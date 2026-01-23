Περπατώντας στην αρχή της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στην Ανω Γλυφάδα, το πρωί της Πέμπτης, όλα μοιάζουν φυσιολογικά. Στρίβοντας όμως δεξιά, στην οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου, το τοπίο αλλάζει απότομα. Πέτρες, λάσπη και λοιπές φερτές ύλες από τον Υμηττό βρίσκονται παντού στον δρόμο, αποτέλεσμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας το βράδυ της Τετάρτης. Κάτοικοι με τσάπες, φτυάρια και αξίνες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τα οχήματά τους, ενώ πιο πάνω ακίνητο παραμένει το ασημί αυτοκίνητο, κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή της η άτυχη 56χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Στην οδό Ανθέων, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά, η εικόνα βιβλικής καταστροφής που υπήρχε το προηγούμενο βράδυ είναι σαφώς βελτιωμένη. Συνεργεία του Δήμου, Πυροσβεστική και κάτοικοι έχουν κάνει στην άκρη του δρόμου μεγάλο όγκο φερτών υλικών, επιτρέποντας έτσι την κυκλοφορία των οχημάτων. Ακολουθώντας όμως τον δρόμο προς το βουνό, η κατάσταση μοιάζει πιο δύσκολη. Αυτοκίνητα κατεστραμμένα και εγκλωβισμένα, με τους ιδιοκτήτες τους να προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται, πλημμυρισμένα ισόγεια μαγαζιά, μπουλντόζες που μεταφέρουν χώμα, λάσπη και πέτρες, δρόμοι «ανοιγμένοι» στα δύο.

Ανθρωποι της γειτονιάς, που μίλησαν στα «ΝΕΑ», περιέγραψαν την κατάσταση ως «χαμό, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί», συγκρίνοντάς τη με αντίστοιχες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή το 2009. Θεωρούν ότι υπεύθυνη για την καταστροφή είναι η μετατροπή των τοπικών ρεμάτων σε δρόμους. «Είναι λογικό – το νερό, κατεβαίνοντας από το βουνό, πάει προς τη θάλασσα. Εδώ, ο δρόμος είναι φαρδύς, φαίνεται ότι παλαιότερα υπήρχε ρέμα», λέει κάτοικος της περιοχής, αναφερόμενος στην οδό Ανθέων.

Στο παραπάνω συμφωνούν και οι ειδικοί. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος είναι αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός και συντονιστής της ομάδας «Γεωμυθική». Οπως εξηγεί, υπάρχουν τρία ή τέσσερα ρέματα που ξεκινούν από τον Υμηττό και φτάνουν στις συγκεκριμένες γειτονιές της Ανω Γλυφάδας όπου έγιναν οι καταστροφές. «Οταν όμως τα ρέματα αυτά βρίσκουν τον δρόμο, συναντούν δηλαδή την πόλη, δεν έχουν πού να πάνε. Τα ρέματα εξαφανίζονται. Ουσιαστικά εκεί που συνέχιζε το ρέμα, χτίστηκε η Γλυφάδα», λέει και προσθέτει πως «εμείς (σ.σ.: οι άνθρωποι) μπήκαμε στην πορεία του νερού, δεν ήρθε το νερό επάνω μας».

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Σύμφωνα με τον Δ. Θεοδοσόπουλο, ο οποίος μαζί με συνεργάτες του έκανε αυτοψία σε όλη την περιοχή, διαπιστώθηκαν παράνομες εναποθέσεις οικοδομικών υλικών στον Υμηττό, τα οποία από τον όγκο της βροχής κατέβηκαν ορμητικά στην πόλη. «Αυτό συνέβαλε στην αύξηση των καταστροφών», είπε στα «ΝΕΑ». «Ουσιαστικά, το βουνό μπήκε μέσα στην πόλη», συμπλήρωσε.

Μπαζωμένα ρέματα

Ο ίδιος τονίζει ότι αυτή η κατάσταση ήταν γνωστή. «Ξέρουμε ότι εκεί υπάρχουν μπαζωμένα ρέματα ήδη από το 2017, με βάση επίσημα έγγραφα του υπουργείου Περιβάλλοντος». Θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρχουν αγωγοί και φρεάτια στις γειτονιές αλλά και φράγματα στο βουνό, τα οποία θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τα φερτά υλικά και έτσι να αποφευχθούν οι εκτεταμένες ζημιές. Στο πολιτικό κομμάτι, εκτιμάει ότι θα έπρεπε να υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας και πολιτική πρόθεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων – Δήμου, Περιφέρειας, Δασαρχείου – για να γίνουν τα απαραίτητα έργα. «Η άτυχη γυναίκα πήγε να περάσει έναν δρόμο που κανονικά ήταν ρέμα», ανέφερε, ενώ πρόσθεσε πως σε εκείνον τον δρόμο – στην Κυρίλλου και Μεθοδίου – υπήρχε μελέτη να γίνει αγωγός, κάτι που όμως δεν έχει υλοποιηθεί. «Αυτό θα μετρίαζε την κατάσταση», σχολίασε ο Δ. Θεοδοσόπουλος.

Πίσω στην οδό Ανθέων, δύο κάτοικοι προσπαθούν με τα χέρια να βγάλουν τις πέτρες που έχουν σχεδόν «καταπιεί» το κάτω μέρος ενός αυτοκινήτου. «Εχεις βρεθεί ποτέ σε εμπόλεμη ζώνη; Αν όχι, κοίτα εκεί», λένε δείχνοντας τον δρόμο προς το βουνό.