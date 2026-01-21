Οσοι νομίζουν ότι η επίθεση που εξαπέλυσαν, κυβέρνηση και (σχεδόν όλη) η αντιπολίτευση κατά της «προέδρου» Καρυστιανού με αφορμή τις… «πρωτοποριακές» για το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα απόψεις της για τις αμβλώσεις, της έκανε κακό, είναι μακριά νυχτωμένοι. Καλό της έκαναν! Πρώτον, διότι συνέβαλαν αποφασιστικά να διεισδύσει σε ένα κοινό που έως τώρα διατηρούσε κάποιες αμφιβολίες ότι η «πρόεδρος» ήταν δική του. Εβλεπαν οι άνθρωποι (θεούσες, ψεκασμένοι, ακροδεξιοί κ.λπ.) τα σούρτα-φέρτα με τον ΣΥΡΙΖΑ και την πρόεδρο Ζωή, και σκέφτονταν πως ίσως τους κοροϊδεύει, με τους αρχαγγέλους, τις γερόντισσες και τα ρέστα. Τώρα, διαπιστώνοντας τη σύσσωμη αντίδραση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τα όσα είπε (στο ΟΡΕΝ) και κυρίως περισσότερα υπονόησε, για τις αμβλώσεις, άνοιξε η καρδιά τους. Μαζί με την αγκαλιά τους. Είναι «μια από αυτούς», και αν είναι και σωστά όσα διακινούνται ότι πέρυσι είχε μιλήσει και σε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τον «ψηφιακό αριθμό» του… Αντιχρίστου, φυσικά υιοθετώντας κάθε σχετική «ψεκασμένη» θεωρία, τότε αίρεται κάθε επιφύλαξή τους. Κόσμο της έστειλαν οι επιθέσεις, μην έχετε κάποια αμφιβολία επ’ αυτού…

Ανοιγμα στον Λευκό Οίκο

Δεύτερον, οι απόψεις της κυρίας «προέδρου» περί αμβλώσεων τη συνδέουν απευθείας με τους εγχώριους θαυμαστές του προέδρου Τραμπ. Ο οποίος πρόεδρος Τραμπ έχει κάτι παρόμοιες αντιλήψεις για τις αμβλώσεις. Στα τέλη του 2025, υπέγραψε διάταγμα με το οποίο απαγορεύει να διατίθενται πιστώσεις στην υγεία για την πραγματοποίηση αμβλώσεων. Και πάρα το γεγονός ότι έχει δηλώσει πως δεν θα δεχόταν να υπογράψει μια γενική απαγόρευση των αμβλώσεων στις ΗΠΑ, έχει από την άλλη πλευρά παραχωρήσει το δικαίωμα στις Πολιτείες, να αποφασίσουν εκείνες τι θα κάνουν με το θέμα. Αποτέλεσμα; 15 εξ αυτών απαγορεύουν τις αμβλώσεις, και σε άλλες δύο το θέμα βρίσκεται στη Δικαιοσύνη με αντικρουόμενες θέσεις. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των 15+2 Πολιτειών, όπου απαγορεύονται οι αμβλώσεις; Οτι όλες διοικούνται από τους Ρεπουμπλικανούς, του προέδρου Τραμπ.

Αυτό το κοινό λοιπόν, που υπάρχει και στην Ελλάδα, και φλερτάρει πολλές φορές με την Ακροδεξιά, από προχθές, αγαπάει τρελά την «πρόεδρο». Είναι μια δικιά τους…

Ως εκ τούτου, μη σας προξενήσει καμία έκπληξη, αν πληροφορηθείτε κάποια μέρα, ότι η «πρόεδρος» Καρυστιανού έλαβε πρόσκληση να επισκεφθεί τις ΗΠΑ – ίσως με την ευκαιρία της μεγάλης παρέλασης στη Νέα Υόρκη για την 25η Μαρτίου, που φέτος θα γίνει μάλλον, μετά το Πάσχα…

Τραμπιστές θα την έχουν καλέσει, και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στην ομογένεια, ενημερώνω. Και μη φανταστείς τίποτε «πιατάδες» στην Αστόρια – μιλάμε για πλούσιους, πολύ πλούσιους, αν με εννοείτε τι εννοώ…

Αντεπίθεση μετά το «μούδιασμα»

Εγκυρη, περί τα… «καρυστιανικά», πηγή μου στο υπό σύσταση κόμμα, μου ανέφερε πάντως ότι η οξύτατη αντίδραση του πολιτικού κόσμου, για ένα θέμα που στην Ελλάδα έχει λυθεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες από το ΠΑΣΟΚ (Ωραία χρόνια!), προκάλεσε ένα σχετικό «μούδιασμα» στο «στρατηγείο» της «προέδρου». Ετσι, παρά τις «φιλότιμες» προσπάθειες του Νίκου, «Γέροντα η ευχή», Νικολόπουλου, να τη στηρίξει, άλλες πλευρές, λέει, δέχτηκαν με σκεπτικισμό τις αντιδράσεις. Εκτιμούν πως «ό,τι συνέβη είναι ένα καλό δείγμα για το τι θα επακολουθήσει όταν η κυρία Καρυστιανού αρχίσει τακτικότερες τηλεοπτικές εμφανίσεις». Και συνιστούν «περιορισμό επί του παρόντος, των εμφανίσεων στην τηλεόραση, μέχρι να αποφασιστεί πότε θα ανακοινωθεί επίσημα η ίδρυση του Κινήματος Πολιτών».

