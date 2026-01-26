Το ΠΑΣΟΚ οδεύει προς το συνέδριο του Μαρτίου όχι απλώς με ανοικτές εκκρεμότητες, αλλά με μια ορατή εσωκομματική κρίση, η οποία βαθαίνει όσο πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων. Δεν πρόκειται για ιδεολογική ζύμωση ούτε για δημιουργική πολυφωνία. Πρόκειται για σύγκρουση στρατηγικών, φιλοδοξιών και κατευθύνσεων, που εκδηλώνεται πλέον δημόσια και χωρίς φίλτρα.

Η εικόνα αποτυπώθηκε καθαρά και στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, όπου κατέστη σαφές ότι οι εσωκομματικοί «δελφίνοι» δεν σκοπεύουν να κατεβάσουν τους τόνους ούτε μέχρι το συνέδριο. Το αποτέλεσμα είναι διπλό: αφενός η ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη δέχεται διαρκή πίεση, αφετέρου τα ίδια τα κορυφαία στελέχη εμφανίζονται να αλληλοϋπονομεύονται. Παρότι κανείς δεν αμφισβητεί ανοιχτά τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι παρεμβάσεις, τα τελεσίγραφα και οι δημόσιες διαφοροποιήσεις λειτουργούν αντικειμενικά υπονομευτικά. Το παράδοξο είναι ότι οι εσωκομματικοί ανταγωνιστές εμφανίζονται συχνά πιο εχθρικοί μεταξύ τους παρά προς την ίδια την ηγεσία, χαράσσοντας από τώρα διαφορετικές – και ασύμβατες – πολιτικές διαδρομές: άλλοι με το βλέμμα στραμμένο σε δεξιόστροφες συναινέσεις και άλλοι σε αριστερόστροφες προοδευτικές συμμαχίες. Ετσι, αντί να συγκροτείται μια στοιχειώδης κοινή γραμμή ενόψει συνεδρίου και εκλογών, το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να φτάσει στις κάλπες με ανοικτούς εσωκομματικούς λογαριασμούς – και σε μια τέτοια εξέλιξη θα υπάρξει παρέμβαση της κομματικής ηγεσίας.

Το αγκάθι των συνεργασιών

Στην καρδιά της κρίσης βρίσκεται το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στο δόγμα της «αυτόνομης πορείας», επιχειρώντας να κρατήσει ανοιχτό τον χώρο χωρίς πρόωρες δεσμεύσεις. Ωστόσο, η συζήτηση έχει ήδη μετατραπεί σε πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης. Μια ομάδα στελεχών, με πιο χαρακτηριστική φωνή τον Χάρη Δούκα, ζητά καθαρή και δεσμευτική απόφαση από το συνέδριο ότι δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία με τη ΝΔ.

Στον αντίποδα, άλλα στελέχη θεωρούν λάθος να κλείσει εκ των προτέρων οποιαδήποτε πόρτα. Η Αννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, εξέπεμψε αντιφατικά μηνύματα μέσα σε 24 ώρες, αφήνοντας αρχικά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών «με γνώμονα το συμφέρον της χώρας» και στη συνέχεια δηλώνοντας ότι «πολιτικά και ηθικά» δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Νίκος Παπανδρέου υποστηρίζει ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται πρωτίστως για λύσεις στα προβλήματά τους, χωρίς να αποκλείει ωστόσο μια ψηφοφορία στο συνέδριο για το θέμα των συνεργασιών. Την ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις επιδεινώνουν το κλίμα. Δηλώσεις όπως του Χάρη Δούκα περί «αποτυχίας της στρατηγικής» ή οι παρεμβάσεις του Παύλου Γερουλάνου, που τονίζει ότι το δίμηνο έως το συνέδριο είναι καθοριστικό, δείχνουν ότι η αμφισβήτηση της ηγεσίας μπορεί να μην είναι ευθεία, αλλά είναι υπαρκτή.