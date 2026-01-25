Δεν θα ήθελε, είπε τη Δευτέρα από τηλεπαραθύρου του OPEN, να έχει ταμπέλες επειδή συνομιλεί με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες. Ούτε αντιλαμβάνεται τις ερωτήσεις για το ιδεολογικό πρόσημο του κομματικού της εγχειρήματος, που τίθενται ξανά και ξανά. «Γιατί τόση επιμονή να πάρουμε εμείς μια θέση και να βάλουμε μια ταμπέλα;», αναρωτήθηκε στην ίδια συνέντευξη.

Ο διαχωρισμός Δεξιάς κι Αριστεράς ανήκει στο παλιό κομματικό σύστημα, επιμένει – όπως τόσοι και τόσοι επίδοξοι εκφραστές του λαού πριν απ’ αυτή. «Το κίνημα», έχει δηλώσει με δημιουργική ασάφεια στην «Κ», «έχει ως μόνο κριτήριο δράσης το κοινό καλό των πολιτών και τη διαφύλαξη των συμφερόντων της χώρας». Βέβαια, έχει επίσης σπεύσει να εξηγήσει ότι δεν ετοιμάζει ένα κόμμα διαμαρτυρίας (αφού με αυτά «δεν αλλάζει τίποτα») αλλά ένα με επιχειρήματα. Οπότε, τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού; Οι θέσεις του για τομείς όπως η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η δικαιοσύνη, η παιδεία κι η υγεία βρίσκονται υπό επεξεργασία – κι αναμένεται, κατά τα λεγόμενα του alter ego της, να δημοσιοποιηθούν τον άλλο μήνα. Ωστόσο, η ίδια έχει δώσει τον τελευταίο καιρό, με δικά της λόγια, μια ιδέα της ουσίας των προγραμματικών δεσμεύσεων που προτίθεται να αναλάβει. Ιδού ένα μικρό απάνθισμα.

Για τους θεσμούς

«Κατάργηση του Αρθρου 86 του Συντάγματος και των προνομίων που προβλέπει για την ποινική έρευνα και τις ποινικές ευθύνες των Υπουργών. Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, του ακαταδίωκτου και κάθε μορφής θεσμοθετημένης ατιμωρησίας. Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας της από την εκάστοτε Κυβέρνηση».

από ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια

Για τις Ενοπλες Δυνάμεις

(σχολιάζοντας το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ)

«Η χώρα δεν είναι επιχείρηση για να την πουλάω και να τη διαχειρίζομαι με τέτοιο εμπορικό τρόπο. Τα θέματα της εθνικής ασφάλειας θέλουν και την ελληνική ψυχή και την παιδεία».

από συνέντευξη στο Kontra

«Χωρίς ίχνος ντροπής, το εθνικό καθήκον του “αμύνεσθαι περί πάτρης”, μετατρέπεται σε ξεπούλημα και μάλιστα “πωλείται όπως είναι επιπλωμένο”. Πρόκειται για άκρως επικίνδυνο σκάνδαλο που στρέφεται ευθέως κατά των συμφερόντων της κοινωνίας και της χώρας».

από ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια

Για τα ελληνοτουρκικά

«Τα ήρεμα νερά σημαίνουν πως έχουμε αποδεχθεί κάποια πράγματα. Δεν τα κρατάει μόνο η μία πλευρά. Να βλέπουμε τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο, δεν είναι ήρεμα νερά».

συνέντευξη στο Kontra

Για τον προσωπικό αριθμό

«Οταν η κυβέρνηση ζητά να ελέγξει τα δεδομένα μας, τις επιλογές μας και την υγεία μας, στην ουσία ζητά να εισέλθει ανεπίτρεπτα στον ιδιωτικό μας βίο και να ελέγξει την ίδια μας τη βούληση. Γι’ αυτό και θα βρίσκομαι πάντα απέναντι σε κάθε μορφή αθέμιτης υποχρεωτικότητας που επιβάλλεται με τρόπο αυταρχικό και απόλυτο, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, που τελικά καταργεί την έννοια της συναίνεσης και την προστασία της ατομικής επιλογής».

από χαιρετισμό στην εκδήλωση «Πριν είναι αργά: Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία στην Ψηφιακή Εποχή» της Πανελλήνιας Κίνησης κατά του Ψηφιακού Ολοκληρωτισμού ΕΞΟΔΟΣ

Για τον πρωτογενή τομέα

«Ξέρω πώς είναι να παλεύεις για επιβίωση. Τι σημαίνει να παλεύεις για το επάγγελμά σου, τα παιδιά σου. Ξέρω επίσης ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σπουδαίο γιατί η δική σας δουλειά, η παραγωγή, είναι αυτή που φέρνει στο τραπέζι μας το φαγητό. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας να είναι δυνατός. Καταλαβαίνω την αγωνία σας, έχουμε περάσει κι εμείς αγωνίες έχοντας απέναντι αυτό το ανάλγητο κράτος. Εχω να σας δώσω μια συμβουλή: θα τα καταφέρετε αν μείνετε ενωμένοι. Η ισχύς εν τη ενώσει, αυτό είναι το πιο σημαντικό».

από δηλώσεις στο μπλόκο της Νίκαιας

Για τις αμβλώσεις

Τη Δευτέρα

«Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Ομως, στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει ένα άλλο ηθικό θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη και είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται. Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να τα βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που μόλις έχει δημιουργηθεί, κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας».

από συνέντευξη στο Open

Την Τρίτη

«Η ανάγκη δημόσιου διαλόγου, στην οποία αναφέρθηκα, αφορά τα πραγματικά κοινωνικά αίτια που οδηγούν χιλιάδες γυναίκες σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη απόφαση: την ελλιπή ενημέρωση των νέων, την απουσία συστηματικής σεξουαλικής αγωγής, την περιορισμένη πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης και, κυρίως τα κενά της κοινωνικής πρόνοιας. (…) Η δημογραφική και υπαρξιακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, δεν μπορεί να απαντηθεί με περιορισμούς δικαιωμάτων, αλλά με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που προσφέρει πραγματικές επιλογές και αληθινή στήριξη στον πολίτη. Η ελευθερία της γυναίκας γίνεται ουσιαστική μόνο όταν συνοδεύεται από οικονομική ασφάλεια, πρόσβαση στην υγεία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και προστασία της μητρότητας».

από ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια