριμένες παροχές για τα νοικοκυριά και τα άτομα με αναπηρία.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Δωρεάν νερό 2 κυβικών μέτρων ανά μήνα για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

3 κυβικά μέτρα ανά μήνα για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%.

Σημαντικό: Οι περιπτώσεις φιλοξενίας ή δωρεάν παραχώρησης κατοικίας εξαιρούνται από την ηλεκτρονική διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι αυτών των κατηγοριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ.

Πώς να ενταχθείτε στο ΕΕΤ

Η ένταξη είναι δυνατή μόνο για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στον Νόμο 4389/2016.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για όλους τους αιτούντες: ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67%: Έγκυρο πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.

Για φιλοξενούμενους ή δωρεάν παραχωρήσεις κατοικίας

Η αίτηση υποβάλλεται αυστηρά στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ και απαιτούνται:

Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. Εκτυπωμένο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης Ε1 που εμφανίζει τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΥΔΑΠ διευκολύνει την πρόσβαση σε βασική υπηρεσία για ευάλωτους πολίτες και ενισχύει τη φιλική προς τον καταναλωτή διαχείριση.