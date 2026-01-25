Οι ατελείωτες ώρες που περνούν πλέον τα παιδιά μπροστά στην οθόνη έχουν μετατραπεί σε μια σιωπηλή αλλά ανησυχητική καθημερινότητα και στην Ελλάδα, με το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή να κυριαρχούν στον ελεύθερο χρόνο τους. Ενώ, λοιπόν, η ψηφιακή παρουσία των ανηλίκων διευρύνεται χωρίς σαφή όρια, η Αυστραλία επιλέγει τον δρόμο της αυστηρής παρέμβασης, επιβάλλοντας απαγορεύσεις στη χρήση των social media από παιδιά, θέλοντας να περιορίσει τον εθισμό και τις επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία.

Η αντίθεση αυτή φέρνει στο προσκήνιο ένα καίριο ερώτημα για την ελληνική κοινωνία: Πόσες ώρες μπροστά στην οθόνη είναι τελικά ανεκτές πριν το ψηφιακό περιβάλλον αρχίσει να υποκαθιστά την παιδική ηλικία και πόσο αυστηρά πρέπει να είναι τα μέτρα που θα ληφθούν; Οι εικόνες, πάντως, από παρέες ακόμη και μικρών παιδιών να κάθονται σε παγκάκια με το βλέμμα καρφωμένο στο κινητό τους, αντί να παίζουν μπάλα ή κυνηγητό, μάλλον καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεσες λύσεις.

Στην Αυστραλία

Το παράδειγμα της Αυστραλίας ακολουθούν κι άλλοι, με τη Γιούτα να γίνεται η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που απαιτεί με νόμο από τις δημοφιλείς εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης – όπως είναι το Facebook, το Instagram και το TikTok – να «ξεκλειδώσουν» το περιεχόμενό τους σε ανήλικους χρήστες, υπό την αυστηρή προϋπόθεση πως έχουν λάβει άδεια από τους γονείς.

Είναι ενδεικτικό πως η τελευταία έρευνα σε 45 χώρες με τίτλο «Health Behavior in School-aged Children», η οποία επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα χρόνια υπό την αιγίδα του ΠΟΥ, δείχνει πως ένας στους δύο εφήβους στην Ελλάδα κάνει καθημερινά chatting με τους φίλους του, ενώ ο χρόνος που περνούν μπροστά στις οθόνες ξεπερνά τις έξι ώρες ημερησίως, όταν ο επιτρεπόμενος μέγιστος χρόνος έκθεσης είναι δύο με τρεις ώρες.

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει ενσωματώσει την ευρωπαϊκή επαλήθευση ηλικίας στο KidsWallet και στο gov.gr Wallet, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο Διαδίκτυο.

Περιορισμοί

Ωστόσο, όπως εξηγούν στα «ΝΕΑ» στελέχη του υπουργείου, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι μια θεσμική πρωτοβουλία από την Ευρώπη, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει τεχνική λύση μόνο για την Ελλάδα. Πάντως, το εάν θα υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης των social media από ανήλικους ή ηλικιακοί περιορισμοί – και ποιοι θα είναι αυτοί – δεν αφορά αποκλειστικά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά απαιτεί μία ευρύτερη πολιτική πρωτοβουλία. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», στο… τραπέζι των ευρωπαϊκών συζητήσεων έχει πέσει η απαγόρευση στα κοινωνικά δίκτυα σε παιδιά κάτω των 12 ετών ενώ για τις ηλικίες από 12 έως 15 εξετάζεται ένα μοντέλο ελεγχόμενης χρήσης, με φίλτρα περιεχομένου και χρονικούς περιορισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο, με την προώθηση νέων ψηφιακών εφαρμογών για έλεγχο προϊόντων και επαλήθευση ηλικίας, με στόχο την προστασία ανηλίκων από αλκοόλ, καπνό και προϊόντα άτμισης. Μάλιστα, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας καλούνται να εγγραφούν στο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων μέσω της πλατφόρμας alto.gov.gr όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα καπνού, αλκοόλ και άτμισης.