Οδηγίες για τον χρόνο κατά τον οποίο ένας δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται να αποχωρήσει από την υπηρεσία του προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί παρέχει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. Αν και η σύνταξη αναστέλλεται για όσους συνεχίζουν να απασχολούνται στο Δημόσιο και είναι κάτω των 62 ετών και επαναχορηγείται μόλις κλείσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους, ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει πως για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα η υπαλληλική σχέση τους λύεται αυτοδίκαια λόγω συνταξιοδότησης την πρώτη του επόμενου μήνα αυτού που εκδόθηκε η απόφαση συνταξιοδότησης.

Πρόκειται για συμβασιούχους του Δημοσίου οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν ως συμβασιούχοι, καθώς και υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Για όλους τους υπόλοιπους (μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και μόνιμοι υπάλληλοι ΝΠΔΔ) πρέπει πρώτα να λυθεί η υπαλληλική τους σχέση και μετά να υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης.

Η εγκύκλιος

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι:

Μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και πρόσληψη από 1/1/2011 και μετά (ασφάλιση στο τ. ΙΚΑ-ΕTAM). Τόσο για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, όσο και λόγω αναπηρίας – εφόσον η υγειονομική κρίση είναι επ’ αόριστον n απαιτείται η λύση της υπαλληλικής τους σχέσης.

Μόνιμοι υπάλληλοι ΝΠΔΔ ασφαλισμένοι στο ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955. Το δικαίωμα επιλογής διατάξεων συνταξιοδότησης (υπαλληλικές ή κοινές) παρέχεται μετά την έξοδο του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

Υπάλληλοι ΝΠΔΔ οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν ως συμβασιούχοι (τ. ΙΚA-ΕTΑM). Δεν απαιτείται η λύση της υπαλληλικής σχέσης για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. Ωστόσο αυτή λύεται αυτοδικαίως την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν αυτού εκδόθηκε η απόφαση συνταξιοδότησης.

Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) ασφαλισμένοι στο τ. IKA-ETΑM. Δεν απαιτείται η λύση της υπαλληλικής σχέσης για την υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, αλλά αυτή λύεται αυτοδίκαια λόγω συνταξιοδότησης από την πρώτη του επόμενου μήνα αυτού που εκδίδεται η σχετική απόφαση. Επίσης, για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, δεν απαιτείται λύση της υπαλληλικής σχέσης.

Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ασφαλισμένοι στο τ. ΙΚΑ-ΕTΑΜ. Για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης (γήρατος/αναπηρίας) καθώς και για την επεξεργασία της και την έκδοση απόφασης δεν απαιτείται λύση της υπαλληλικής σχέσης. Η παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης δεν αποτελεί κώλυμα για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.