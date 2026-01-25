Σε αντίθεση με τις δημοπρασίες που τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας ο κόσμος των ιδιωτικών πωλήσεων φημίζεται για την αδιαφάνειά του. Αγνωστο απόθεμα έργων και παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις καθιστούν το τοπίο θολό. Την εικόνα αυτή υποστηρίζει ότι επιδιώκει να αλλάξει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Art Marketplace που μετρά μόλις εννέα μήνες παρουσίας στην αγορά τέχνης και την ευθύνη της έχει μια ομάδα με δεκαετή εμπειρία στον χώρο και επικεφαλής τον Ελιοτ Σάφρα, ο οποίος έχει εργαστεί τόσο σε υψηλόβαθμες θέσεις σε οίκους δημοπρασιών, όσο και σε μεγάλα εμπορικά δίκτυα έργων τέχνης.

Η διαφορά με τους χώρους διάθεσης έργων τέχνης τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή αγορά είναι σαφής κατά την πρώτη είσοδο στην πλατφόρμα καθώς δεν υπάρχουν φωτογραφίες των προς πώληση έργων. Παρουσιάζονται σε έναν κατάλογο μόνο τα βασικά στοιχεία που το αφορούν: το όνομα του καλλιτέχνη, μια σύντομη περιγραφή, η τιμή και η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της καταχώρησης.

Η επιλογή αυτή είναι απολύτως συνειδητή. Πολλά από τα έργα που καταχωρίζονται είναι καινούργια στην αγορά ή προέρχονται από συλλέκτες που επιθυμούν να αποφύγουν τη δημοσιότητα· έτσι, η πλατφόρμα αποκλείει κάθε ενδεχόμενο υπερέκθεσης ενός έργου. Με τον τρόπο αυτό το έργο προστατεύεται, ώστε αν οι δύο πλευρές δεν συμφωνήσουν, δεν έχει καταγραφεί δημοσίως η αποτυχία της πώλησης, γεγονός που θα μπορούσε να βλάψει τη μελλοντική του αξία.

Αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες, όπως φωτογραφίες, έκθεση κατάστασης ή στοιχεία προέλευσης, εξετάζονται προσεκτικά και εγκρίνονται μόνο βάσει σοβαρού και τεκμηριωμένου ενδιαφέροντος, μέσω ενός αυστηρά ελεγχόμενου συστήματος πρόσβασης.

Για τους πωλητές, η ανάρτηση ενός έργου, σύμφωνα με τους διαχειριστές της πλατφόρμας, διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Το έργο ελέγχεται από την αρμόδια ομάδα και στη συνέχεια δημοσιεύεται. Με τον τρόπο αυτό οι κάτοχοι έργων τέχνης έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν την ανταπόκριση που έχουν τα έργα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή τους, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση μεταφοράς και επιπλέον εξόδων με τα οποία επιβαρύνονται στο ενδεχόμενο μιας δημοπρασίας.

Ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι ότι στην Art Marketplace δεν υπάρχουν αναρτήσεις- αγγελίες μόνο πωλητών, αλλά και δυνητικών αγοραστών, οι οποίοι περιγράφουν τον τίτλο του έργου που τους ενδιαφέρει (συνήθως πολλαπλά) το όνομα του καλλιτέχνη και το ποσό που διαθέτουν.

Μέχρι στιγμής, τα έργα που κινούνται στη μεσαία εξαψήφια κατηγορία τιμών παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις στην πλατφόρμα. Αν και δεν υπάρχει αυστηρό κατώτατο όριο, οι τιμές ξεκινούν από τα 50.000 δολάρια, ενώ έργα άνω του 1 εκατ. εγκρίνονται επιλεκτικά, καθώς χωρίς επιτόπια θέαση και προσωπικές συζητήσεις καθίστανται δυσκολότερα προς πώληση.

Οι διαχειριστές της πλατφόρμας υποστηρίζουν πως δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην προστασία της ταυτότητας των χρηστών και τηρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα με εκείνα μεγάλων οίκων δημοπρασιών. Περισσότερα στο https://theartmarketplace.glide.page

Η Αρτεμισία Τζεντιλέσκιως Αγία Αικατερίνη

Ενα εξαιρετικά σπάνιο αυτοπροσωπογραφικό έργο της Αρτεμισίας Τζεντιλέσκι στο οποίο η καλλιτέχνιδα απεικονίζει τον εαυτό της ως Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη στις 4 Φεβρουαρίου 2026, με την εκτίμηση να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 έως 3,5 εκατ. δολάρια. Το μικρών διαστάσεων (32,3 × 24,6 εκ.) έργο, που χρονολογείται γύρω στο 1613-1614, θεωρείται μία από τις μόλις πέντε γνωστές αυθεντικές αυτοπροσωπογραφίες της ζωγράφου και πιθανότατα η παλαιότερη. Δημιουργήθηκε στα πρώτα χρόνια της παραμονής της στη Φλωρεντία, περίοδο κατά την οποία διαμόρφωσε την καλλιτεχνική της ταυτότητα μετά την εμπειρία του βιασμού και της εκδίκασης της υπόθεσης στη Ρώμη. Η επιλογή της καλλιτέχνιδας να απεικονίσει τον εαυτό της με τα γνωρίσματα του μαρτυρίου της Αγίας Αικατερίνης – τον φοίνικα του μαρτυρίου, το στέμμα που παραπέμπει στη βασιλική καταγωγή και τον σπασμένο τροχό με καρφιά, σύμβολο των βασανιστηρίων της – εντάσσεται στην πρόθεσή της να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά της και να κερδίσει χώρο σε ένα απολύτως ανταγωνιστικό, ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Η αυθεντικότητα του έργου είναι επιβεβαιωμένη, με μακρά ιστορία ιδιοκτησίας και έχει εκτεθεί πρόσφατα σε σημαντικά μουσεία, ενισχύοντας τη σημασία του ως κομβικού τεκμηρίου για την πρώιμη πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές της μπαρόκ ζωγραφικής.

Ενα σπάνιο λιοντάρι

διά χειρός Ρέμπραντ

Ενα από τα σημαντικότερα σχέδια του Ρέμπραντ που έχουν εμφανιστεί σε δημοπρασία τις τελευταίες δεκαετίες, το «Νεαρό λιοντάρι σε ανάπαυση» (περίπου 1638-1642), θα πρωταγωνιστήσει στις 4 Φεβρουαρίου στην πώληση που ετοιμάζουν οι Sotheby’s στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για ένα σπάνιο έργο του καλλιτέχνη, η μόνη παράσταση ζώου που παραμένει σε ιδιωτική συλλογή, καθώς τα υπόλοιπα έξι γνωστά σχέδια με λιοντάρια βρίσκονται σε μεγάλα μουσεία όπως το Βρετανικό και το Λούβρο. Ανήκει στη συλλογή Λάιντεν – μια από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές δυτικοευρωπαϊκής τέχνης του 17ου αιώνα. Η εκτίμηση κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20 εκατ. δολαρίων. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για την παγκόσμια οργάνωση προστασίας μεγάλων αιλουροειδών και των οικοσυστημάτων τους, Panthera.