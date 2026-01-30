Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε και επίσημα, έπειτα από χρόνια συζητήσεων, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 38 μαχητικών F-16 Block 50 στο επίπεδο Viper, με τον φάκελο να οδεύει προς έγκριση στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ). Είναι ένα πρόγραμμα «ταλαίπωρο» αφού είχε πρωτοπάει το καλοκαίρι του 2021 στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής από όπου είχε αποσυρθεί κακήν κακώς, με δέσμευση ότι θα επανέλθει εντός τριμήνου. Από τότε εκκρεμούσε και πήρε τον δρόμο του, τελικά, την άνοιξη του 2025 από τον Νίκο Δένδια, με την ένταξή του στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ). Μετά την έγκριση του ΣΑΓΕ, θα ακολουθήσει η Επιστολή Αιτήματος από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών προς την αμερικανική πλευρά (LOR) και, εφόσον όλα πάνε καλά, η έγκριση από τη Βουλή και το ΚΥΣΕΑ. Το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Αμυνας τοποθετεί την υπογραφή της σύμβασης (μέσω αμερικανικού Πενταγώνου) μέσα στο 2027, την παραλαβή των πρώτων αεροσκαφών το 2031 και την ολοκλήρωση του έργου το 2037.

Αδειασμα «γαλάζιο» και καραμανλικό

Μια ακόμη διαφωνία από «γαλάζιο» πρώην υπουργό επί του κυβερνητικού αφηγήματος των «διαχρονικών ευθυνών» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη χθεσινή κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του (καραμανλικού) πρώην υπουργού Αλέξανδρου Κοντού. Αφού κατέθεσε για τα προβλήματα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ημερών του, ο Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε, σαν να κάνει ερμηνεία των λεγόμενών του, ότι «παραλήφθηκε ζούγκλα και χάος από την κυβέρνηση Σημίτη». Ο Κοντός, όμως, δεν το αποδέχθηκε και ξεκαθάρισε ρητά ότι «ουδέποτε» είπε ότι παρέλαβε «ζούγκλα και χάος». Τόνισε δε ότι «με θλίψη» παρακολουθεί τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας εμφατικά ότι αυτά που έχουν αποκαλυφθεί σήμερα δεν συγκρίνονται με τα προβλήματα του παρελθόντος. Αδειασμα μεγαλειώδες.

Ο θρίαμβος κράτησε μερικές ώρες

Ο Λευτέρης Αυγενάκης μέσα σε έναν χρόνο πέτυχε να βρεθεί διερευνώμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόεδρος αναπτυξιακού φορέα για τον πρωτογενή τομέα. Αλματώδης εξέλιξη. Μόνο που δεν κράτησε πολύ. Καταγράφηκαν έντονες αντιπολιτευτικές αντιδράσεις στην ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει την προεδρία του νέου Αναπτυξιακού Φορέα για τον πρωτογενή τομέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς. «Αναλαμβάνω με τιμή και ευθύνη τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου» έσπευσε να ανακοινώσει ο Αυγενάκης, αλλά, μερικές ώρες μετά, δήλωσε ότι τελικά «δεν αποδέχθηκε» την πρόταση επειδή «τον στοχοποιούν».

Λήξη εργασιών στον Περισσό

Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες του 22ου συνεδρίου του ΚΚΕ με την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής και – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου – την επανεκλογή του Δημήτρη Κουτσούμπα στο τιμόνι του γραμματέα της. Η πρώτη μέρα των εργασιών στον Περισσό ξεκίνησε με τη εισήγηση της ΚΕ διά στόματος Κουτσούμπα (η οποία υπερψηφίστηκε) και την προβολή ενός ιστορικού βίντεο για το κόμμα. Στην ομιλία του ο Κουτσούμπας είπε διάφορα ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, ανέφερε πως ο σημερινός αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων δεν θα είναι πάντα στατικός, εκτιμώντας πως βρισκόμαστε πρώτη φορά κοντά σε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Υποστήριξε ότι η θεωρία των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά αποδείχθηκε ανυπόστατη και χρησιμοποιήθηκε «για την προβολή νέων διεκδικήσεων και τετελεσμένων». Στα στενά πολιτικά, το ΚΚΕ εκτιμά πως στη διατήρηση της συνοχής της ΝΔ συμβάλλει και η κατάσταση που επικρατεί «στο τόξο των άλλων αστικών κομμάτων», ενώ κάνει λόγο για σενάρια αναδόμησης. «Η επανεμφάνιση Τσίπρα εντάσσεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο, με το “ξαναβάπτισμα” να γίνεται έπειτα από κάποια χρόνια “αγρανάπαυσης” και με ειδικό σενάριο που φτιάχτηκε στα “δέκα χρόνια δημοψήφισμα”» λέει χαρακτηριστικά. Οσο για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Περισσός την εντάσσει στις ίδιες απόπειρες «φτιασιδώματος» με «παλιά» και «νέα» υλικά.

Ιμια: απαγόρευση συλλαλητηρίων

Τις διαδηλώσεις που οργανώνονταν με αφορμή την επέτειο των Ιμίων στο κέντρο της Αθήνας απαγόρευσε η ΕΛ.ΑΣ. για όλο το τριήμερο, από σήμερα έως και την Κυριακή. Η απόφαση επικαλείται κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, «βάσιμη πιθανολόγηση διάπραξης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας». Αφορμή για την απόφαση στάθηκε το κάλεσμα σε κοινή διαδήλωση της Χρυσής Αυγής και των ακροδεξιών οργανώσεων Εθνικό Μέτωπο και Propatria, στην πλατεία Ρηγίλλης, η οποία, με τη σειρά της, προκάλεσε κάλεσμα αντιφασιστικής αντισυγκέντρωσης αριστερών συλλογικοτήτων.