Η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis αποτυπώνει την πίεση που δέχεται το ΠΑΣΟΚ ενόψει 2026, τόσο από δύο νέα κόμματα υπό διαμόρφωση, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, που διεκδικούν τη θέση του βασικού αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε εσωκομματικό επίπεδο, στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν ενστάσεις για την εσωκομματική δημοκρατία, τη στρατηγική και την κατεύθυνση του κόμματος, χωρίς να αμφισβητούν τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, όπως ο Παύλος Γερουλάνος που ζητά συχνότερη συνεδρίαση οργάνων και οριστικοποίηση πολιτικών θέσεων.

Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, όπως η Τόνια Αντωνίου, τονίζουν την ανάγκη ενεργοποίησης των δυνάμεων του κόμματος και βελτίωσης της επικοινωνίας με την κοινωνία, επιρρίπτοντας ευθύνες στην ηγεσία και εκφράζοντας προσδοκίες για βελτίωση μέσω του συνεδρίου.

Η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει αυτό που έδειξαν οι προηγούμενες και δεν αφήνει το ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσει καλά το 2026, καθώς τα ευρήματά της αναδεικνύουν και την πίεση που δέχεται από την πλευρά δύο κομμάτων υπό διαμορφώση, αυτό του Αλέξη Τσίπρα και αυτό της Μαρίας Καρυστιανού, που θεωρητικά θα διεκδικήσουν την θέση του βασικού αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό, καθώς μια σειρά στελεχών, από την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και μετά, με δημόσιες δηλώσεις τους μπορεί να μην αμφισβητούν τον Νίκο Ανδρουλάκη, θέτουν όμως καθαρά ενστάσεις που αφορούν την εσωκομματική δημοκρατία, την στρατηγική –και, στην περίπτωση του Χάρη Δούκα, την κατεύθυνση του κόμματος.

Για τον Παύλο Γερουλάνο (ΣΚΑΪ), ο πρόεδρος δεν αμφισβητείται «από κανέναν αυτή τη στιγμή» και πως τα στελέχη έχουν υποχρέωση να καταθέτουν τις απόψεις τους (οι δικές του περιλαμβάνουν συχνότερη συνεδρίαση των οργάνων και οριστικοποίηση πολιτικών θέσεων που αφορούν μια σειρά ζητημάτων της συνταγματικής αναθεώρησης στο συνέδριο). «Αν θεωρούσα ότι όλα πηγαίνουν καλά δεν θα έκανα αυτές τις προτάσεις», ανέφερε. «Είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την περίοδο να τα πούμε και την ίδια ώρα να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας», σχολίασε, εκτιμώντας πως αυτήν την εικόνα ενότητας έδειξε η εκδήλωση για την κοπή της πίτας του.

«Προσπαθούμε να πάμε στην κοινωνία και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα, τις θέσεις μας, την στρατηγική μας (…) Δεν λειτουργούμε όπως θα έπρεπε κατά την άποψή μου», ανέφερε (ONE) η Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, απαντώντας στην ερώτηση «ποιος φταίει» πως την ευθύνη έχει «η ηγεσία του κινήματος. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις μας. Πιστεύω μέσω του συνεδρίου έχουμε την δυνατότητα να πάμε καλύτερα».

Τι λέει ο Δούκας για Κωνσταντοπούλου-Τσίπρα

Στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα, η διαφοροποίηση αφορά και το μέγεθος της διεύρυνσης, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων από την μια εκτίμησε πως η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου χωράει στα τραπέζια διαλόγου που προαναγγέλθηκαν για το συνέδριο, την στιγμή που επισήμως η Χαριλάου Τρικούπη διαχώριζε τις επαφές αυτές από την κοινοβουλευτική συνεργασία –στην Βουλή οι δύο πλευρές έχουν συνυπογράψει, μεταξύ άλλων, και δύο προτάσεις δυσπιστίας προς την κυβέρνηση.

«Με ρωτάτε για την κα Κωνσταντοπούλου για την οποία για παράδειγμα έχουν υπογράψει κοινά ψηφίσματα. Αποκλείουμε δηλαδή ένα κόμμα με το οποίο υπάρχουνε κοινές υπογραφές;», ανέφερε, σε άλλο μήκος κύματος, ο Δούκας, με στελέχη του ηγετικού περιβάλλοντος να δηλώνουν πως «είναι δικαίωμά του να έχει την άποψή του» και πως το τελικό σχήμα των προσκλήσεων θα οριστικοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Παράλληλα, τόσο εκείνος όσο και στελέχη που τον στήριξαν, όπως ο Θόδωρος Μαργαρίτης αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου και με ένα επικείμενο «κίνημα Τσίπρα», αν και εφόσον αυτό ανακοινωθεί:«Δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα, να δούμε αν θα κάνει και αν θέλει να ενταχθεί σε αυτή την ιστορία και θα τοποθετηθούμε», σχολίασε («Παραπολιτικά»), ενώ ο Μαργαρίτης τόνισε (ΟΝΕ) για τον Τσίπρα πως «πρέπει να τον λάβουμε υπόψη στους διαύλους επικοινωνίας».

Διαμαντοπούλου: «Όταν τροφοδοτείς τον καυγά, τον κάνεις πρώτο θέμα»

Στην πράξη, το κλίμα αυτό δείχνει πως υπάρχουν παίκτες στην κομματική σκακιέρα που έχουν αποφασίσει να μιλούν δημόσια από εδώ και πέρα, καταθέτοντας ενστάσεις και κριτική εντός και εκτός οργάνων –στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου που αυτές τις μέρες επί της ουσίας ξεκινάει.

Στον αντίποδα, η Άννα Διαμαντοπούλου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, αναφερόμενη εμμέσως στην επιμονή που δείχνει ο Δούκας στο θέμα των συνεργασιών: «Και αυτό είναι λυμένο, γιατί όλοι έχουν πει πολύ συγκεκριμένα, τα ίδια πράγματα (…) Όταν δεν έχουμε μεταξύ μας διαφορές στα μεγάλα κι αυτά που αφορούν στον κόσμο θα βγαίνουμε έξω να συζητάμε για τα κομματικά;», αναρωτήθηκε. «Εάν λοιπόν το συνέδριο δεν γίνει η αφορμή το ΠΑΣΟΚ να βγει στο δρόμο για τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα τότε φοβάμαι ότι το συνέδριο θα παίξει ακριβώς το αντίθετο ρόλο και αυτό θα είναι σε βάρος και το ΠΑΣΟΚ και της χώρας», σχολίασε. «Ξέρουμε όλοι ότι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον είναι πάνω σε έναν καυγά. Και όταν τροφοδοτήσεις τον καυγά, τον κάνεις πρώτο θέμα».