Η ίδια η «πρόεδρος», φαίνεται να κατάλαβε το λάθος, να πάει σε ανοιχτή συνέντευξη, και το έριξε πάλι στις αναρτήσεις. Με μια μακροσκελή ανακοίνωσή της χθες το πρωί (που σημαίνει ότι δούλευε ολονυχτίς ολόκληρο «συνεργείο» για να τη συντάξει) επιτέθηκε σε κόμματα και ΜΜΕ, κατηγορώντας τους μεν ότι διαστρέβλωσαν τα λεγόμενά της, επί της ουσίας όμως υπεραμύνθηκε των απόψεών της περί των αμβλώσεων. Προφανώς για να αποδείξει (στους άλλους, όχι σ’ εμένα, εγώ τα έλεγα…) ότι τίποτε δεν ήταν τυχαίο από όσα… «μεσαιωνικά» δήλωσε. Στοχευμένες απολύτως ήταν οι δηλώσεις, όσα και να ισχυρίζεται περί «διαστρέβλωσης»…

Η μαϊμού στο δάσος και η πολιτική

Στοχευμένες οι αναφορές στις αμβλώσεις, στοχευμένη και η χθεσινή επίθεση στους δημοσιογράφους που τη ρώτησαν, και δεν παρέμειναν σε φιλικό για εκείνη περιβάλλον. Να την αφήσουν να βάλει μπροστά την κασέτα, και να τρέχει…

Θα κάνουμε καιρό πάντως να τη δούμε στις τηλεοράσεις, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Η πηγή που προαναφέρω, μου ανέφερε ότι η εκτίμηση που υπάρχει στο περιβάλλον της είναι πως «η συνέντευξη στο ΟΡΕΝ θα μπορούσε να αποφευχθεί, από τη στιγμή που “έτρεχε” η συνέντευξη στο “Down Town”». Και πως η «ατυχής» έμπνευση πρέπει να χρεωθεί σε σύμβουλό της περί τον Τύπο, ονόματι Πατσίκα, εκ Θεσσαλονίκης. Αλήθεια-ψέματα, μικρή σημασία έχει. Το κακό έγινε.

Αυτά είπε η πηγή μου, αυτά παραθέτω. Μαζί με την επισήμανση, πολύπειρου κοινοβουλευτικού ανδρός, ο οποίος μου τηλεφώνησε χθες για να μου αναφέρει με νόημα ότι στην πολιτική ισχύει απολύτως ό,τι και για τη μαϊμού στο δάσος. Και ειδικότερα τι συμβαίνει, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει…

Μυστήρια αναντιστοιχία

Είδα μερικούς στο Διαδίκτυο να εκθειάζουν τη «σοβαρότητα» με την οποία η αντιπολίτευση στην Ισπανία, και ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση του Λαϊκού Κόμματος, απέφυγε να επιτεθεί στην κυβέρνηση για το δυστύχημα. Οτι μόνο οι ακροδεξιοί ζήτησαν την παραίτηση του αρμόδιου υπουργού Μεταφορών, και αυτό συνιστά, λέει, δείγμα σοβαρότητας των ισπανικών πολιτικών δυνάμεων…

Η αλήθεια είναι ότι οι υπόλοιποι συμφώνησαν σε ένα μορατόριουμ μέχρι να λήξει το τριήμερο πένθος. Εισηγούμαι, ωστόσο, στους σπεύδοντες να εξάγουν (εύκολα) συμπεράσματα, να μην προτρέχουν. Γιατί φοβάμαι ότι δεν θα αργήσει η ημέρα που θα γίνουν… Ελλάδα, και στην Ισπανία, με αφορμή σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ειδικά αν η κυβέρνηση Σάντσεθ εξακολουθήσει να προωθεί την «ψεκασμένη» θεωρία περί δολιοφθοράς στις γραμμές, ήτοι ότι προηγήθηκε σαμποτάζ σε αυτές, και συγκρούστηκαν τα τρένα. Αλλά γιατί η κυβέρνηση Σάντσεθ προωθεί τη συγκεκριμένη θεωρία, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός επισήμως δεν παίρνει θέση, αλλά συνιστά να περιμένουν όλοι να δουν τι θα αποδείξουν οι έρευνες;

Γιατί αυτή η αναντιστοιχία;

Διαπλοκή α λα ισπανικά

Μη βιάζεστε, όλα έχουν την εξήγησή τους. Στον αντίποδα αυτής της ήρεμης, σοβαρής, στάσης του πρωθυπουργού Σάντσεθ (σε αντίθεση με τον δικό μας, που είχε σπεύσει να αποδώσει το δυστύχημα στα Τέμπη σε «ανθρώπινο λάθος») υπάρχουν οι συνδικαλιστές των ισπανικών σιδηροδρόμων. Αυτοί, χωρίς περιστροφές, και χωρίς να καταφεύγουν σε υποθέσεις, καταγγέλλουν από την πρώτη στιγμή τις κακοτεχνίες στις γραμμές ως τον «ένοχο» για την τραγωδία της Ανταμούζ. Και ισχυρίζονται ότι ενώ είχαν έγκαιρα προειδοποιήσει ότι μπορεί να συμβεί μεγάλο ατύχημα, όπως και έγινε, οι προειδοποιήσεις τους δεν εισακούστηκαν. Πού εντόπιζαν τις κακοτεχνίες; Μα, σε γραμμές που μόλις είχαν κατασκευαστεί, και για την κατασκευή τους είχαν διατεθεί περί τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Εχει γούστο να υπάρχει… διαπλοκή και στην Ισπανία, έχει γούστο…