Οι κατηγορούμενοι για την τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη περίεργης μυρωδιάς αερίου πριν το συμβάν, αλλά δεν προέβησαν σε απαραίτητους ελέγχους.

Οι καταθέσεις αποκαλύπτουν σειρά εγκληματικών αμελειών, καθώς αγνόησαν το σήμα κινδύνου που έδινε η ίδια η οσμή του αερίου.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παραδέχθηκε ότι είχε μυρίσει την περίεργη οσμή, αλλά θεώρησε ότι προέρχονταν από τις τουαλέτες και δεν την έκρινε σημαντική.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, μέσα από τις καταθέσεις των υπευθύνων. Οι κατηγορούμενοι, που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, παραδέχθηκαν ότι είχαν αντιληφθεί μια περίεργη μυρωδιά, χωρίς όμως να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, οι καταθέσεις περιγράφουν μια αλληλουχία σοβαρών παραλείψεων. Οι υπεύθυνοι φέρονται να αγνόησαν το προειδοποιητικό σήμα που έδινε η έντονη οσμή του αερίου, λίγες ημέρες πριν από την έκρηξη. «Είχα μυρίσει κι εγώ μια φορά την περίεργη οσμή, αλλά πίστευα ότι ερχόταν από τις τουαλέτες. Άλλη μία φορά που πήγα, δεν μύριζε τίποτα. Οπότε δεν θεώρησα ότι είναι κάτι σημαντικό», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου στην απολογία του.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ο χώρος όπου σημειώθηκε η έκρηξη ήταν παράνομος: «Ναι, το υπόγειο είναι παράνομο. Όμως είχα ξεκινήσει πρόσφατα τις διαδικασίες για να το τακτοποιήσω». Τα στοιχεία δείχνουν πως η παρανομία αυτή χρονολογείται από το 2007. Δηλαδή, για σχεδόν δύο δεκαετίες, το υπόγειο – που χαρακτηρίζεται πλέον ως «θάλαμος αερίων» – λειτουργούσε χωρίς καμία άδεια.

Οι μαρτυρίες των εργαζομένων

Ο υπεύθυνος βάρδιας επιβεβαίωσε ότι η διαρροή ήταν αντιληπτή: «Μου μύριζε κάτι και αμέσως ενημέρωσα τον υπεύθυνο παραγωγής».

Από την πλευρά του, ο τεχνικός ασφαλείας υποστήριξε: «Ήμουν στο εργοστάσιο από την πρώτη στιγμή και δεν έφυγα λεπτό. Είναι συμβουλευτικός ο ρόλος μου. Είμαι πρόθυμος να δώσω όλα τα στοιχεία στις αρχές και συνεργάζομαι μαζί τους. Δεν κρύβομαι».

Μετά από τέσσερις ώρες παρουσίας στην Εισαγγελία Τρικάλων, διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις. Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, που είχαν συλληφθεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Δεν υπήρχε ασφάλεια, μόνο η παραγωγή μετρούσε»

Η αδερφή της Ελένης Κατσαρού, του θύματος του εργατικού δυστυχήματος, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», κατήγγειλε ότι στο εργοστάσιο δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας. «Δούλευα για 10 χρόνια εκεί και ήξερα πώς ήταν οι συνθήκες. Αλλά δεν περίμενα να φτάσει σ’ αυτό το πράγμα. Να έχεις κάνει μια επιχείρηση τεράστια, να γίνεσαι γνωστός σ’ όλο τον κόσμο και να τα ‘χεις όλα ακάλυπτα και ανασφάλιστα και αυθαίρετα, γιατί στην ουσία ήταν αυθαίρετο. Το σημείο που περνούσαν οι σωλήνες, δεν είχαν ελεγχθεί για τίποτα. Δεν είχε πυρασφάλεια, ούτε εξαερισμό».

Η ίδια πρόσθεσε: «Μπορεί να υπήρχε η διαρροή, αλλά δεν είχε γίνει τόσο το πρόβλημα προφανώς. Κάτι θα υπήρχε. Αποκλείεται να έγινε μέσα σε μια μέρα. Αφού συντήρηση δε γινόταν ποτέ. Στο υπόγειο δεν ξέρω τι υπήρχε, δεν πήγαινε κανένας. Οι υπεύθυνοι δεν έπαιρναν σωστούς ανθρώπους για να το συντηρήσουνε, προφανώς γιατί θα πρέπει να αμειφθούν παραπάνω. Γι’ αυτό δεν έγινε και η ανάλογη δουλειά. Εξαερισμοί δεν υπήρχαν στον χώρο εργασίας, το προσωπικό δούλευε σε άθλιες συνθήκες, με κρύο τον χειμώνα και υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι. Και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να βγει η παραγωγή».

Η έρευνα συνεχίζεται

Η έρευνα της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού κλιμακώνεται, με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, Δημήτρη Δημακογιάννη, να βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής θα επανεξετάσουν σχεδόν όλους τους εργαζόμενους, ενώ συνεχίζονται οι εκσκαφές για τον εντοπισμό κάθε τμήματος των αγωγών υγραερίου. Παράλληλα, εξετάζονται εξονυχιστικά τα έγγραφα της Πολεοδομίας και της Πυρασφάλειας για ολόκληρο το κτίριο.