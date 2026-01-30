Το τραγικό εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα σοκάρει. Τα επίσημα ευρήματα φέρεται πως δείχνουν ότι η έκρηξη και η φωτιά οφείλονται σε εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου ενώ καταγγελίες και αναφορές υπήρχαν από καιρό. Το τραγικό συμβάν που κόστισε σε ανθρώπινες ζωές επιβεβαιώνει ότι αυτό που περιγράφεται ως έλεγχοι σε εργασιακούς χώρους δεν είναι μια απλή τυπική πράξη διοικητικού χαρακτήρα. Είναι μία υποχρεωτική διαδικασία πολλές φορές αδιαίρετη με την ακεραιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η αυστηροποίηση και η εντατικοποίηση των ελέγχων δεν αποτελεί ούτε μία γραφειοκρατική κίνηση ούτε ένα καπρίτσιο με στόχο απλώς και μόνο το πρόστιμο ή τη διοικητική ποινή σε μία επιχείρηση. Είναι μείζον θέμα της προστασίας των εργαζομένων και αποτροπής ατυχημάτων λόγω παρατυπιών. Επειδή δε διευρύνεται μία συζήτηση για το ποιος φταίει και σε τι βαθμό κρατικής αρμοδιότητας αποδίδονται ή επιμερίζονται οι ευθύνες, αξίζει να σημειώσουμε πως σήμερα τα εργαλεία και οι φορείς υπάρχουν και προβλέπονται.

Αυτό που ενδεχομένως απαιτείται είναι μία αποσαφήνιση των ρόλων μεταξύ των βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Επιθεώρησης Εργασίας. Σίγουρα επείγει ενίσχυση της δεύτερης και ένα πιο καθαρό πλαίσιο άσκησης καθηκόντων. Ούτε πάντως η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων είναι δικαιολογία, ούτε το μπαλάκι ευθυνών μεταξύ των Αρχών. Οι πολίτες που ξεκινούν για την εργασία τους πρέπει να επιστρέφουν σώοι στο σπίτι τους κατά την ολοκλήρωσή της. Αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο.