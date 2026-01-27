Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Κρους Αζούλ για την υπόθεση του Χόρχε Σάντσες, με την πρώτη κρούση των Ασπρόμαυρων να μη βρίσκει θετική ανταπόκριση από τον μεξικανικό σύλλογο. Τα μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό επανέρχονται, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του θέματος. Οπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Estadio Deportes», η απόρριψη της πρότασης για τον 28χρονο δεξιό οπισθοφύλακα σχετίζεται αποκλειστικά με το οικονομικό σκέλος. Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ προσέγγισε την υπόθεση με πρόταση δανεισμού, τη στιγμή που η Κρους Αζούλ δείχνει διατεθειμένη να συζητήσει μόνο την προοπτική μόνιμης μεταγραφής. Παρ’ όλα αυτά, από το Μεξικό εκφράζεται η άποψη ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να επανέλθει για τον ποδοσφαιριστή προς το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.

Η διοίκηση της Κρους Αζούλ, ωστόσο, εμφανίζεται να προτιμά την παραμονή του, καθώς ο προπονητής της ομάδας, Νικολάς Λαρκαμόν, τον έχει χρησιμοποιήσει ως βασική επιλογή σε όλα τα παιχνίδια της έναρξης του πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει ο Γιώργος Γιακουμάκης, έχει αποδυναμωθεί το τελευταίο διάστημα, με αποχωρήσεις παικτών και ζητήματα τραυματισμών να περιορίζουν τις λύσεις του. Παρ’ όλα αυτά, μια «ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση» θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τα δεδομένα και τη στάση της διοίκησης. Οι Μεξικανοί κοστολογούν τον παίκτη στα τρία εκατ. ευρώ, ενώ οι Ασπρόμαυροι δεν αποκλείεται να φτάσουν έως τα δύο εκατ. ευρώ. Με δέκα ημέρες να απομένουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, στον ΠΑΟΚ σκοπεύουν να εξαντλήσουν όλα τα χρονικά περιθώρια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, με μοναδική απουσία αυτή του Λούκα Ιβανούσετς συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης απέναντι στη Λυών. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προσανατολίζεται να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό το βασικό σχήμα που παρέταξε στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και πήρε χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους Ισπανούς. Ο ΠΑΟΚ, έχοντας ήδη «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση, θα επιδιώξει ένα θετικό αποτέλεσμα με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Στη Γαλλία θα βρεθούν περίπου 2.500 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε από την UEFA ως «υψηλού κινδύνου».

Στο θέμα της κατασκευής της Νέας Τούμπας, εξάλλου, η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» και ο ΑΣ ΠΑΟΚ υπέγραψαν το μνημόνιο συναντίληψης που αφορά στην κατασκευή του γηπέδου. Επόμενο βήμα η αίτηση προς την Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης και οι συναντήσεις με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Θεσσαλονίκης καθώς και η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.