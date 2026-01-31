Η λεϊσμανίωση είναι μια χρόνια παρασιτική νόσος που προσβάλλει τον σκύλο και μεταδίδεται με το τσίμπημα της σκνίπας. Στη χώρα μας είναι αρκετά συχνή και μπορεί να αφορά κάθε σκύλο, ανεξάρτητα από το αν ζει μέσα στο σπίτι ή στην αυλή.

Ποια συμπτώματα μπορεί να εμφανίσει ένας σκύλος;

Τα πιο συνηθισμένα σημεία είναι:

Απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη και εύκολη κόπωση

Δερματικά προβλήματα, όπως πιτυρίδα, πληγές ή αραίωση τριχώματος

Διογκωμένοι λεμφαδένες

Μακριά ή εύθραυστα νύχια

Υπάρχουν όμως και πιο «ύπουλα» συμπτώματα που συχνά δεν συνδέονται άμεσα με τη νόσο:

Ρινορραγίες

Οφθαλμικά προβλήματα (κοκκίνισμα, πόνος, θολή όραση)

Χωλότητα ή δυσκαμψία

Χρόνια διάρροια ή έμετοι

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο σκύλος μπορεί να είναι θετικός στη λεϊσμανίωση χωρίς να παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διάγνωση και παρακολούθηση

Η διάγνωση γίνεται με εξετάσεις αίματος. Ακόμα και μετά τη διάγνωση, η τακτική παρακολούθηση είναι απαραίτητη, καθώς η νόσος δεν θεραπεύεται οριστικά αλλά μπορεί να ελεγχθεί με σωστή αγωγή.

Πρόληψη και εμβολιασμός

Η πρόληψη παίζει καθοριστικό ρόλο και περιλαμβάνει:

Χρήση εντομοαπωθητικών περιλαίμιων ή spot-on όλο τον χρόνο

Περιορισμό των εξόδων του σκύλου τις ώρες που δραστηριοποιείται η σκνίπα (σούρουπο – ξημέρωμα)

Ετήσιο προληπτικό αιματολογικό έλεγχο

Ο εμβολιασμός κατά της λεϊσμανίωσης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης κλινικής νόσου. Δεν αντικαθιστά τα εντομοαπωθητικά μέτρα και γίνεται μόνο σε σκύλους που έχουν ελεγχθεί και είναι αρνητικοί.

Με σωστή ενημέρωση, πρόληψη και συνεργασία με τον κτηνίατρο, η λεϊσμανίωση μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και ο σκύλος να ζήσει μια φυσιολογική, ποιοτική ζωή.

Η Νεφέλη Σωτηρία Σίνου είναι Pink Paws Vet Clinic