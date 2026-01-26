Για δεκαετίες, τα κόμικς ήταν ένα παραμελημένο προϊόν λαϊκής κατανάλωσης ψυχαγωγίας λόγω της σύνδεσής τους με τα φτηνά τεύχη που κυκλοφορούσαν κάθε εβδομάδα στα περίπτερα, αλλά και το παιδικό κοινό που τα αναζητούσε. Η σημερινή εικόνα, ωστόσο, της αγοράς διαφέρει ριζικά και ανατρέπει αυτήν τη θεώρηση για τα καλά. Το 2025, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της συμβουλευτικής εταιρείας Grand View Research που δημοσιεύει η ισπανική εφημερίδα «El Pais», ο παγκόσμιος τζίρος του κλάδου ξεπέρασε τα 15,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δείχνοντας προοπτικές να ξεπεράσει τα 25,5 δισεκατομμύρια τα επόμενα πέντε χρόνια.

Καταλυτικό ρόλο στην άνθηση των κόμικς έπαιξε η πανδημία. Εκατομμύρια άνθρωποι αναζητώντας διέξοδο από τους περιορισμούς του κατ’ οίκον εγκλεισμού οδηγήθηκαν σε πιο μοναχικές μορφές ψυχαγωγίας, δοκιμάζοντας τα οφέλη της ανάγνωσης. Τα κόμικς επωφελήθηκαν σημαντικά από αυτή τη στροφή στις συνήθειες αφού συνδυάζουν αφήγηση και εικόνα, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε ιστορίες κάθε είδους. Εκτοτε, ο κλάδος καταγράφει σταθερή ετήσια ανάπτυξη 6,6% σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεπερνώντας σε ορισμένες χώρες ακόμα και τον ρυθμό της ευρύτερης εκδοτικής αγοράς.

Η σημερινή άνθηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τη βαθιά κρίση που βίωσε ο κλάδος στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Τότε, ο συνδυασμός κερδοσκοπίας, δημιουργικών αδιεξόδων, κακής διανομής και μη σύνδεση των κόμικς με τον κινηματογράφο, οδήγησε ακόμα και τη Marvel Comics σε πτώχευση, συμπαρασύροντας δεκάδες ανεξάρτητους εκδότες. Είναι ενδεικτικό ότι το κόστος της μετοχής της εταιρείας που γέννησε ήρωες όπως οι Spider-Man, Fantastic Four και Captain America, είχε πέσει κάτω από το ένα δολάριο το 2001, πριν εξαγοραστεί το 2009 από την Disney έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη θριαμβευτική πορεία της κινηματογραφικής μεταφοράς των ιστοριών της.

Η ίδια εταιρεία πλέον αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας, χάρη στη σύνδεση των κόμικς με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο αιώνιος αντίπαλός της, η DC Comics, βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης του Netflix και της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery αφού αποτελεί μαζί με τους ήρωες που δημιούργησε όπως οι Superman, Batman και Wonder Woman, ένα από τα πολυτιμότερα περιουσιακά της στοιχεία. Παρά την κυριαρχία των υπερηρώων στην ποπ κουλτούρα πλέον, το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς κόμικς ανήκει στο ανατολικό μπλοκ, αφού τα μάνγκα αντιπροσωπεύουν το 56% των παγκόσμιων πωλήσεων. Η Ιαπωνία, χώρα παραγωγής τους, και εκδότες της όπως ο Shueisha καθορίζουν πλέον τις εξελίξεις, προσφέροντας έργα για κάθε ηλικία και θεματική, από την επιστημονική φαντασία έως την κοινωνική κριτική και την καθημερινότητα. Αυτή η πολυμορφία έχει συμβάλει καθοριστικά στη διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού, ατενίζοντας με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.