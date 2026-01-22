Στην πλέον κρίσιμη αναμέτρηση στην προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Ρεάλ Μπέτις (19:45), με ζητούμενο τους τρεις βαθμούς, με τους οποίους θα «κλειδώσει» την παρουσία στην πρώτη 24άδα. Ο Δικέφαλος μετρά εννιά βαθμούς, οκτώ εκ των οποίων ήρθαν στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις, και πριν από την έναρξη των σημερινών αγώνων βρίσκεται στην 18η θέση. Αντίπαλός του, μία εκ των τεσσάρων ομάδων που δεν έχει ηττηθεί στη league phase, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες αρκετών ποδοσφαιριστών, αλλά έχει το κίνητρο της διεκδίκησης της πρωτιάς, από τη στιγμή που βρίσκεται στο -1 από την κορυφή.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Σουαλιό Μεϊτέ να προπονείται και χθες, γεγονός που «κλείδωσε» την παρουσία του όχι απλά στην αποστολή, αλλά και στην αρχική ενδεκάδα. Οσον αφορά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο βολιώτης μεσοεπιθετικός έκανε χθες μόλις την πρώτη του προπόνηση ύστερα από πέντε ημέρες, η οποία αναμένεται να τον φέρει στην αποστολή. Με το τέλος της τελευταίας προπόνησης, ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή, γνωστοποιώντας πως ο μοναδικός απών από αυτή είναι ο Λούκας Ιβανούσετς.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μία σειρά θετικών αποτελεσμάτων, προεξέχοντος της νίκης επί του Ολυμπιακού πριν από μία εβδομάδα, η οποία τον έφερε στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στη συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε τόσο για τα πρόσφατα αποτελέσματα όσο και για το πρόβλημα που ενέσκηψε με τις ιώσεις που ταλαιπώρησαν αρκετούς ποδοσφαιριστές του:

«Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι, μέσα σε ένα δύσκολο πρόγραμμα, είμαστε μέσα σε τρεις διοργανώσεις αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο κάθε τρεις ημέρες να παίζεις παιχνίδια σε διαφορετική διοργάνωση. Στο Κύπελλο είχαμε το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Στο πρωτάθλημα τρεις ομάδες παλεύουμε στον… βαθμό και στην Ευρώπη έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε. Παράλληλα, υπάρχει και αυτή η άβολη κατάσταση με τους τραυματισμούς και τις ιώσεις, αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η προσέγγιση που έχουμε, με την έννοια ότι αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι όπως πρέπει και έτσι έχουμε καταφέρει να είμαστε μέσα σε τρεις στόχους. Και για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η προσπάθεια και όσα έδωσαν οι παίκτες ήταν παραπάνω από το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο. Κερδίσαμε και την παρουσία νεαρών παικτών στην ομάδα, που έδειξαν ότι μπορούν να δώσουν βοήθειες. Στο τέλος, προσπερνώντας όλες τις δυσκολίες, μένει ένα αίσθημα ικανοποίησης στην ομάδα για την προσπάθεια που γίνεται και αποφέρει βαθμούς», σημείωσε ο ρουμάνος τεχνικός.

Η Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεστη, με τα περίπου 6.000 εισιτήρια που κυκλοφόρησαν να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που βγήκαν στον «αέρα». Στο στάδιο θα βρεθούν και περίπου 200 φίλαθλοι της Ρεάλ Μπέτις.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται πως έχει καταλήξει στους ποδοσφαιριστές που θα έχουν θέση βασικού, σε μία ενδεκάδα που προκύπτει με βάση τις επιλογές του το τελευταίο διάστημα και τον βασικό κορμό που έχει δημιουργηθεί. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Τσιφτσής, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Μπροστά τους, ο Οζντόεφ θα έχει παρτενέρ τον Μεϊτέ, από τη στιγμή που ο Γάλλος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Στη μεσοεπιθετική γραμμή, η πλέον πιθανή σύνθεση θα είναι με τον Ζίβκοβιτς στα δεξιά, τον Τάισον στα αριστερά και τον Πέλκα στη θέση «10», πίσω από τον Γιακουμάκη.