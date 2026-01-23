Με… άνεση ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ τα δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες στα νοικοκυριά το 2025, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από την τραπεζική αγορά. Συγκεκριμένα, τα εκταμιευμένα στεγαστικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ στο σύνολο του περασμένου έτους, ενώ τα καταναλωτικά άγγιξαν τα 1,6 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την περσινή χρονιά, τα καταναλωτικά δάνεια κατέγραψαν αύξηση 15,1%, αφού το 2024 οι νέες εκταμιεύσεις υπολογίζονταν στα 1,4 δισ. ευρώ.

Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά που η διαφορά μεταξύ καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων ήταν αξιοσημείωτη υπέρ των δεύτερων, που σημείωσαν αύξηση σχεδόν 50% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισαν «ΤΑ ΝΕΑ», ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στις εκταμιεύσεις του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», που ανήλθαν περίπου σε 800 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 2025. Αλλωστε, στα τέλη του περσινού έτους παρατηρήθηκε και το γύρισμα του διακόπτη στα στεγαστικά δάνεια ύστερα από 15 χρόνια, με τις καθαρές ροές να ξεκινούν να είναι θετικές από τον Νοέμβριο.

Τα δάνεια του… καναπέ

Από τα εκταμιευμένα καταναλωτικά δάνεια της περασμένης χρονιάς, περίπου επτά στα δέκα (66%) χορηγήθηκαν εξ ολοκλήρου μέσω των ψηφιακών καναλιών των τραπεζών, χωρίς να χρειαστεί επίσκεψη του πελάτη σε κατάστημα. Συγκεκριμένα, από τα 185.445 καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση που εκταμιεύθηκαν το 2025, τα 122.738 δάνεια χορηγήθηκαν μέσω mobile και e-banking, ενώ ύστερα από επίσκεψη σε κατάστημα χορηγήθηκαν 62.707 καταναλωτικά δάνεια.

Πρόκειται για δάνεια που χορηγούνται γρήγορα, με λίγα κλικ, από… την άνεση του καναπέ. Τα εν λόγω δάνεια, ύψους έως 15.000 ευρώ, έχουν σταθερό επιτόκιο που κυμαίνεται μεταξύ 10% και 15% στις περισσότερες περιπτώσεις και παρέχουν ευελιξία ως προς τη διάρκεια αποπληρωμής, που μπορεί να φτάνει έως και τα 3 χρόνια (36 μήνες).

Σε ένα υποθετικό σενάριο λήψης δανείου 10.000 ευρώ με διάρκεια 12 μήνες για κάλυψη προσωπικών αναγκών, το ύψος της μηνιαίας δόσης υπολογίζεται στα 885-900 ευρώ, ενώ υπάρχουν και έξοδα για την εξέταση της αίτησης, που υπολογίζονται μεταξύ 90 και 190 ευρώ. Συνολικά, ο δανειολήπτης θα αποπληρώσει ποσό μεταξύ 10.700 και 11.000 ευρώ.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία των τραπεζών, ο μέσος όγκος για κάθε καταναλωτικό δάνειο υπολογίζεται περίπου στα 8.628 ευρώ. Τέλος, περίπου 440 εκατ. ευρώ (28% του συνολικού όγκου) είναι τα δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες για την αγορά αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας.