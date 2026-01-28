Μια ανησυχία τη διέκρινα χθες το απόγευμα, έπειτα από συνάντηση που είχα με κυβερνητικό στέλεχος (υπουργό…) σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει στην εικόνα της κυβέρνησης συνολικά το «θέμα» με την υπουργό Τουρισμού.

Ο συνομιλητής μου μού ανέφερε ότι αυτό που προκύπτει από τα focus groups στα οποία μετρώνται καθημερινά οι αντιδράσεις για πράξεις ή παραλείψεις της κυβέρνησης είναι ότι «γίνεται χαμός», με επτά στους δέκα ερωτώμενους να θεωρούν υπεύθυνο το Μέγαρο Μαξίμου για ό,τι συνέβη. Το δε υπόλοιπο ποσοστό ερωτηθέντων να καταλογίζει ευθύνες στην υπουργό Τουρισμού. Οι ευθύνες που αποδίδονται στην κυβέρνηση είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν δίνει πειστικές εξηγήσεις για ποιο λόγο αφέθηκε να εννοηθεί ότι μια κατά τα άλλα σωστή διάταξη ήταν χαριστική πράξη υπέρ της υπουργού, οι δε ευθύνες της υπουργού Τουρισμού εστιάζονται στη σπουδή που επέδειξε να κάνει χρήση των προνομίων που παρέχει η διάταξη σε περιπτώσεις όπως η δική της.

Σε κάθε περίπτωση, και αυτό το ζήτημα προστίθεται στην αλυσίδα των κυβερνητικών αποφάσεων που ισχυροποιούν το αντισυστημικό κίνημα, και αυτό συνιστά έναν ακόμη πονοκέφαλο για τον πρόεδρο Κυριάκο Α’...

Μόνο ο Θεός ξέρει

Με βάση τις πληροφορίες που συγκέντρωσα από την προαναφερόμενη πηγή μου, ζήτησα από πολιτικό πρόσωπο που συνεργάζεται στενά και επί καθημερινής βάσεως με τον Πρωθυπουργό να με ενημερώσει «αν τίθεται θέμα παραμονής στην κυβέρνηση της υπουργού Τουρισμού». Η απάντηση ήταν (τη μεταφέρω ως είχε) «η υπουργός επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα. Επί του παρόντος τουλάχιστον, δεν τίθεται θέμα».

Επί του παρόντος. Αύριο μόνο ο Θεός ξέρει…

Ο «μύθος» της Ζωής…

Πληροφορήθηκα χθες το απόγευμα ότι βουλευτές της ΝουΔου που μετέχουν στην μπαζοεξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτίθενται να «παραπέμψουν» στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα (Κακλαμάνη) την… ακτιβίστρια πρόεδρο μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή, προκειμένου να της επιβάλει πειθαρχικά μέτρα. Επειδή χθες, για πεντηκοστή έβδομη φορά, παρέδωσε μαθήματα για το πώς μπορείς να κάνεις μπάχαλο μια κατά τα άλλα ανιαρή συνεδρίαση.

Θέλω να ελπίζω ότι ο πρόεδρος Νικήτας θα πετάξει στο καλάθι των αχρήστων το σχετικό αίτημα των βουλευτών της ΝουΔου και θα αποφύγει το λάθος να λάβει οποιοδήποτε μέτρο κατά της προέδρου κ.λπ., κ.λπ. Ζωής. Σοβαρός άνθρωπος είναι (ο Νικήτας, για τη Ζωή δεν παίρνω όρκο), την έχει φάει με το κουταλάκι του γλυκού την πολιτική, άρα διαθέτει ένα ελάχιστο πολιτικό κριτήριο για να καταλάβει ότι οποιοδήποτε μέτρο, μόνο καλό θα της κάνει της προέδρου κ.λπ., κ.λπ. Ζωής. Και βεβαίως δεν πρόκειται να την αποθαρρύνει να επαναλάβει το χθεσινό σόου που προκάλεσε στην μπαζοεξεταστική. Θα επιβεβαιώσει απλώς τον «μύθο» που την ακολουθεί, ότι «η Ζωή τούς τα λέει», γι’ αυτό και τη διώκουν. Γνώμη μου.

…και η βαριά σκιά της «προέδρου»

Κάτι ακόμη, σχετικό. Η πρόεδρος μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, κι αυτό εξηγεί σε έναν βαθμό και τη συνολική στάση της. Αισθάνεται βαριά τη σκιά της «προέδρου» Καρυστιανού. Ολες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα πράγμα: ότι αυτό το κόμμα που χάνει περισσότερο από το κόμμα Καρυστιανού είναι το δικό της. Διαισθάνεται λοιπόν, γιατί η Ζωή είναι έξυπνη, δεν είναι κανένα κορόιδο, ότι με την Καρυστιανού να ετοιμάζεται να αναγγείλει το «Κίνημα» το δικό της ακροατήριο την εγκαταλείπει. Πολύ απλά διότι ο κόσμος που μέχρι τώρα την ακολουθούσε θεωρεί ότι η Καρυστιανού μπορεί να το κάνει καλύτερα αυτό που υποστηρίζει με κάθε της πράξη πλέον η πρόεδρος κ.λπ., κ.λπ. Ζωή – να υποδυθεί δηλαδή την ηγερία του αντισυστημισμού.

Οπότε, τι να κάνει η γυναίκα, αγωνίζεται να επαναπατρίσει τον κόσμο που της έφυγε και αυτόν που προτίθεται να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Ε, στο πλαίσιο αυτού του αγώνα, δεν πρόκειται να ορρωδήσει μπροστά σε τίποτε. Θα προσπαθήσει να φέρει τον κόσμο ανάποδα. Εδώ την «έπεσε» στον βουλευτή Βλαχάκο, ότι τάχα μου δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια αναφορικά με το τι πραγματικά συνέβη στα Ιμια, όπου έχασε τη ζωή του ο αδερφός του Παναγιώτης Βλαχάκος, εκείνο το μοιραίο βράδυ της 31ης Ιανουαρίου 1996.

Θα τη σταματήσει κάτι ή κάποιος; Ελάτε τώρα…

Τον υπέρ πάντων αγώνα δίνει, και θα τον συνεχίσει μέχρι τέλους. Δεν πάει να τη βρίζει όλο το πολιτικό σύστημα για όσα κάνει; Σκασίλα της μεγάλη και δέκα παπαγάλοι, που λένε και τα πιτσιρίκια.

American bar

Δέχτηκα τη φιλική επίπληξη ανθρώπου του οποίου σέβομαι τη γνώμη, γιατί κατ’ αυτόν έχω υποπέσει στο ίδιο λάθος που κάνουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης (;) και ασχολούμαι και εγώ με την «πρόεδρο» Καρυστιανού. Αφορμή αποτέλεσε το προχθεσινό δημοσίευμα περί των απαιτήσεων της «προέδρου» να αλλάξει η έδρα της δίκης για τα Τέμπη, διότι η αυθεντία της «δεν εμπιστεύεται τη Λάρισα». Ημουν, το αναγνωρίζω, λιγάκι σαρκαστικός γράφοντας ότι κι εγώ δεν εμπιστεύομαι την… Αρτα και το… Αγρίνιο, αλλά δεν το κάνω θέμα. Ομως η «πρόεδρος» μοιάζει έτοιμη να… «απογειωθεί» – τα τελευταία της τα μάθατε, ζητάει… δημοψήφισμα για να αποφανθεί ο λαός αν πρέπει ο Μητσοτάκης να επισκεφθεί την Αγκυρα προς συνάντηση του προέδρου Ερντογάν ή να παραμείνει στα πάτρια!

Ασχετη ούσα με την εξωτερική πολιτική, και βεβαίως με τα εθνικά θέματα, υιοθέτησε μια μπαρούφα που της πρότεινε κάποιος από το «περίεργο» (τουλάχιστον…) περιβάλλον της και την πέταξε στον αέρα, έτσι, για να υπάρχει. Είναι λοιπόν δυνατόν να μην ασχολούμαστε μαζί της; American bar θα το κάνουμε επιτέλους;

Διάττοντες αστέρες

Κατά τον σοβαρό κύριο που προανέφερα, «η υπερπροβολή που κάνετε (κάνουμε) στην Καρυστιανού θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για όλο το πολιτικό σύστημα». Αυτό όντως είναι μια αλήθεια. Για την πιθανότητα να υπάρξουν συνέπειες εξαιτίας της υπερπροβολής. Για τις επιπτώσεις όμως δεν είμαι πολύ σίγουρος. Υπενθύμισα στον δικό μου, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το αναφέρω κι εδώ, ότι τα ίδια έλεγε και για τον Κασσελάκη όταν μας ήρθε, από την ξενιτιά, μεταγραφή αεροδρομίου του προέδρου Αλέξη. Αλλά ύστερα από ενάμιση χρόνο η διαδρομή του θυμίζει διάττοντα αστέρα που ετοιμάζεται να χαθεί στα βάθη του πολιτικού σύμπαντος.

«Την ίδια τύχη θα έχει και η Καρυστιανού αν συνεχίσει έτσι», προέβλεψα, και τώρα περιμένω να δω πότε και κάτω από ποιες συνθήκες θα δικαιωθεί η πρόβλεψή μου…

Αλλά ότι θα δικαιωθεί είμαι βέβαιος…

Η «Ιθάκη» πάει Γιάννενα

Την ίδια ώρα που εξελίσσεται στα «μαρμαρένια αλώνια» η μονομαχία των προέδρων Καρυστιανού και Ζωής για το ποια θα ηγηθεί του αντισυστημικού ρεύματος, έτερος διεκδικητής, ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας, συνεχίζει κάτω από τα ραντάρ την περιοδεία του ανά τη χώρα, προκειμένου να προμοτάρει το «παραμύθι» του. Οπως από καιρού είχα σημειώσει εδώ, τα Γιάννενα είναι η επόμενη στάση του, αλλά εξ όσων πληροφορήθηκα χθες από τους ανθρώπους μου στην πόλη, πλην του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, όλα τα άλλα είναι ανοιχτά. Ακόμη και η ημέρα. Η εκδήλωση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στη μεγάλη αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου Du Lac, αλλά οι διοργανωτές αμφιταλαντεύονται αν θα την πραγματοποιήσουν το απόγευμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου ή το μεσημέρι του Σαββάτου 7 του μηνός. Επίσης δεν έχει ακόμη «κλείσει το πάνελ». Βολιδοσκοπούνται διάφοροι, αλλά μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμμετοχή κάποιου «ονόματος» είτε από την επιστημονική κοινότητα είτε από τις πολιτικές προσωπικότητες της πόλης. Προβλήματα…