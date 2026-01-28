Στο μνημείο των έξι θανόντων φίλων του ΠΑΟΚ στα Τέμπη, αναγράφεται ψηλά ψηλά:

«Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα…».

Μια αόρατη γραμμή ένωσε χθες νωρίς το απόγευμα το «τότε» με το «τώρα». Την 4η Οκτωβρίου του 1999 με την 27η Ιανουαρίου του 2026. Και οδυνηρές συμπτώσεις. Ασφαλτος. Σύγκρουση. Μετωπική και στις δύο περιπτώσεις. Ενα τουριστικό λεωφορείο με φορτηγό, ένα βανάκι επίσης με φορτηγό. Σιωπή… Να σηκώνεις τα χέρια ψηλά και να ψιθυρίζεις «γιατί»…

Η αγάπη που πάει παραπέρα. Μια άδολη αγάπη που οδηγεί νέους ή λιγότερο νέους ανθρώπους να αφήνουν εργασίες ή σπουδές για λίγα 24ωρα και να ακολουθούν την ομάδα της καρδιάς τους. Γι’ αυτή που χτυπά η καρδιά τους. Εξι νεκροί στα Τέμπη. Επτά χθες στη Ρουμανία. Η αφοσίωση δεν έχει σύνορα. Κάνει ακόμη και τον γύρο του κόσμου προκειμένου να βρεθεί στις εξέδρες ενός γηπέδου. Συνέβη και χθες με μια διαδρομή που έμοιαζε να καλύπτει πολλά περισσότερα χιλιόμετρα και με τελικό προορισμό τη Γαλλία. Η σφοδρή σύγκρουση, όμως, αυτή που τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις και κλείνεις τα τρομαγμένα μάτια σου. Μια στιγμή που λες «δεν μπορεί» και όμως ήρθε… Κάτι που ζήτησε η βάσκανος μοίρα. Μια μαύρη προσταγή.

Και μονομιάς, η θλιβερή είδηση διαδόθηκε με ταχύτητα αστραπής. Η μία μετά τις άλλες οι ομάδες εξέδωσαν ανακοινώσεις. Οι οπαδοί. Οι πάντες. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν αντιπαλότητες. Ο φανατικός φίλος μιας ομάδας «πονά» για τον «απέναντι» γιατί γνωρίζει τις θυσίες που κάνει και το πάθος για τα δικά του χρώματα. Τις πόλεις και τα γήπεδα που έχει επισκεφθεί. Τις στερήσεις για να τα καταφέρει όλα αυτά. Τις εκδρομές που δεν είναι κατ’ ανάγκη όλες εκδρομές με φασαρίες μέσα, αλλά και ταξίδια ώστε να «είμαστε κι εμείς εκεί», όπως λένε συχνά πυκνά οι οπαδοί όλων των ομάδων.

Είναι συγκινητικές οι στιγμές. Ακόμη και οι φαν της Τιμισοάρα προσφέρθηκαν να προσφέρουν «κάθε είδους βοήθεια, τόσο υλικοτεχνική όσο και ανθρωπιστική».

Ζωές που περνούν και χάνονται. Σε ένα κλικ. Σε μια γκαζιά. Νέοι που έφυγαν με χαμόγελα για τον (αθλητικό) έρωτά τους και δεν θα επιστρέψουν. Σκληρό.

«Τους άφησε εδώ…». Ναι. Εκεί. Στην Τιμισοάρα. Τα νέα Τέμπη για τον ΠΑΟΚ. Που περίπου μετά ένα τέταρτο του αιώνα, νιώθει μια ακόμη μαχαιριά στην οικογένειά του.

Η Τούμπα σκοτείνιασε. Οι προβολείς δεν ανάβουν. Μόνο κεριά στη μνήμη μελών μιας ασπρόμαυρης οικογένειας που «έφυγαν» άδικα. Πολύ άδικα.