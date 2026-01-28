Οι συζητήσεις με τον Νίκο Δένδια της υπουργού Αμυνας της Γαλλίας Κατρίν Βοτρίν, η οποία αναμένεται αύριο στην Αθήνα, προγραμματίζεται να γίνουν πάνω στη φρεγάτα «Κίμων». Τη νεότευκτη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού που η απόκτησή της από τη Γαλλία έβαλε ένα ακόμα λιθαράκι στη διμερή αμυντική συνεργασία, η οποία στο νέο τοπίο που προδιαγράφεται στις διεθνείς σχέσεις αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία και για τις δύο χώρες, που σκοπεύουν να την ανανεώσουν για άλλα πέντε χρόνια.

Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις Γαλλίας και ΗΠΑ χαρακτηρίζονται από ένταση λόγω διαφωνιών σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διεκδικήσεις στη Γροιλανδία, σε τέτοιον βαθμό που χθες η Κλεμάνς Γκετέ, αντιπρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, κατέθεσε ψήφισμα για την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ, επικαλούμενη την «ιμπεριαλιστική πολιτική» των ΗΠΑ.

Σε αυτό το σκηνικό το Παρίσι επιζητά την ενδυνάμωση των συμμαχιών που έχει στην Ευρώπη και ο Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται ότι συνεχίζει να προωθεί την ιδέα της «ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας», προτείνοντας μάλιστα την επέκταση της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής για την κάλυψη των ευρωπαίων εταίρων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την επικείμενη ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, καθώς η Ρήτρα Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής που αναφέρει το σε ισχύ Αρθρο 2 προβλέπει άμεση στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης στην επικράτεια ενός από τα δύο κράτη, ακόμη και αν ο επιτιθέμενος είναι μέλος της ίδιας συμμαχίας.

Πρόταση για άλλες 3 φρεγάτες

Η γαλλίδα υπουργός Αμυνας θα βρεθεί μετά τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας και στο ναυπηγείο που υπάρχει στο νησί και στο οποίο κατασκευάζονται κομμάτια των φρεγατών FDI, όπως η «Κίμων». Μαζί με την Κατρίν Βοτρίν θα είναι και στέλεχος της κατασκευάστριας εταιρείας, η οποία βλέποντας πως η υπόθεση των φρεγατών Constellation ναυάγησε, θα προτείνει στην Αθήνα την κατασκευή εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα 3 επιπλέον φρεγατών κλάσης «Κίμων», για λογαριασμό του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, σε ακόμα καλύτερη τιμή καθώς μετά το ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάστηκαν και άλλες χώρες που ενδιαφέρθηκαν για τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου. Το Παρίσι ενδιαφέρεται ακόμα να εμπλακεί και στην υπόθεση των νέων υποβρυχίων που το Πολεμικό Ναυτικό ξεκινά να αναζητά, καθώς μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχει επιλεγεί ποιο θα είναι το νέο υποβρύχιο που θα αντικαταστήσει τα παλαιότερα του στόλου.

Επιπλέον μαχητικά Rafale στο τραπέζι

Από ελληνικής πλευράς τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες θα τεθεί και πάλι το θέμα των πυραύλων Meteor που θέλει να αποκτήσει η Τουρκία προκειμένου να εξοπλίσει τα μαχητικά Eurofighter που θα αποκτήσει από Κατάρ, Ομάν και Βρετανία. Αν και στην παρούσα φάση δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, στη γαλλική πλευρά θα τεθεί και το ελληνικό ενδιαφέρον για επιπλέον μαχητικά Rafale, καθώς επιθυμία της Αθήνας είναι να διαθέτει σε κάποια φάση δύο ολοκληρωμένες Μοίρες αυτού του τύπου, μιας και αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αποσυρθούν τα μαχητικά Mirage 2000-5 και θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός μαχητικών προκειμένου να αξιοποιηθούν σε περίπτωση επιχειρήσεων οι αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet και οι κρουζ Scalp.

Ξεπαγώνει η πόντιση του καλωδίου

Σε κάθε περίπτωση μέσα στο 2026 θα δούμε στενότερη συνεργασία και περισσότερες ασκήσεις όπως η Orion 2026, στο πλαίσιο της οποίας ελληνικά βαρέα άρματα μάχης Leopard 2HEL και οχήματα μάχης Marder θα ασκηθούν σε γαλλικό έδαφος, ενώ καθώς επέστρεψε στη Μεσόγειο το σκάφος πόντισης καλωδίων Relume της γαλλικής Nexans, ενδέχεται μέσα στη χρονιά, ενώ η Τουρκία θα ξεκινά έρευνες σε συνεργασία με τη Λιβύη για υδρογονάνθρακες, να δούμε και την έναρξη των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου ανατολικά της Κάσου με εντονότερη και τη γαλλική στρατιωτική παρουσία.