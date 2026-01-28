Η οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση της ΕΕ, η οποία προϋποθέτει τη θεσμική της ευελιξία, είναι η απάντηση στις ραγδαίες ανακατατάξεις στην παγκόσμια σκηνή. Τη θέση αυτήν διατύπωσε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από την «Οικονομική συνάντηση κορυφής» της εφημερίδας «Βελτ» που πραγματοποιείται στο Βερολίνο.

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει μια πολιτική δύναμη που διαμορφώνει τον κόσμο, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά» τόνισε ο καγκελάριος στην παρέμβασή του στο συνέδριο της «Βελτ» στο κτίριο «Αξελ Σπρίνγκερ» στο Βερολίνο. Προκειμένου να καταστεί εφικτό τέτοια οράματα όχι μόνο να διαμορφωθούν αλλά και να εφαρμοστούν στη νέα «παγκόσμια αταξία», όπως την αποκάλεσε, είναι απαραίτητες μορφές εμβάθυνσης της συνεργασίας. Κατά τον Μερτς, «δεν υπάρχει γεωπολιτική επιρροή της Ευρώπης χωρίς οικονομική δυναμική».

Στο περιθώριο του συνεδρίου της «Βελτ» ο γερμανός καγκελάριος συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν. Η γερμανική κυβέρνηση στηρίζει σθεναρά τη Δανία και τη Γροιλανδία στην απόκρουση των απειλών του αμερικανού προέδρου για προσάρτηση της Γροιλανδίας, παρά την υπαναχώρηση του Τραμπ, ο οποίος στο Φόρουμ του Νταβός απέκλεισε τη χρήση στρατιωτικών μέσων. «Η Ευρώπη έχει ξυπνήσει. Η ευρωπαϊκή μας ενότητα έχει συμβάλει στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων για τη Γροιλανδία» δήλωσε ο Μερτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση. «Η Γερμανία θα αυξήσει τη δέσμευσή της ως εταίρος του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στον Απώτατο Βορρά. Εχω διαβεβαιώσει αυτό στη Μέτε Φρέντερικσεν και στον Γενς Φρέντερικ Νίλσεν» είπε ο γερμανός καγκελάριος.

Μια κοινή προσπάθεια

Σε συνέντευξη Τύπου με την πρωθυπουργό της Δανίας τη Δευτέρα μετά το πέρας της συνάντησης των χωρών της Βόρειας Θάλασσας στο Αμβούργο, ο Μερτς επισήμανε ότι οι Αμερικανοί έχουν μειώσει δραστικά τη δύναμη των στρατευμάτων τους στη Γροιλανδία τα τελευταία χρόνια. «Στο παρελθόν υπήρχαν πάνω από 30.000 αμερικανοί στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί. Σήμερα βρίσκονται ίσως μόνο 200» είπε ο Μερτς. «Θεωρώ απαραίτητη μια κοινή προσπάθεια για την καλύτερη προστασία του Βορρά» τόνισε ο γερμανός καγκελάριος, θυμίζοντας ότι οι Αμερικανοί έχουν δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία με βάση τη συνθήκη του 1951.

Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ «προστατεύουν ήδη τη Βόρεια Ευρώπη» με στενή συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών Ευρωπαίων και Αμερικανών. «Δεν υπάρχει λοιπόν έλλειψη επίγνωσης από την ευρωπαϊκή πλευρά, αλλά υπάρχει κοινή εντολή για δράση εντός του ΝΑΤΟ» είπε ο Μερτς. Αυτή η εντολή περιλαμβάνει τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους, τόνισε, «με τον τρόπο που συνεργαζόμαστε στο ΝΑΤΟ εδώ και 75 χρόνια, με πλήρη σεβασμό στην εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα των εμπλεκόμενων χωρών».