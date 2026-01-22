Η επόμενη μέρα της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας βρίσκει το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε δύο ζητήματα: Πρώτον, τις διαφωνίες που ενδεχομένως προκύπτουν στον τρόπο και στα πρόσωπα που αφορά η διεύρυνση και, δεύτερον, στις μετεκλογικές συνεργασίες, ιδίως μετά την επιμονή του Χάρη Δούκα για την κατάθεση ψηφίσματος στο συνέδριο που θα αποκλείει την πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ως δεσμευτική απόφαση συνεδρίου.

Για τον Δούκα, η αλλαγή στρατηγικής έχει δομικό στοιχείο το συγκεκριμένο ψήφισμα, καθώς εκτιμά (ΣΚΑΪ) πως αυτό θα σβήσει και τις όποιες αμφιβολίες υπάρχουν για τις προθέσεις του ΠΑΣΟΚ είτε πριν είτε μετά την κάλπη όσον αφορά τη ΝΔ. Αυτή η θέση δεν είναι κοινή ούτε μέσα στην εσωκομματική αντιπολίτευση, καθώς ως τώρα ο Δούκας είναι ο μόνος που το έχει θέσει στο τραπέζι.

Η επίκληση, από πλευράς του Νίκου Ανδρουλάκη, της καταστατικής πρόβλεψης για εσωκομματικό, ηλεκτρονικό δημοψήφισμα που θα μπορούσε, δυνητικά, να είναι το σημείο-κλειδί για την όποια απόφαση συνεργασίας έχει ακουστεί τους προηγούμενους μήνες και από πλευρές της εσωκομματικής αντιπολίτευσης και θεωρείται η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στην επιμονή Δούκα για το ψήφισμα.

Στην λογική πως, εφόσον χρειαστεί, η βάση θα αποφασίσει με τα δεδομένα της περιόδου. Και με επίγνωση πως ένα τέτοιο ψήφισμα όπως αυτό που προτείνει ο Δούκας, πέραν ότι θεωρείται αχρείαστο λόγω της κατεύθυνσης του κόμματος, που έτσι κι αλλιώς είναι στην ίδια κατεύθυνση, θα μπορούσε να δημιουργήσει φυγόκεντρες τάσεις είτε τεθεί προς ψηφοφορία στο συνέδριο είτε όχι.

Ποιους αφορά η διεύρυνση

Από την στιγμή που το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που αναμένεται να διεξαχθεί 27-29 Μαρτίου, περιγράφηκε από κεντρικά στελέχη ως «συνέδριο διεύρυνσης», ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε την εξελισσόμενη πορεία μέχρι να φτάσει εκεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επί της ουσίας, η Χαριλάου Τρικούπη καλεί «χωρίς face control» όποιον θέλει να συμμετάσχει στον προσυνεδριακό διάλογο, βλέποντάς τον ως το πρώτο βήμα επανόδου ή ενσωμάτωσης στο ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις να συμμετέχουν σε τραπέζια διαλόγου, φέρνοντας ως παράδειγμα την συνταγματική αναθεώρηση.

Και ενώ η πρόταση για τα πρόσωπα, που είναι αμφίπλευρη, στοχεύει ξεκάθαρα και σε βουλευτές όπως η Νίνα Κασιμάτη, το όνομα της οποίας εσχάτως έχει μπει στην μεταγραφολογία, η πρόταση για τα κόμματα αφορά σίγουρα τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Για το κόμμα Τσίπρα η Χαριλάου Τρικούπη δεν μοιάζει τόσο ανοιχτή -ο ίδιος ο Ανδρουλάκης έχει τονίσει πολλές φορές δημόσια πως ο πρώην πρωθυπουργός «έχει κριθεί στις πράξεις»-, ενώ ακόμα δεν είναι σαφές αν σε αυτές τις δυνάμεις στις οποίες απευθύνεται προσκλητήριο περιλαμβάνεται η Πλεύση Ελευθερίας.

Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι μέσα σε αυτά που έχουν υπογράψει την πρόταση μομφής του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση (η Κωνσταντοπούλου έχει και «καλή χημεία» με κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβανομένου του Ανδρουλάκη), όμως την τελευταία φορά που τα δύο κόμματα συνέκλιναν, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, το ΠΑΣΟΚ το πλήρωσε δημοσκοπικά, ενώ προέκυψαν και σχετικές γκρίνιες από τα πιο κεντρογενή στελέχη.