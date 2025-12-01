Οι σελίδες των κόμικς ζωντανεύουν, οι ήρωες από βιβλία, ταινίες και video games περπατούν δίπλα στον κόσμο και η καθημερινότητα αφήνει χώρο στη φαντασία. Αυτά ακριβώς θα συμβούν στο AthensCon, το μεγαλύτερο συνέδριο κόμικ και ποπ κουλτούρας στη χώρα μας που επιστρέφει 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου (Τάε Κβον Ντο).

Στην επετειακή δέκατη διοργάνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε κόσμους περιπέτειας, δράσης και μυστηρίου, συμμετέχοντας σε εργαστήρια για τον σχεδιασμό χαρακτήρων κόμικς, λαμβάνοντας μέρος σε τουρνουά όπως το Pokemon League Cup, δοκιμάζοντας νέα επιτραπέζια παιχνίδια και βιντεοπαιχνίδια, υποδυόμενοι τους αγαπημένους τους ήρωες στο πρωτάθλημα Cosplay κι αποκτώντας αναμνηστικά από γνωστές σειρές ή ταινίες δράσης, βιβλία φαντασίας και κόμικς.

Στο πρόγραμμα του AthensCon, ξεχωρίζουν για ακόμα μία χρονιά οι ομιλίες γνωστών δημιουργών και καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή του Τομ Ντεφάλκο, πρώην αρχισυντάκτη της Marvel Comics, ο οποίος έχει υπογράψει μερικές από τις πιο εμβληματικές ιστορίες των Spiderman, Θορ και Fantastic Four. Ο ίδιος, θα μοιραστεί τις εμπειρίες του από τη χρυσή εποχή των κόμικς και θα αποκαλύψει μυστικά από τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τους πιο αγαπημένους ήρωες της ποπ κουλτούρας. Καλεσμένος θα είναι επίσης ο Νταν Ντίντιο, ο συγγραφέας και πρώην εκδότης που υπήρξε καθοριστικός για σειρές – ορόσημο της DC Comics όπως «52», «New 52» και «Rebirth». Στην ομιλία του θα αναφερθεί στη βιομηχανία των κόμικς ενώ θα παρουσιάσει τις δικές του ιδέες για χαρακτήρες, σειρές ή ιστορίες. Το «παρών» θα δώσει στο συνέδριο και η Κάρμαν Καρνέρο. Η σχεδιάστρια από την Ισπανία που θεωρείται από τις σημαντικότερες σύγχρονες έχοντας δώσει ζωή σε χαρακτήρες όπως οι Captain Marvel και X-Men, στο AthensCon θα μιλήσει για τον εξελισσόμενο ρόλο των γυναικών στη βιομηχανία των κόμικς.

Και ξένοι ηθοποιοί

Στο Κλειστό Γυμναστήριο του Παλαιού Φαλήρου, θα βρεθούν επίσης ο Μάσιμο Φέκι, ο καταξιωμένος σχεδιαστής των Disney, Kauka Verlag και Warner, o Γιοσιτάκα Αμάνο, ο καλλιτέχνης πίσω από το «Final Fantasy» και το «Vampire Hunter D», ο Γερμανός Μπγιορν Μπάρεντς που έχει επιμεληθεί μερικά από τα πιο δυνατά εξώφυλλα της Marvel και της Image Comics. Εκεί θα είναι και ο Αλεξ Χόρλεϊ, μάστερ της φαντασίας και του τρόμου, ο Νταγκ Μαρκάιντα, δεξιοτέχνης της λεπίδας και ο Αλεξ Σάβιουκ, ένας από τους πιο κλασικούς σχεδιαστές της Marvel. Ιδιαίτερο τόνο θα δώσει η παρουσία του Κάσπερ Βαν Ντίεν, ήρωα του «Starship Troopers», του ουαλού ηθοποιού Ματ Ράιαν, πρωταγωνιστή στη σειρά «Constantine» και «Legends of tomorrow» αλλά και του Γιώργου Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μιλήσει για τα 60 χρόνια της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Στην ενότητα Artist Alley, 89 ανερχόμενοι και καταξιωμένοι έλληνες καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους.